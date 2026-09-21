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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 21 September 2026 | 18.31 WIB

Kenali Influenza Tipe A, Kerap Terjadi Saat Peralihan Musim dan Kualitas Udara yang Buruk

Ilustrasi memakai masker. (Magnific) - Image

Ilustrasi memakai masker. (Magnific)

JawaPos.com - Influenza merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Meskipun kerap dianggap sebagai penyakit ringan, influenza tetap perlu diwaspadai karena dapat menyerang kelompok rentan

Kelompok rentan yang dimaksud seperti ibu hamil, anak-anak di bawah usia 59 bulan (5 tahun), lansia berusia 65 tahun ke atas, orang dengan dengan penyakit kronis seperti HIV/AIDS, asma, penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes, serta orang yang memiliki risiko tinggi terpapar virus, termasuk tenaga kesehatan yang juga perlu mendapat perhatian.

Influenza memiliki beberapa tipe seperti A, B, C, dan D. Sementara itu, di Indonesia kasus influenza yang paling sering ditemukan adalah influenza tipe A.   

Menurut laporan dari jawapos Influenza tipe A cenderung mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan lingkungan akibat erupsi gunung berapi, karhutla, merta musim kemarau panjang yang dapat menyebabkan penurunan kualitas udara

Gejala influenza umumnya muncul secara tiba-tiba, seperti demam, batuk (umumnya batuk kering), sakit kepala, nyeri otot dan sendi, sakit tenggorokan, serta hidung berair. Batuk juga dapat menjadi berat dan kadang dapat terjadi dua minggu atau lebih.

Kemudian, menurut informasi dari laman kemkes.go.id yang dikutip pada (21/9) pengobatan influenza tipe A ini dapat dilakukan dengan beristirahat yang cukup,minum paracetamol atau penurun demam, penggunaan obat antiviral, serta memenuhi asupan cairan tubuh.     

Sementara itu, untuk mengurangi risiko penularannya diperlukan sejumlah langkah-langkah pencegahan. Beberapa kebiasaan berikut dapat diterapkan untuk membantu mencegah penularan influenza tipe A. 

Kenali langkah pencegahan influenza tipe A dalam kehidupan sehari-hari:

Editor: Novia Tri Astuti
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