Jangan Langsung Dimakan Panas-Panas! Trik Mendinginkan Nasi Ini Ternyata Bikin Kalori Anjlok

JawaPos.com – Nasi dingin menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi kandungan gula.

Nasi, pasta, dan kentang adalah makanan favorit banyak orang, tetapi sering dianggap musuh utama saat menjalani diet.

Tidak sedikit yang memilih memangkas porsi karbohidrat secara drastis demi menurunkan berat badan atau menjaga gula darah.

Padahal, ada cara sederhana untuk menekan kalori makanan berpati tanpa harus mengurangi porsi, yaitu dengan mendinginkannya terlebih dahulu sebelum dimakan.

Kebiasaan ini mungkin sudah sering dilakukan tanpa disadari, misalnya saat menyantap nasi dingin sisa semalam.

Rahasianya terletak pada perubahan struktur pati selama proses pendinginan yang menghasilkan pati resisten.

Konsep ini kini kembali jadi sorotan dalam penelitian gizi, meski para ahli menegaskan bahwa trik ini bukan jalan pintas untuk menurunkan berat badan.