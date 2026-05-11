Marco Bezzecchi Ungkap Ketidaknyamanan Motor Membuatnya Dikejar Jorge Martin di MotoGP Prancis 2026

JawaPos.com – Marco Bezzecchi mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah merasa nyaman dengan motor sepanjang akhir pekan MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (11/5), Pemimpin klasemen sementara MotoGP itu mengaku mengalami kesulitan menemukan rasa percaya diri pada bagian depan motor RS-GP miliknya. Kondisi tersebut membuat performanya tidak maksimal meskipun sempat memimpin jalannya balapan utama.

Bezzecchi menjelaskan bahwa ketidaknyamanan terhadap motor sudah dirasakannya sejak sesi latihan berlangsung pada hari Jumat. Ia menilai rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, jauh lebih cepat menemukan setelan ideal dan tampil konsisten sepanjang akhir pekan.

Sebaliknya, Bezzecchi merasa terus mengalami kesulitan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap motor.

Pembalap asal Italia itu menyebut masalah pada bagian depan motor membuatnya harus bekerja lebih keras saat membalap. Untuk menjaga kecepatan, Bezzecchi mengaku terlalu banyak menggunakan ban sehingga performanya mulai menurun pada tujuh hingga delapan lap terakhir.

Situasi tersebut membuat kecepatannya tidak lagi cukup untuk mempertahankan posisi terdepan.

Dalam balapan utama, Bezzecchi sempat memimpin cukup lama dan terlihat berpeluang meraih kemenangan. Namun, Jorge Martin yang tampil lebih konsisten akhirnya mampu mendekat dan menyalipnya pada fase akhir balapan.

Bezzecchi mengakui dirinya menyadari Martin memiliki kecepatan yang lebih baik, terutama menjelang garis finis.

Bezzecchi mengaku tidak ingin mengambil risiko terlalu besar saat Jorge Martin mulai memberikan tekanan. Ia menyadari kondisi motornya terus memburuk dari lap ke lap sehingga memilih untuk tidak memaksakan diri mempertahankan posisi pertama.