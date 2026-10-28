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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.58 WIB

Sering Menyendiri hingga Penuh Rasa Ingin Tahu, Ini 8 Kebiasaan yang Menarik untuk Dikenali

Kebiasaaan yang menunjukkan tanda kecerdasan seseorang - Image

Kebiasaaan yang menunjukkan tanda kecerdasan seseorang

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang tidak selalu dapat dinilai dari prestasi akademik, nilai ujian, atau kemampuan menjawab pertanyaan dengan cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, cara seseorang berpikir, menghadapi masalah, dan merespons lingkungan juga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan kognitifnya.

Beberapa kebiasaan, seperti memiliki rasa ingin tahu yang besar, menikmati tantangan, hingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, kerap dikaitkan dengan pola pikir yang berkembang.

Meski demikian, kebiasaan tertentu tidak secara otomatis membuktikan bahwa seseorang memiliki IQ tinggi. Kecerdasan merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu perilaku.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang disebut-sebut berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Berikut ulasannya.

1. Lebih Produktif pada Malam Hari

Sebagian orang merasa lebih mudah berkonsentrasi ketika malam tiba. Saat suasana mulai tenang dan gangguan berkurang, mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk membaca, menyelesaikan pekerjaan, atau mendalami topik yang menarik perhatian.

Kebiasaan bekerja pada malam hari terkadang dikaitkan dengan pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun, waktu produktif setiap individu sebenarnya dipengaruhi oleh ritme biologis, kebiasaan tidur, dan lingkungan.

Karena itu, menjadi orang yang aktif pada malam hari bukan jaminan memiliki kecerdasan lebih tinggi. Hal yang lebih penting adalah kemampuan memanfaatkan waktu secara efektif tanpa mengorbankan kebutuhan tidur dan kesehatan.

2. Selalu Penasaran dan Senang Mencari Jawaban

Rasa ingin tahu yang besar merupakan salah satu karakteristik yang dapat mendukung proses belajar. Orang dengan kebiasaan ini biasanya tidak langsung puas dengan penjelasan sederhana, tetapi berusaha memahami alasan di balik suatu kejadian.

Mereka gemar mengajukan pertanyaan, mencari informasi tambahan, dan mempelajari bagaimana sesuatu bekerja. Ketika menemukan hal baru, mereka cenderung terdorong untuk menggali lebih jauh daripada sekadar menerima informasi yang tersedia.

Kebiasaan tersebut membantu memperluas wawasan sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis. Semakin terbiasa seseorang mengevaluasi informasi dan mencari sumber yang dapat dipercaya, semakin besar pula peluangnya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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