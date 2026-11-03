Bukan Sekadar Tidur, 7 Kebiasaan Malam Ini Membantu Orang Sukses Menjaga Ketenangan

Ilustrasi kebiasaan malam orang orang sukses yang wajib ditiru (freepik)
JawaPos.com – Kesibukan sepanjang hari terkadang membuat seseorang kesulitan melepaskan beban pikiran ketika tiba waktunya beristirahat. Bahkan, meskipun pekerjaan sudah selesai, berbagai persoalan dan tanggung jawab masih sering terbayang hingga menjelang tidur.
Padahal, waktu malam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bagi sebagian orang sukses, malam bukan sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan kesempatan untuk menenangkan pikiran sekaligus mempersiapkan aktivitas keesokan harinya.
Mereka biasanya menerapkan rutinitas sederhana yang membantu mengurangi tekanan, menjaga produktivitas, dan menciptakan suasana istirahat lebih nyaman.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh kebiasaan malam yang sering dikaitkan dengan orang sukses agar tetap produktif tanpa harus terus-menerus dibebani stres. Berikut ulasannya.
Salah satu kebiasaan penting yang perlu diterapkan adalah mengetahui kapan harus berhenti memikirkan pekerjaan.
Tidak sedikit orang yang masih membawa persoalan kantor hingga ke rumah. Akibatnya, waktu bersama keluarga maupun kesempatan untuk beristirahat menjadi terganggu.
Orang yang mampu menjaga keseimbangan hidup biasanya memiliki kebiasaan khusus untuk menandai berakhirnya aktivitas pekerjaan. Misalnya, berjalan santai setelah pulang kerja, mengganti pakaian dengan busana yang lebih nyaman, atau meluangkan waktu untuk mengingat hal-hal menyenangkan yang terjadi sepanjang hari.
Rutinitas sederhana tersebut membantu menciptakan batas antara tanggung jawab profesional dan kehidupan pribadi. Dengan begitu, pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat dan kembali fokus pada hal-hal di luar pekerjaan.
Membayangkan banyak pekerjaan yang belum selesai terkadang membuat seseorang sulit merasa tenang pada malam hari.
Untuk mengatasinya, salah satu kebiasaan yang bisa diterapkan adalah membuat daftar singkat mengenai aktivitas penting untuk hari berikutnya.
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Jawa Pos
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