QWER Resmi Tandatangani Kontrak dengan Warner Music Japan, Siap Debut di Negeri Sakura

JawaPos.Com - Band perempuan Korea Selatan QWER kembali menorehkan pencapaian baru dalam perjalanan karier mereka.

Setelah mencuri perhatian lewat berbagai rilisan dan penampilan panggung yang memukau, kini Chodan, Magenta, Hina, dan Siyeon resmi memperluas langkah ke pasar Jepang dengan menandatangani kontrak eksklusif bersama Warner Music Japan.

Kolaborasi ini menjadi awal dari ekspansi global QWER sekaligus membuka babak baru dalam kiprah internasional mereka.

Pengumuman tersebut disambut antusias oleh para penggemar karena dibarengi dengan kabar debut resmi QWER di Jepang.

Grup ini dijadwalkan merilis single Jepang perdana bertajuk "SHOW DOWN" pada 8 Juli 2026.

Lagu tersebut akan menjadi karya pembuka yang memperkenalkan warna musik khas QWER kepada pendengar Jepang melalui berbagai platform musik digital.

Meski baru akan menjalani debut resmi, nama QWER sejatinya telah lebih dulu dikenal di Negeri Sakura.