Hujan Ringan Mulai Merata di Jatim, Angin Kencang Capai 40 Kilometer per Jam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo memprakirakan hujan dengan intensitas ringan bakal mengguyur sejumlah daerah di Jatim pada Senin (2/11). Selain guyuran hujan ringan yang mulai meluas, masyarakat diimbau untuk mewaspadai terpaan angin kencang yang tercatat mencapai 40,1 kilometer per jam.

Seiring berkurangnya dominasi terik matahari, potensi hujan ringan diprakirakan turun sejak pagi hingga sore hari di beberapa daerah.

Pada pagi hari, hujan ringan terpantau membasahi Banyuwangi, Jember, Kota Malang, Kota Blitar, Bondowoso, Lumajang, Pacitan, Sumenep, dan Trenggalek.

Sedangkan pada siang hingga sore hari, potensi hujan terpantau meluas ke kawasan Bangkalan, Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Sampang, dan Tuban.