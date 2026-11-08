Teknologi Perawatan Kulit dari Korea Bikin Kulit Kencang Tanpa Operasi

Ilustrasi perawatan estetika. (Pinterest)
JawaPos.com - Tren pemanfaatan teknologi medis canggih di industri perawatan kulit (skincare) dan estetika Kota Surabaya terus menunjukkan kurva pertumbuhan yang signifikan.
Masyarakat perkotaan kini makin selektif dengan memprioritaskan prosedur perawatan berbasis inovasi teknologi yang tak hanya efektif, melainkan juga minim rasa sakit (painless) serta bebas dari masa pemulihan panjang (no downtime).
Salah satu terobosan teknologi medis yang paling digandrungi adalah penggunaan Monopolar Radio Frequency (RF) generasi terbaru, seperti Oligio X, yang dikenal sebagai salah satu peranti medis estetika papan atas asal Korea Selatan.
Sistem kerja perangkat berbasis teknologi ini bekerja presisi dengan menghantarkan gelombang energi panas hingga menembus lapisan dermis terdalam untuk menstimulasi pembentukan kolagen alami tubuh secara instan.
"Kenapa memilih Oligio X? Karena ini teknologi monopolar RF nomor satu di Korea. Banyak banget monopolar RF lainnya, tapi Oligio memang hasilnya nyata, instan, no downtime, dan painless," ujar CEO sekaligus Founder Neuvel Aesthetic & Dental Clinic, dr. Jessica Christina Tenggara di Surabaya, Jumat (6/11).
dr. Jessica memaparkan, lompatan inovasi teknologi medis RF terkini mampu memberikan efek pengangkatan (lifting) serta pengetatan (tightening) jaringan kulit secara bertahap tanpa merusak lapisan luar epidermis.
Melalui dorongan stimulasi kolagen yang terukur dari energi perangkat, tekstur permukaan kulit perlahan menjadi jauh lebih halus, garis-garis halus tersamarkan, dan kontur wajah terlihat lebih segar alami.
Kelebihan utama adopsi pemanfaatan teknologi ini terletak pada efisiensi waktu serta tingkat kenyamanan pasien yang sangat tinggi selama tindakan berlangsung.
Prosedur perawatan dengan teknologi ini berlangsung sangat singkat, hanya sekitar 30 menit. Canggihnya sistem pendingin dan kontrol energi yang diterapkan membuat tindakan dapat dilakukan penuh tanpa bedah, tanpa tusukan jarum, maupun pengolesan krim anestesi lokal.
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