Jangan Terkecoh Label Sehat, 4 Makanan Ini Diam-Diam Mengandung Banyak Kalori

ilustrasi makanan sehat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menjaga pola makan menjadi salah satu langkah penting bagi seseorang yang ingin mempertahankan berat badan ideal. Tidak sedikit orang mulai memilih makanan sehat dengan harapan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup sekaligus terhindar dari penumpukan lemak.
Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua makanan berlabel sehat selalu baik dikonsumsi dalam jumlah banyak?
Beberapa produk makanan yang terlihat menyehatkan ternyata dapat mengandung tambahan gula, pemanis, maupun bahan lain yang meningkatkan jumlah kalorinya. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak diimbangi aktivitas fisik, kebiasaan tersebut berpotensi menghambat program penurunan berat badan.
Selain memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi dan kandungan nutrisi juga perlu menjadi pertimbangan. Sebab, makanan yang memiliki manfaat kesehatan tetap bisa menyumbang kalori berlebih apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan takarannya.
Dilansir dari NDTV, terdapat empat jenis makanan yang sering dianggap sehat, tetapi berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Berikut ulasannya.
Kacang-kacangan dan biji-bijian dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik bagi tubuh. Makanan ini mengandung lemak sehat, protein, serat, serta berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan.
Meski demikian, bukan berarti kacang-kacangan bisa dikonsumsi tanpa batas. Kandungan kalorinya cukup tinggi sehingga jumlah yang dimakan tetap perlu diperhatikan, terutama bagi seseorang yang sedang menjalani program diet.
Masalah juga dapat muncul ketika kacang dikonsumsi dalam bentuk olahan yang mendapatkan tambahan gula, garam, atau bahan lainnya.
Sebagai panduan umum yang disebutkan dalam sumber, konsumsi kacang sekitar 25–30 gram per hari dapat menjadi acuan porsi. Namun, kebutuhan setiap orang bisa berbeda bergantung pada kondisi tubuh dan pola makannya.
Karena itu, pilih kacang tanpa tambahan gula berlebihan dan perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat nutrisinya tetap diperoleh tanpa menyumbang kalori secara berlebihan.
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Jawa Pos
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