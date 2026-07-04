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Risma Azzah Fatin
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.06 WIB

Lewis Hamilton Bertekad Tak Akan Pensiun Sebelum Amankan Gelar Juara Dunia F1 ke-8

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton) - Image

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton)

JawaPos.com – Lewis Hamilton menegaskan dirinya tidak akan berhenti berjuang ataupun pensiun hingga meraih gelar juara dunia Formula Satu kedelapan.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (3/7), Pembalap Ferrari tersebut menyampaikan tekad itu menjelang Grand Prix Inggris di Sirkuit Silverstone.

Ambisi tersebut sekaligus menjadi upayanya memecahkan rekor dengan meraih gelar dunia kedelapan sepanjang karier.

Hamilton menunjukkan performa yang jauh lebih baik pada musim Formula Satu 2026 dibandingkan musim sebelumnya. Ia berhasil meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari pada Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Hasil tersebut menjadi bukti peningkatan performa tim dalam persaingan musim ini.

Setelah delapan seri balapan, Hamilton mengumpulkan 125 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara pembalap. Ia juga telah meraih empat podium, meningkat signifikan dibandingkan musim lalu yang berakhir tanpa satu pun podium.

Catatan tersebut membuat Hamilton kembali menjadi salah satu penantang dalam perebutan gelar juara dunia.

Meski menyadari persaingan masih didominasi para pembalap Mercedes, Hamilton tetap optimistis Ferrari mampu memangkas ketertinggalan.

Menurutnya, masih banyak balapan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil selisih performa dengan para rival. Ia menilai pengembangan yang dilakukan Ferrari mulai menunjukkan hasil positif.

Hamilton berharap dapat melanjutkan tren positif saat tampil di Grand Prix Inggris, sirkuit yang telah memberinya banyak kemenangan sepanjang karier.

Editor: Hanny Suwindari
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