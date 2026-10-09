Bukan Cuma Wajah, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Perempuan Terlihat Lebih Menarik

JawaPos.com – Pernahkah kamu bertemu seseorang yang langsung menarik perhatian meskipun tidak mengenakan pakaian mewah atau riasan berlebihan? Ada kalanya pesona seseorang muncul bukan hanya dari penampilan fisiknya, melainkan juga dari cara ia bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dalam psikologi sosial, terdapat fenomena yang dikenal sebagai halo effect, yaitu kecenderungan seseorang menilai berbagai karakteristik positif berdasarkan satu kesan yang menonjol, termasuk penampilan fisik. Akibatnya, orang yang dianggap menarik terkadang juga dinilai lebih ramah, percaya diri, atau kompeten, meskipun penilaian tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Di balik kesan pertama tersebut, sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat membantu seseorang tampil lebih segar, nyaman, dan percaya diri.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan pesona alami seseorang, mulai dari menjaga bahasa tubuh hingga membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri.

1. Menjaga Postur Tubuh dan Bahasa Tubuh Daya tarik seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh fitur wajah, tetapi juga cara ia membawa diri. Postur yang tegak, langkah yang mantap, serta gerakan yang tidak berlebihan dapat memberikan kesan percaya diri ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tidak perlu terus-menerus berusaha menarik perhatian. Mereka dapat berdiri dengan rileks, menjaga bahu tetap terbuka, dan melakukan kontak mata secara wajar saat berbicara.

Bahasa tubuh semacam ini membantu menciptakan kesan yang lebih positif. Selain itu, postur yang baik juga dapat mendukung penampilan secara keseluruhan tanpa harus mengubah ciri fisik alami.

2. Memilih Pakaian yang Sesuai dengan Karakter Diri Tampil menarik tidak selalu berarti mengenakan pakaian mahal atau mengikuti tren terbaru. Salah satu kuncinya adalah memahami gaya yang sesuai dengan kepribadian, kenyamanan, dan kebutuhan masing-masing.

Sebagian orang merasa lebih percaya diri menggunakan warna netral seperti putih, krem, atau abu-abu. Sementara itu, orang lain mungkin lebih menyukai warna cerah yang memberikan kesan segar dan ekspresif.