Pecco Bagnaia Akui Perasaan Campur Aduk Setelah Raih Podium di MotoGP Sprint Prancis 2026

JawaPos.com – Pecco Bagnaia mengungkapkan perasaan campur aduk antara senang dan sedih setelah berhasil meraih podium pada Sprint MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (10/5), Pembalap pabrikan Ducati itu finis di posisi kedua setelah memulai balapan dari pole position pertamanya musim ini. Meski puas bisa naik podium, Bagnaia merasa memiliki peluang besar untuk memperebutkan kemenangan.

Bagnaia mengakui rasa kecewanya muncul karena gagal memanfaatkan posisi start terdepan secara maksimal. Ia kehilangan sejumlah posisi pada lap pembuka ketika Jorge Martin tampil agresif dan langsung melesat ke barisan depan sejak tikungan pertama. Situasi tersebut membuat pembalap asal Italia itu harus bekerja keras untuk kembali masuk persaingan podium.

Dalam balapan tersebut, Bagnaia sempat turun ke posisi ketiga sebelum akhirnya kembali naik setelah Marco Bezzecchi melakukan kesalahan.

Pembalap kelahiran Italia tersebut kemudian menjadi satu-satunya rider yang mampu menjaga jarak dengan Jorge Martin di depan. Bahkan, pada beberapa lap awal, Bagnaia sempat memperkecil selisih waktu dengan pembalap Aprilia tersebut.

Namun, Bagnaia mengakui Jorge Martin tampil sangat sempurna sepanjang Sprint MotoGP Le Mans. Menurutnya, pembalap Spanyol tersebut menunjukkan kemampuan luar biasa terutama saat start dan mampu menjaga ritme balapan hingga garis finis. Martin akhirnya menyelesaikan balapan dengan keunggulan sekitar 1,1 detik atas Bagnaia.

Bagnaia menjelaskan bahwa dirinya berusaha menjaga ketenangan dan tidak terlalu membebani kondisi ban selama balapan berlangsung. Akan tetapi, pada beberapa lap terakhir ia mulai merasakan kesulitan pada bagian ban depan motornya. Kondisi tersebut membuat upaya mengejar Martin menjadi semakin sulit dilakukan.

Meski gagal meraih kemenangan Sprint, Bagnaia tetap optimistis menghadapi balapan utama MotoGP Prancis 2026 pada Minggu.