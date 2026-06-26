Francesco Bagnaia Resmi Gabung Aprilia Racing dengan Kontrak 4 Tahun Mulai Musim MotoGP 2027

JawaPos.com – Francesco Bagnaia resmi menandatangani kontrak selama empat tahun bersama Aprilia Racing yang akan dimulai pada musim MotoGP 2027.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Jum'at (26/6), Pembalap asal Italia tersebut akan memperkuat tim pabrikan Noale dengan mengendarai motor RS-GP dan menjadi rekan setim Marco Bezzecchi. Kedatangan Bagnaia membuat Aprilia Racing memiliki susunan pembalap yang seluruhnya berasal dari Italia.

Perekrutan Bagnaia menjadi langkah besar bagi Aprilia Racing dalam menghadapi perubahan regulasi teknis MotoGP pada 2027.

Juara dunia MotoGP dua kali itu diharapkan mampu memperkuat daya saing tim melalui pengalaman dan prestasinya di kelas utama. Aprilia menilai kehadiran Bagnaia dapat meningkatkan peluang mereka dalam persaingan gelar juara.

Bagnaia memiliki rekam jejak panjang sebelum bergabung dengan Aprilia Racing setelah memulai karier Kejuaraan Dunia Moto3 pada 2013. Ia berhasil meraih gelar juara dunia Moto2 pada 2018 sebelum naik ke kelas MotoGP dan memenangkan dua gelar juara dunia secara beruntun pada 2022 dan 2023.

Hingga saat ini, Bagnaia telah mencatatkan 41 kemenangan, 86 podium, dan 35 pole position di kelas utama.

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyambut kedatangan Bagnaia sebagai bagian dari visi untuk memperkuat olahraga Italia di tingkat internasional. Ia menyebut kombinasi Bagnaia dan Bezzecchi sebagai proyek penting bagi masa depan Aprilia Racing.

Rivola juga menyatakan bahwa memiliki pembalap juara dunia merupakan tanggung jawab besar yang ingin dijalankan timnya.

Dengan bergabungnya Bagnaia, Aprilia Racing berharap dapat membangun kekuatan baru menjelang era MotoGP 2027. Kehadiran pembalap berusia 29 tahun tersebut menjadi salah satu transfer terbesar dalam persiapan menghadapi musim mendatang.