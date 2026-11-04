Tak Perlu Diet Ekstrem! 6 Buah Ini Bisa Jadi Menu Sarapan Sehat untuk Turunkan Berat Badan

JawaPos.com – Menurunkan berat badan tidak selalu harus dilakukan dengan membatasi makanan secara berlebihan. Salah satu langkah sederhana yang bisa diterapkan adalah memperhatikan pilihan menu sarapan setiap hari.

Mengawali pagi dengan mengonsumsi buah-buahan dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Selain memiliki rasa yang segar, buah mengandung berbagai nutrisi penting seperti serat, vitamin, mineral, antioksidan, serta air yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan serat dalam buah juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk mengonsumsi camilan berlebihan bisa lebih terkendali.

Meski tidak ada buah yang secara khusus mampu membakar lemak perut, memilih buah dengan kandungan serat tinggi dan kalori relatif rendah dapat mendukung program penurunan berat badan jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam jenis buah yang bisa dijadikan pilihan menu sarapan untuk membantu mengontrol berat badan.

1. Apel

Apel menjadi salah satu buah yang cocok dikonsumsi saat pagi hari, terutama bagi mereka yang sedang menjalani program diet.

Buah ini mengandung serat larut yang dapat membantu memperlambat proses pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bisa bertahan lebih lama.

Selain itu, apel mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dengan jumlah kalori yang relatif rendah.