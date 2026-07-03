Fabio Quartararo dan Alex Rins Resmi Tinggalkan Yamaha Usai Kontrak Berakhir Pada Musim 2026

JawaPos.com – Yamaha resmi mengumumkan bahwa Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerja sama dengan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim 2026.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Kamis (2/7), Keputusan tersebut memastikan kedua pembalap tidak akan memperkuat Yamaha pada musim berikutnya. Perpisahan itu menandai berakhirnya perjalanan dua pembalap yang telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tim.

Fabio Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada 2019 dan langsung menunjukkan kemampuan sebagai salah satu pembalap terbaik di ajang tersebut.

Selama membela Yamaha, pembalap asal Prancis itu berhasil meraih 11 kemenangan balapan, 32 podium, serta gelar juara dunia MotoGP 2021. Yamaha menilai Quartararo sebagai salah satu sosok penting dalam sejarah tim di kompetisi MotoGP.

Sementara itu, Alex Rins bergabung dengan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada 2024 dengan membawa pengalaman panjang serta kemampuan meraih kemenangan di kelas utama.

Selama memperkuat Yamaha, Rins berperan dalam memberikan masukan teknis dan membantu pengembangan motor YZR-M1. Kontribusinya dianggap memberikan dampak positif terhadap peningkatan performa tim.

Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menyampaikan apresiasi kepada Quartararo dan Rins atas dedikasi serta profesionalisme mereka selama bergabung dengan Yamaha.