Fabio Quartararo dan Alex Rins Resmi Tinggalkan Yamaha Usai Kontrak Berakhir Pada Musim 2026

Alex Rins dan Fabio Quartararo (Instagram @motogp)
JawaPos.com – Yamaha resmi mengumumkan bahwa Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mengakhiri kerja sama dengan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada akhir musim 2026.
Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Kamis (2/7), Keputusan tersebut memastikan kedua pembalap tidak akan memperkuat Yamaha pada musim berikutnya. Perpisahan itu menandai berakhirnya perjalanan dua pembalap yang telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tim.
Fabio Quartararo bergabung dengan proyek Yamaha Factory Racing MotoGP pada 2019 dan langsung menunjukkan kemampuan sebagai salah satu pembalap terbaik di ajang tersebut.
Selama membela Yamaha, pembalap asal Prancis itu berhasil meraih 11 kemenangan balapan, 32 podium, serta gelar juara dunia MotoGP 2021. Yamaha menilai Quartararo sebagai salah satu sosok penting dalam sejarah tim di kompetisi MotoGP.
Sementara itu, Alex Rins bergabung dengan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP pada 2024 dengan membawa pengalaman panjang serta kemampuan meraih kemenangan di kelas utama.
Selama memperkuat Yamaha, Rins berperan dalam memberikan masukan teknis dan membantu pengembangan motor YZR-M1. Kontribusinya dianggap memberikan dampak positif terhadap peningkatan performa tim.
Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, menyampaikan apresiasi kepada Quartararo dan Rins atas dedikasi serta profesionalisme mereka selama bergabung dengan Yamaha.
Pavesio menyebut perjalanan Quartararo selama delapan tahun bersama Yamaha dipenuhi berbagai pencapaian, tantangan, dan momen penting yang menjadikannya bagian dari sejarah tim.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar