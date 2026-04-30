Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 April 2026 | 09.16 WIB

Marco Bezzecchi Akui Kelemahan Teknis Buatnya Kalah dari Alex Marquez dan hanya Raih Posisi Kedua

Marco Bezzechi (Instagram @marcobez72)

JawaPos.com – Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengungkapkan kelemahan yang membuatnya gagal meraih kemenangan di MotoGP Jerez.

Meskipun berhasil finis di posisi kedua, ia mengakui tidak mampu menandingi kecepatan rivalnya.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (29/4), Hasil ini sekaligus mengakhiri peluangnya untuk meraih kemenangan beruntun dalam beberapa balapan terakhir.

Bezzecchi menjelaskan bahwa Alex Marquez tampil sangat dominan sepanjang balapan. Ia menilai lawannya unggul terutama di sektor-sektor cepat dan mengalir di lintasan. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan untuk menjaga jarak tetap dekat sepanjang lomba.

Menurut Bezzecchi, keunggulan utama Alex Marquez terlihat pada sektor tiga dan empat. Ia menyebut rivalnya memiliki jalur balap yang sangat rapi serta traksi yang optimal. Hal ini membuatnya sulit untuk menemukan celah dalam upaya mengejar.

Bezzecchi mengaku sudah menyadari potensi kemenangan Alex sejak awal balapan. Ia melihat bagaimana Alex mampu menyalip dengan mulus dan mempertahankan ritme secara konsisten. Pengamatan tersebut membuatnya yakin bahwa kemenangan akan sulit direbut.

Upaya Bezzecchi untuk mengikuti ritme balapan akhirnya tidak membuahkan hasil maksimal. Ia mengakui tidak mampu mempertahankan kecepatan yang sama dengan pemimpin lomba. Meski demikian, ia tetap merasa puas dengan performanya secara keseluruhan.

Ia menilai posisi kedua merupakan hasil yang patut disyukuri mengingat kekuatan lawan yang dihadapi.

Bezzecchi menyebut performanya sudah mendekati batas maksimal yang bisa ia berikan. Namun, ia tetap melihat adanya ruang untuk peningkatan ke depan.

Untuk menghadapi balapan berikutnya, Bezzecchi akan memanfaatkan sesi tes guna meningkatkan performa. Ia menyebut tim telah bekerja keras untuk menyiapkan berbagai pembaruan teknis.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Kebangkitan Motorsport Italia 2026: Bezzecchi, Antonelli, dan Bulega Kuasai Dunia - Image
Sports

Kebangkitan Motorsport Italia 2026: Bezzecchi, Antonelli, dan Bulega Kuasai Dunia

Selasa, 31 Maret 2026 | 22.52 WIB

Dominasi Marco Bezzecchi di COTA Bawa Kemenangan Meyakinkan pada MotoGP Amerika Serikat 2026 - Image
Moto GP

Dominasi Marco Bezzecchi di COTA Bawa Kemenangan Meyakinkan pada MotoGP Amerika Serikat 2026

Selasa, 31 Maret 2026 | 02.27 WIB

Cetak Sejarah di Austin! Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan Tiga Seri Awal MotoGP 2026 - Image
Sports

Cetak Sejarah di Austin! Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan Tiga Seri Awal MotoGP 2026

Senin, 30 Maret 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

