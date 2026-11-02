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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 2 November 2026 | 19.32 WIB

10 Rahasia Orang Sukses Menghadapi Tantangan, Bantu Anda Menghadapi Kegagalan

Ilustrasi self-awareness/Pexels - Image

Ilustrasi self-awareness/Pexels

JawaPos.com-Kesuksesan terasa mustahil diraih tanpa melewati berbagai tantangan, percobaan berkali-kali, serta kegagalan.

Kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses untuk meraih kesuksesan yang anda inginkan. Melansir informasi dari laman .aconsciousrethink pada (2/11) ada beberapa sikap orang sukses yang patut anda contoh dalam menyikapi kegagalan. 

Mengingat, orang-orang yang berhasil meraih kesuksesan selalu mampu bangkit dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. 

Sebaliknya, menyerah justru dapat menghambat langkah anda untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Berikut sikap yang perlu anda lakukan saat menghadapi kegagalan dalam hidup. Tindakan ini dapat membantu anda kembali bangkit dan membuka peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan pada kesempatan berikutnya.

Saat mencoba melakukan sesuatu, anda perlu belajar memaafkan diri sendiri jika hasilnya tidak berjalan sesuai rencana. 

Akan selalu ada faktor eksternal yang berada di luar kendali anda dan berpotensi menggagalkan seluruh rencana yang sudah disusun.

Anda tidak mungkin bisa memikirkan dan memperhitungkan segala sesuatu. Namun, hal tersebut memang menjadi bagian dari proses kehidupan.

Orang sukses memahami bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses untuk meraih keberhasilan.

Saat melakukan kegagalan, anda akan mengetahui hal-hal yang tidak membuat berhasil. Dengan demikian, anda bisa mengubah pendekatan dan mencoba cara lain yang mungkin memberikan hasil terbaik. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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