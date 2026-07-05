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Sischa Widya Maharani
Minggu, 5 Juli 2026 | 16.40 WIB

25 Tahun Bersama SM, Yuri Girls Generation Dikabarkan Sedang Pertimbangankan Agensi Baru

Kontrak Yuri Girls Generation akan berakhir. (Instagram @yulyulk)

 

 
JawaPos.com - Yuri Girls Generation dikabarkan akan mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment pada bulan depan setelah bersama selama 25 tahun.
 
Menurut laporan TenAsia pada 4 Juli 2026, kontrak eksklusif Yuri dengan SM yang dimulai sejak masa trainee akan segera berakhir.
 
Yuri dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi terkait masa depannya termasuk memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment.
 
Selain itu, ia juga disebut sedang meninjau kemungkinan bergabung dengan agensi yang lebih berfokus pada manajemen aktor. Pertimbangan tersebut muncul karena Yuri saat ini juga aktif sebagai aktris.
 
Meski demikian, Yuri dikabarkan tetap berencana melanjutkan aktivitasnya bersama unit Girls Generation yaitu HyoRiSoo yang beranggotakan dirinya, Sooyoung dan Hyoyeon.
 
Yuri pertama kali bergabung dengan SM Entertainment sebagai trainee pada tahun 2001 setelah memenangkan kategori penari terbaik dalam ajang pencarian bakat.
 
Setelah menjalani masa pelatihan selama 6 tahun, ia resmi debut sebagai anggota Girls Generation pada tahun 2007.
 
Bersama Girls Generation, Yuri meraih kesuksesan besar melalui berbagai lagu hit seperti Into the New World, Gee, Tell Me Your Wish, Oh!, The Boys, I GOT A BOY, hingga FOREVER 1.
 
Selain aktivitas grup, Yuri juga aktif membangun karir aktingnya sejak 2016 melalui berbagai drama dan film.
 
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Yuri terkait apakah ia akan tetap bertahan di SM Entertainment atau memulai perjalanan baru bersama agensi lain.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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