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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 5 November 2026 | 04.19 WIB

Diam-Diam Terpikat, Ini 7 Gestur Bawah Sadar Orang yang Menganggap Anda Menarik

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pernah merasa penasaran apakah seseorang mempunyai ketertarikan khusus kepada Anda? Terkadang, perasaan tersebut sulit diketahui hanya melalui percakapan atau pesan singkat.

Menariknya, bahasa tubuh bisa memberikan sejumlah petunjuk mengenai perasaan seseorang. Tanpa disadari, gerakan kecil seperti arah kaki, tatapan mata, hingga perubahan sikap dapat mencerminkan kenyamanan dan ketertarikan terhadap orang lain.

Meski demikian, setiap orang mempunyai kebiasaan komunikasi yang berbeda. Karena itu, satu gestur saja tidak cukup untuk memastikan seseorang menyimpan perasaan khusus.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh gestur bawah sadar yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang menganggap Anda menarik.

Berikut penjelasannya.

1. Posisi Kakinya Sering Mengarah kepada Anda

Salah satu bahasa tubuh yang menarik untuk diperhatikan adalah arah posisi kaki seseorang ketika sedang berada di sekitar Anda.

Saat seseorang merasa nyaman atau tertarik, tubuhnya terkadang secara spontan mengarah kepada orang yang menjadi pusat perhatiannya.

Hal tersebut bisa terlihat ketika sedang berbincang dalam kelompok. Meskipun ia berbicara dengan orang lain, posisi kakinya mungkin tetap menghadap ke arah Anda.

Gerakan ini dapat menjadi salah satu petunjuk adanya perhatian. Namun, sebaiknya perhatikan pula sikap dan interaksinya secara keseluruhan sebelum menarik kesimpulan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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