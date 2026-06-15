Jangan Sampai Cedera, Ini 5 Tips Mengatasi Iritasi dan Kemerahan saat Mencukur Bulu Wajah

JawaPos.com – Mencukur bulu wajah merupakan bagian dari rutinitas perawatan diri yang cukup umum dilakukan. Namun, mendapatkan hasil cukuran yang halus tanpa menimbulkan iritasi tidak selalu mudah.

Baik untuk mendapatkan tampilan yang lebih bersih maupun sekadar merapikan bulu wajah, masalah seperti kemerahan, iritasi, hingga munculnya benjolan kerap terjadi setelah bercukur.

Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan berisiko menyebabkan masalah kulit seperti rambut tumbuh ke dalam.

Meski begitu, ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu mengurangi risiko tersebut sehingga proses bercukur menjadi lebih aman dan nyaman.

Mengutip English Jagran, berikut lima tips penting untuk mencegah iritasi, kemerahan, dan benjolan saat mencukur bulu wajah.

1. Persiapan kulit yang tepat

Mencukur pada kulit kering atau tidak bersih dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko benjolan, kemerahan, dan iritasi akibat pisau cukur.

Mulailah dengan mencuci muka dengan pembersih ringan untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sel kulit mati.

2. Pisau cukur berkualitas