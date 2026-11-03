Kulit Wajah Bebas Iritasi, Ini 5 Tips Aman Mencukur Bulu Wajah

JawaPos.com – Mencukur bulu wajah menjadi salah satu rutinitas perawatan diri yang dilakukan banyak orang. Selain membantu menghilangkan rambut halus yang tidak diinginkan, aktivitas ini juga dapat membuat tampilan wajah terlihat lebih bersih dan rapi.

Meski terkesan sederhana, mencukur wajah ternyata membutuhkan perhatian khusus. Penggunaan pisau cukur yang kurang tepat atau teknik mencukur yang salah dapat menimbulkan sejumlah masalah kulit.

Beberapa keluhan yang sering muncul setelah bercukur di antaranya kemerahan, rasa perih, iritasi, hingga benjolan kecil akibat rambut yang tumbuh ke dalam kulit. Kondisi tersebut tentu dapat mengganggu kenyamanan, terutama bagi pemilik kulit sensitif.

Untuk menghindari masalah tersebut, diperlukan langkah perawatan yang tepat sebelum maupun setelah mencukur. Dengan kebiasaan sederhana, risiko iritasi dapat dikurangi sehingga kulit tetap terasa nyaman.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima tips yang bisa diterapkan untuk mencegah iritasi, kemerahan, dan benjolan saat mencukur bulu wajah. Berikut penjelasannya.

1. Bersihkan dan Persiapkan Kulit Sebelum Bercukur Salah satu langkah penting sebelum mencukur adalah memastikan kondisi kulit wajah bersih dan siap menerima proses pencukuran.

Mencukur wajah ketika kulit masih kotor atau terlalu kering dapat meningkatkan gesekan antara pisau cukur dan permukaan kulit. Akibatnya, risiko munculnya kemerahan, benjolan, serta rasa tidak nyaman bisa meningkat.

Sebelum mulai bercukur, bersihkan wajah menggunakan sabun pembersih yang lembut. Langkah ini membantu mengangkat minyak berlebih, debu, kotoran, dan sel kulit mati yang menempel.

Kulit yang sudah dibersihkan dengan baik akan membantu proses pencukuran terasa lebih nyaman. Kamu juga bisa menggunakan air hangat untuk membantu melembutkan rambut sebelum mencukurnya.