Bikin Kulit Lebih Kencang dengan Teknologi PLLA Microsphere, Targetkan Kolagen Alami

JawaPos.com - Perawatan kulit lebih kencang dengan merangsang produksi kolagen bukanlah hal baru di dunia kecantikan. Salah satunya penggunaan kolagen biostimulator dengan teknologi Poly-L-Lactic Acid (PLLA) microsphere.

Diungkapkan dr. Venny Veronica, dokter kulit di BMDERMA Clinic Jakarta, kolagen biostimulator merupakan bahan yang merangsang tubuh untuk membentuk kolagen secara alami.

Dalam bidang estetika medis, stimulasi kolagen menjadi salah satu pendekatan untuk membantu memperbaiki kualitas kulit secara bertahap, bukan hanya mengandalkan perubahan penampilan dalam waktu singkat.

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Untuk membantu kolagen biostimulator ke dalam kulit, digunakan teknologi Poly-L-Lactic Acid (PLLA) microsphere, yang kini hadir dalam Juliane. Di mana, ukuran partikel yang disuntikan lebih seragam hingga menyebar lebih merata dan halus. Sehingga proses stimulasi kolagen dapat berlangsung secara optimal.

Karakter partikel inilah yang membedakan Juliane dari kolagen biostimulator berbahan Poly-L-Lactic Acid (PLLA) konvensional.

“Keunggulan teknologi tersebut dari sisi presisi partikel, distribusi produk, hingga prosedur setelah tindakan,” ujar dr. Venny.

Dikatakan dr. Venny, pada penggunaan PLLA konvensional, umumnya dilakukan pemijatan untuk membantu pemerataan distribusi partikel. Sebaliknya, PLLA microspher diklaim tidak memerlukan pijatan khusus setelah penyuntikan karena teknologi partikelnya dirancang lebih seragam.

Menurutnya, pemilihan kolagen biostimulator yang sesuai menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjalani perawatan estetika. Pasien tidak hanya perlu memperhatikan teknologi produk, tetapi juga memahami proses perawatan dan penanganan setelah tindakan.

Tapi yang perlu diingat, hasil perawatan estetika tidak hanya ditentukan oleh produk yang digunakan. Keahlian dokter dalam melakukan tindakan juga memiliki peran penting. Mulai dari memahami anatomi wajah hingga menyesuaikan teknik aplikasi dengan karakteristik kulit pasien.