6 Aturan Tak Terduga yang Kerap Diabaikan oleh Banyak Orang Sukses Menurut Psikologi

seseorang yang mengabaikan beberapa aturan / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, memiliki disiplin tinggi, dan terus mengejar target tanpa mengenal lelah. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa orang sukses adalah mereka yang selalu percaya diri, tidak pernah menyerah, dan mampu mengendalikan setiap keadaan dalam hidupnya.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang psikologi, kesuksesan ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar kerja keras dan ambisi. Ada kebiasaan mental, pola perilaku, serta cara memandang kehidupan yang sering kali tidak terlihat dari luar, tetapi berperan penting dalam menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan mempertahankan pencapaiannya dalam jangka panjang.



Menariknya, beberapa prinsip yang mendukung keberhasilan justru bertentangan dengan nasihat populer. Terkadang, kita perlu berhenti mengejar sesuatu untuk memahami apa yang benar-benar penting. Kita perlu berani terlihat tidak tahu agar bisa belajar. Kita bahkan perlu menerima kegagalan, membatasi hubungan sosial, dan mengakui keterbatasan diri untuk berkembang lebih jauh.



Hal-hal tersebut bukan berarti kita harus meninggalkan ambisi atau berhenti berusaha. Sebaliknya, prinsip-prinsip ini membantu kita menggunakan energi, waktu, dan kemampuan secara lebih bijaksana.



Psikologi memberikan sejumlah penjelasan mengenai bagaimana kebiasaan tersebut dapat memengaruhi perilaku manusia. Meski demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada satu pola perilaku yang menjamin kesuksesan bagi semua orang. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh kesempatan, lingkungan, kondisi ekonomi, dukungan sosial, dan berbagai faktor lain di luar kendali individu.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat enam aturan tak terduga yang dapat membantu seseorang berkembang, tetapi sering kali diabaikan, bahkan oleh mereka yang sudah mencapai banyak hal?



1. Berhenti Mengejar Kesempurnaan dan Mulailah Mengejar Kemajuan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang ambisius adalah menganggap bahwa segala sesuatu harus sempurna sebelum layak dimulai.



Mereka ingin memiliki rencana yang matang, kemampuan yang memadai, kondisi yang ideal, serta keyakinan penuh bahwa keputusan yang diambil tidak akan berujung pada kegagalan. Akibatnya, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan diri, tetapi terlalu sedikit waktu untuk benar-benar bertindak.



Dalam psikologi, kecenderungan ini berkaitan dengan perfeksionisme, terutama ketika seseorang menetapkan standar yang sangat tinggi sekaligus merasa takut berlebihan terhadap kesalahan.



Perfeksionisme tidak selalu buruk. Standar tinggi dapat membantu seseorang menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Namun, ketika kebutuhan untuk tampil sempurna berubah menjadi ketakutan terhadap kritik dan kegagalan, perfeksionisme justru dapat menghambat produktivitas.



Seseorang mungkin terus memperbaiki presentasinya karena takut dinilai buruk. Seorang pengusaha bisa menunda peluncuran produk karena merasa masih ada banyak hal yang perlu disempurnakan. Seorang penulis mungkin tidak pernah menyelesaikan artikelnya karena selalu menemukan bagian yang dianggap kurang menarik.



Masalahnya bukan terletak pada keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, melainkan pada anggapan bahwa hasil pertama harus langsung mendekati sempurna.



Mengapa kemajuan kecil lebih penting daripada kesempurnaan?



Penelitian psikologi motivasi menunjukkan bahwa pengalaman mengalami kemajuan dapat membantu mempertahankan motivasi. Dalam penelitian mengenai kehidupan kerja, Teresa Amabile dan Steven Kramer memperkenalkan gagasan progress principle, yaitu pentingnya kemajuan yang bermakna dalam pekerjaan sehari-hari terhadap pengalaman positif dan motivasi seseorang.



Ketika seseorang menyelesaikan satu bagian pekerjaan, memperoleh pemahaman baru, atau melihat hasil dari usahanya, ia mendapatkan bukti konkret bahwa tindakannya membawa perubahan.



Bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa tantangan berikutnya juga mungkin diselesaikan.



Sebaliknya, ketika seseorang terus menilai dirinya berdasarkan hasil ideal yang belum tercapai, ia dapat kehilangan kesempatan untuk menikmati dan mengevaluasi kemajuan yang sebenarnya sudah terjadi.



Inilah sebabnya orang yang berkembang secara konsisten sering kali lebih berfokus pada proses belajar daripada tuntutan untuk selalu terlihat hebat.



Mereka memahami bahwa kemampuan tidak muncul secara instan. Kemampuan dibangun melalui pengulangan, umpan balik, koreksi, dan pengalaman menghadapi masalah nyata.



Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari?



Mulailah dengan mengubah pertanyaan yang biasa Anda ajukan kepada diri sendiri.



Daripada bertanya, "Bagaimana caranya agar hasil pekerjaan saya langsung sempurna?", cobalah bertanya, "Apa langkah paling berguna yang bisa saya selesaikan hari ini?"



Jika ingin memulai bisnis, lakukan pengujian sederhana terhadap ide Anda sebelum menghabiskan banyak uang untuk membangun sesuatu yang belum tentu dibutuhkan pasar.



Jika ingin menulis buku, selesaikan draf pertama sebelum terlalu sibuk memperbaiki setiap kalimat.



Jika ingin menguasai keterampilan baru, berlatihlah secara konsisten meskipun hasil awal terasa jauh dari harapan.



Prinsipnya sederhana: jangan menjadikan kesempurnaan sebagai syarat untuk memulai. Jadikan evaluasi dan perbaikan sebagai bagian dari perjalanan.



Orang yang bersedia memulai, belajar, dan memperbaiki diri memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman nyata daripada orang yang terus menunggu keadaan ideal.



2. Belajarlah Mengatakan Tidak, Bahkan kepada Kesempatan yang Terlihat Menguntungkan



Banyak orang menganggap bahwa semakin banyak kesempatan yang diterima, semakin besar pula peluang untuk sukses.



Tawaran pekerjaan baru, proyek tambahan, undangan pertemuan, peluang berbisnis, dan berbagai aktivitas sosial sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Ada kekhawatiran bahwa menolak satu kesempatan berarti kehilangan keuntungan yang mungkin tidak akan datang lagi.



Namun, psikologi pengambilan keputusan menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengalokasikan perhatian, waktu, dan energi mental.



Setiap keputusan untuk mengatakan ya pada satu hal secara tidak langsung mengurangi sumber daya yang tersedia untuk hal lainnya.



Waktu yang digunakan untuk menghadiri pertemuan yang tidak penting, misalnya, adalah waktu yang tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan utama, beristirahat, belajar, atau membangun hubungan dengan orang-orang terdekat.



Inilah paradoks yang sering tidak disadari: terlalu banyak kesempatan dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang paling berharga.



Mengapa terlalu banyak pilihan dapat menjadi masalah?



Dalam psikologi, terdapat konsep decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan penurunan kualitas pengambilan keputusan setelah seseorang menghadapi banyak pilihan atau tuntutan keputusan.



Meski besarnya efek dan mekanismenya dapat berbeda menurut situasi, gagasan dasarnya tetap relevan: perhatian manusia tidak tidak terbatas, dan keputusan yang terus-menerus menuntut pertimbangan dapat menguras sumber daya mental.



Ada pula penelitian tentang choice overload, yaitu kondisi ketika terlalu banyak pilihan dapat membuat proses memilih terasa lebih sulit dalam situasi tertentu. Efeknya tidak selalu muncul pada semua orang atau semua jenis keputusan, tetapi menunjukkan bahwa lebih banyak pilihan tidak otomatis berarti lebih baik.



Orang yang ingin berkembang perlu memahami bahwa setiap kesempatan memiliki biaya, meskipun biaya tersebut tidak selalu terlihat dalam bentuk uang.



Ketika seseorang menerima proyek tambahan, misalnya, ia mungkin memperoleh pendapatan lebih besar. Namun, jika proyek tersebut mengganggu pekerjaan utama, mengurangi waktu tidur, dan membuatnya tidak sempat mengembangkan keterampilan yang lebih penting, keuntungan jangka pendek itu bisa memiliki konsekuensi jangka panjang.



Karena itu, kemampuan menentukan prioritas merupakan bagian penting dari pengelolaan diri.



Tidak semua kesempatan harus diambil



Bayangkan seseorang memiliki tiga pilihan: menerima pekerjaan tambahan yang memberikan penghasilan cepat, mengikuti pelatihan yang meningkatkan kompetensinya, atau menggunakan waktunya untuk menyelesaikan proyek utama yang berpotensi membuka peluang lebih besar.



Ketiganya mungkin bermanfaat. Namun, jika waktu dan energinya terbatas, ia tidak dapat memberikan perhatian penuh kepada semuanya sekaligus.



Keputusan terbaik bukanlah selalu mengambil kesempatan dengan keuntungan paling cepat. Keputusan terbaik adalah memilih kesempatan yang paling sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan kapasitasnya saat ini.



Hal ini tidak berarti seseorang harus menolak setiap tawaran baru. Fleksibilitas dan keterbukaan tetap penting. Akan tetapi, keputusan menerima sesuatu sebaiknya dibuat secara sadar, bukan semata-mata karena takut tertinggal.



Bagaimana melatih keberanian mengatakan tidak?



Sebelum menerima pekerjaan, proyek, atau tanggung jawab baru, ajukan tiga pertanyaan kepada diri sendiri.



Pertama, apakah kesempatan ini mendukung tujuan utama saya?



Kedua, apa yang harus saya korbankan jika menerimanya?



Ketiga, apakah saya benar-benar memiliki waktu dan energi untuk mengerjakannya dengan baik?



Jika jawabannya menunjukkan bahwa kesempatan tersebut tidak sejalan dengan prioritas, menolaknya secara sopan dapat menjadi keputusan yang lebih bijaksana.



Anda juga bisa menggunakan kalimat sederhana seperti, "Terima kasih atas tawarannya. Saat ini saya sedang berfokus menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ada, jadi saya belum bisa mengambil komitmen tambahan."



Ingatlah bahwa fokus bukan hanya kemampuan untuk memilih apa yang akan dilakukan, tetapi juga keberanian untuk menentukan apa yang tidak perlu dilakukan.



Terkadang, perkembangan terbesar dalam hidup bukan berasal dari menambahkan lebih banyak aktivitas, melainkan dari mengurangi hal-hal yang menghalangi kita melakukan pekerjaan terpenting.



3. Jangan Terlalu Sibuk Membuktikan Diri kepada Orang Lain



Ada orang yang bekerja keras bukan semata-mata karena ingin menghasilkan sesuatu yang bermakna, melainkan karena ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain.



Mereka ingin terlihat sukses di hadapan teman, keluarga, rekan kerja, atau masyarakat. Mereka merasa harus selalu menunjukkan pencapaian, mempertahankan citra sebagai orang pintar, dan menghindari situasi yang membuat mereka tampak tidak mampu.



Dari luar, perilaku tersebut mungkin terlihat seperti ambisi yang besar. Namun, jika seluruh motivasi bergantung pada penilaian orang lain, seseorang dapat menjadi sangat rentan terhadap kritik, perbandingan sosial, dan perubahan pengakuan.



Ketika pujian datang, ia merasa percaya diri. Ketika kritik muncul, ia merasa harga dirinya terancam.



Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang justru habis untuk menjaga citra.



Perbedaan antara motivasi internal dan eksternal



Psikologi mengenal perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.



Motivasi intrinsik muncul ketika seseorang melakukan sesuatu karena aktivitas itu sendiri menarik, bermakna, atau memberikan kepuasan. Motivasi ekstrinsik muncul ketika tindakan dilakukan untuk memperoleh hasil terpisah, seperti uang, penghargaan, status, atau menghindari hukuman.



Keduanya dapat berperan penting dalam kehidupan. Keinginan memperoleh penghasilan, misalnya, merupakan alasan yang wajar untuk bekerja. Pengakuan juga dapat menjadi umpan balik yang bermanfaat.



Masalah muncul ketika seseorang sepenuhnya menggantungkan nilai dirinya pada hasil eksternal.



Jika satu-satunya alasan seseorang belajar adalah agar terlihat pintar, ia mungkin menghindari materi yang sulit karena takut terlihat bodoh. Jika satu-satunya alasan seseorang berbisnis adalah untuk mengalahkan orang lain, ia mungkin terus mengambil risiko hanya demi mempertahankan gengsi.



Sebaliknya, ketika seseorang menghargai proses belajar, ia dapat lebih mudah menerima bahwa dirinya belum menguasai sesuatu.



Ia tidak perlu selalu menjadi orang paling pintar dalam ruangan. Ia cukup bersedia mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya.



Mengapa kebutuhan untuk membuktikan diri dapat menghambat pertumbuhan?



Keinginan berlebihan untuk mempertahankan citra dapat membuat seseorang bersikap defensif terhadap umpan balik.



Alih-alih bertanya apakah kritik tersebut mengandung informasi yang berguna, ia langsung mencari alasan untuk membantahnya.



Alih-alih mengakui kesalahan, ia menyalahkan keadaan atau orang lain.



Alih-alih mempelajari keterampilan yang belum dikuasai, ia memilih aktivitas yang membuatnya terlihat kompeten.



Pola ini membatasi kesempatan untuk belajar karena pertumbuhan hampir selalu melibatkan ketidaknyamanan. Ada saat ketika kita harus mengakui bahwa cara lama tidak lagi efektif, bahwa pengetahuan kita belum cukup, atau bahwa orang lain memiliki kemampuan yang belum kita miliki.



Orang yang terlalu sibuk menjaga citra akan kesulitan menerima kenyataan tersebut.



Bagaimana mengubah orientasi dari pembuktian menjadi pertumbuhan?



Mulailah dengan menentukan ukuran keberhasilan yang tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain.



Misalnya, daripada hanya mengejar promosi jabatan, tetapkan pula target untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, atau memahami bidang baru.



Daripada terus membandingkan penghasilan dengan teman, evaluasi apakah kondisi keuangan Anda semakin sehat dan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan pribadi.



Daripada mengukur kemampuan berdasarkan pujian, lihat apakah Anda mampu menyelesaikan masalah yang sebelumnya terasa sulit.



Anda juga dapat melatih diri untuk bertanya, "Apakah saya melakukan ini karena memang penting bagi saya, atau hanya karena ingin mendapatkan pengakuan?"



Pertanyaan tersebut tidak harus menghasilkan jawaban yang sempurna. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran terhadap alasan di balik tindakan.



Kesuksesan yang sehat tidak selalu membutuhkan penonton. Ada pencapaian yang nilainya tetap besar meskipun tidak diketahui siapa pun.



Ketika seseorang berhenti menghabiskan terlalu banyak energi untuk membuktikan dirinya, ia memiliki lebih banyak ruang untuk benar-benar mengembangkan dirinya.



4. Berani Mengakui Ketidaktahuan dan Menjadi Orang yang Terus Belajar



Banyak orang ingin dianggap kompeten. Mereka ingin terlihat memahami persoalan, mampu memberikan jawaban, dan sanggup menyelesaikan masalah tanpa bantuan.



Keinginan tersebut dapat mendorong seseorang bekerja dengan baik. Namun, keinginan yang sama juga bisa berubah menjadi penghalang ketika ia merasa harus selalu mengetahui segala sesuatu.



Seseorang mungkin enggan mengajukan pertanyaan dalam rapat karena takut dianggap tidak memahami pekerjaan. Seorang pemimpin bisa menolak saran bawahannya karena merasa kewibawaannya akan berkurang. Seorang profesional mungkin enggan mempelajari teknologi baru karena tidak ingin kembali menjadi pemula.



Padahal, kemampuan mengakui keterbatasan merupakan salah satu kondisi penting untuk memperoleh pengetahuan baru.



Konsep growth mindset dalam psikologi



Psikolog Carol Dweck mengembangkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui pembelajaran, strategi yang tepat, latihan, dan dukungan yang sesuai.



Konsep ini dibedakan dari fixed mindset, yaitu kecenderungan memandang kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap dan sulit diubah.



Seseorang dengan pola pikir berkembang cenderung melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Ketika mengalami kesulitan, ia tidak langsung menganggap dirinya tidak berbakat. Ia dapat mengevaluasi strategi, mencari bantuan, dan mencoba pendekatan berbeda.



Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa kemampuan merupakan ukuran tetap dari harga dirinya, kegagalan dapat terasa seperti bukti bahwa ia tidak cukup pintar atau tidak cukup berbakat.



Penting untuk dicatat bahwa growth mindset bukan jaminan kesuksesan. Dampak intervensi yang bertujuan mengubah pola pikir ini berbeda-beda menurut konteks, dan hasilnya tidak selalu besar. Namun, orientasi terhadap proses belajar tetap merupakan pendekatan yang masuk akal untuk mengembangkan keterampilan.



Mengapa menjadi pemula bukanlah sesuatu yang memalukan?



Setiap orang yang ahli pernah berada pada tahap ketika ia belum memahami bidang yang dipelajarinya.



Seorang pengusaha berpengalaman mungkin tidak memahami pemasaran digital pada awal kariernya. Seorang manajer mungkin harus belajar mendengarkan sebelum mampu memimpin tim dengan baik. Seorang pekerja profesional mungkin perlu memulai kembali dari dasar ketika teknologi dalam industrinya berubah.



Jika mereka menolak menjadi pemula, kemampuan mereka akan berhenti berkembang pada batas pengetahuan yang sudah dimiliki.



Sebaliknya, kesediaan untuk mengajukan pertanyaan dan menerima koreksi membantu mereka memperbarui pemahaman.



Sikap tersebut juga berkaitan dengan kerendahan hati intelektual, yakni kesadaran bahwa pengetahuan dan penilaian diri sendiri memiliki keterbatasan.



Kerendahan hati intelektual bukan berarti meremehkan kemampuan pribadi. Seseorang tetap dapat percaya diri sekaligus mengakui bahwa dirinya bisa keliru.



Dua hal tersebut tidak bertentangan.



Justru, orang yang memiliki keyakinan realistis terhadap kemampuannya tidak harus menganggap setiap kesalahan sebagai ancaman terhadap harga diri.



Cara menerapkan prinsip ini



Biasakan mengatakan, "Saya belum memahami bagian ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut?"



Mintalah umpan balik yang spesifik, bukan sekadar pertanyaan umum seperti apakah pekerjaan Anda sudah baik.



Misalnya, tanyakan bagian mana dari presentasi yang paling membingungkan, asumsi apa yang belum didukung bukti, atau keterampilan apa yang perlu diperbaiki agar hasil kerja menjadi lebih efektif.



Selain itu, carilah lingkungan yang memungkinkan orang berdiskusi, mengakui kesalahan, dan mengajukan pertanyaan tanpa dipermalukan. Dalam psikologi organisasi, hal ini berkaitan dengan psychological safety atau keamanan psikologis, yaitu persepsi bahwa seseorang dapat mengambil risiko interpersonal, seperti menyampaikan kekhawatiran atau mengakui kesalahan, tanpa takut mengalami konsekuensi sosial yang merugikan.



Lingkungan seperti itu dapat mendukung proses belajar dan perbaikan bersama.



Pada akhirnya, orang yang berkembang bukanlah orang yang selalu memiliki jawaban. Mereka adalah orang yang bersedia mencari jawaban ketika belum mengetahuinya.



Jangan takut terlihat belum ahli ketika Anda sedang mempelajari sesuatu yang baru. Lebih berbahaya jika Anda mempertahankan kesan ahli sambil menolak belajar.



5. Terimalah Kegagalan sebagai Informasi, Bukan sebagai Vonis atas Diri Sendiri



Kegagalan merupakan salah satu pengalaman yang paling ingin dihindari manusia.



Tidak ada yang senang kehilangan uang, ditolak dalam pekerjaan, gagal mencapai target, atau melihat usaha yang dibangun dengan susah payah tidak menghasilkan sesuatu sesuai harapan.



Namun, cara seseorang menafsirkan kegagalan dapat memengaruhi keputusan yang diambil setelahnya.



Ada orang yang mengalami satu kegagalan lalu menyimpulkan bahwa dirinya memang tidak berbakat. Ada pula yang menganggap penolakan sebagai bukti bahwa ia tidak pantas mendapatkan kesempatan.



Ketika kegagalan dipandang sebagai vonis terhadap identitas diri, seseorang mungkin berhenti mencoba sebelum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki strategi.



Sebaliknya, ketika kegagalan diperlakukan sebagai informasi, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk memahami apa yang perlu diubah.



Perbedaan antara gagal melakukan sesuatu dan merasa sebagai orang gagal



Perhatikan perbedaan dua pernyataan berikut.



"Saya gagal menjalankan proyek ini karena perkiraan biaya saya keliru."



"Saya memang tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar."



Pernyataan pertama menjelaskan kejadian tertentu dan membuka ruang untuk evaluasi. Pernyataan kedua menggeneralisasi satu pengalaman menjadi penilaian menyeluruh terhadap diri sendiri.



Dalam psikologi kognitif, cara seseorang menafsirkan kejadian berperan dalam membentuk emosi dan perilakunya. Kesimpulan yang terlalu luas dari satu pengalaman negatif dapat memperkuat rasa tidak berdaya dan membuat masalah terasa lebih permanen daripada kenyataannya.



Kegagalan memang dapat memberikan informasi penting, tetapi tidak semua kegagalan otomatis menghasilkan pembelajaran. Seseorang perlu mengevaluasi penyebabnya, mendapatkan umpan balik yang relevan, dan mengubah tindakan berdasarkan temuan tersebut.



Jika tidak ada evaluasi, kesalahan yang sama bisa terulang.



Kegagalan bukan sesuatu yang harus dicari tanpa pertimbangan



Ada anggapan populer bahwa seseorang harus terus gagal sebanyak mungkin agar akhirnya sukses. Pandangan tersebut terlalu sederhana.



Kegagalan yang mahal, berulang, atau tidak perlu justru dapat menimbulkan kerugian besar. Kesalahan dalam bisnis, misalnya, dapat menghabiskan tabungan dan memengaruhi kehidupan keluarga.



Karena itu, prinsip yang lebih tepat bukanlah mengejar kegagalan, melainkan bersedia mengambil risiko yang masuk akal, menguji asumsi, dan belajar dari hasilnya.



Seseorang dapat memulai eksperimen kecil sebelum mengambil keputusan besar.



Jika ingin membangun usaha, ia bisa menguji minat calon pelanggan sebelum menyewa tempat dengan biaya tinggi. Jika ingin mengubah karier, ia dapat mempelajari keterampilan yang diperlukan dan berbicara dengan orang yang bekerja di bidang tersebut sebelum mengundurkan diri.



Pendekatan seperti ini membantu mengubah kesalahan menjadi sumber informasi tanpa harus mempertaruhkan segala sesuatu.



Bagaimana mengevaluasi kegagalan secara produktif?



Setelah mengalami hasil yang mengecewakan, cobalah menjawab empat pertanyaan.



Pertama, apa yang sebenarnya terjadi?



Kedua, bagian mana yang berada dalam kendali saya dan bagian mana yang tidak?



Ketiga, asumsi atau strategi apa yang terbukti kurang tepat?



Keempat, apa satu perubahan konkret yang bisa saya lakukan pada percobaan berikutnya?



Misalnya, seseorang mengirimkan banyak lamaran pekerjaan tetapi tidak mendapatkan panggilan wawancara.



Kesimpulan yang kurang membantu adalah, "Saya tidak cukup baik untuk mendapatkan pekerjaan."



Kesimpulan yang lebih berguna adalah, "Saya perlu memeriksa apakah CV saya sudah relevan dengan posisi yang dilamar, apakah pengalaman saya dijelaskan dengan jelas, dan apakah jenis pekerjaan yang saya pilih sesuai dengan kemampuan saya."



Perubahan cara berpikir ini tidak menjamin keberhasilan langsung. Pasar kerja, persaingan, dan faktor eksternal lainnya tetap berpengaruh. Namun, evaluasi yang terarah memberikan dasar yang lebih baik untuk mengambil tindakan selanjutnya.



Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan identitas permanen. Anda boleh merasa kecewa, beristirahat, dan mengakui kerugian yang terjadi tanpa harus menyimpulkan bahwa masa depan Anda sudah ditentukan oleh satu hasil buruk.



6. Pahami bahwa Istirahat Bukan Musuh Produktivitas



Dalam budaya yang sangat menghargai kesibukan, seseorang sering merasa harus terus bekerja agar tidak tertinggal.



Jadwal yang penuh dianggap sebagai bukti bahwa hidupnya bergerak maju. Tidur lebih sedikit dipandang sebagai pengorbanan demi cita-cita. Waktu luang terkadang menimbulkan rasa bersalah karena dianggap sebagai waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu.



Pola pikir ini dapat membuat seseorang lupa bahwa produktivitas bukan sekadar jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja.



Produktivitas juga berkaitan dengan kualitas perhatian, kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, kesehatan, dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.



Seseorang mungkin bekerja selama dua belas jam sehari, tetapi jika ia mengalami kelelahan berat, sulit berkonsentrasi, dan terus membuat kesalahan, tambahan jam kerja tersebut belum tentu menghasilkan manfaat yang sebanding.



Apa yang dijelaskan psikologi tentang istirahat?



Penelitian tentang tidur menunjukkan bahwa tidur berperan penting dalam berbagai fungsi, termasuk perhatian, pembelajaran, pembentukan memori, pengaturan emosi, dan kemampuan mengambil keputusan.



Kurang tidur dapat mengganggu konsentrasi serta meningkatkan risiko kesalahan. Karena itu, mengorbankan tidur secara terus-menerus demi bekerja lebih lama bukanlah strategi produktivitas yang dapat diandalkan.



Selain tidur, jeda dari pekerjaan juga dapat membantu seseorang memulihkan perhatian dan mengurangi tekanan mental.



Dalam situasi tertentu, berjalan sebentar, melakukan aktivitas fisik ringan, atau mengambil jeda dari tugas yang menuntut konsentrasi dapat membantu seseorang kembali bekerja dengan lebih segar.



Namun, manfaat istirahat bergantung pada kondisi individu, jenis pekerjaan, dan bentuk aktivitas yang dilakukan. Tidak semua jeda memberikan efek yang sama, dan istirahat bukan pengganti pengelolaan beban kerja yang berlebihan.



Hal yang terpenting adalah memahami bahwa kemampuan manusia memiliki batas biologis dan psikologis.



Mengabaikan batas tersebut tidak membuat seseorang menjadi mesin yang lebih efisien. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko kelelahan dan mengganggu kualitas hidup.



Mengapa orang ambisius sering sulit beristirahat?



Salah satu alasannya adalah anggapan bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan.



Jika seseorang merasa hanya berharga ketika produktif, ia mungkin merasa bersalah saat bersantai. Bahkan ketika tubuhnya lelah, ia tetap memaksakan diri karena takut dianggap malas atau kehilangan keunggulan dibandingkan orang lain.



Masalah lainnya adalah kecemasan terhadap masa depan. Seseorang mungkin merasa harus terus bekerja karena khawatir kesempatan akan hilang jika ia berhenti sejenak.



Padahal, tidak semua aktivitas harus dilakukan sekarang. Sebagian pekerjaan dapat dijadwalkan ulang, sebagian tanggung jawab dapat dibagi, dan sebagian target perlu disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia.



Kemampuan menentukan kapan harus bekerja dan kapan harus berhenti merupakan bagian dari pengelolaan diri yang matang.



Bagaimana menerapkan istirahat secara lebih bijaksana?



Pertama, prioritaskan tidur yang cukup dan teratur. Bagi kebanyakan orang dewasa, rekomendasi umum adalah sekitar tujuh hingga sembilan jam per malam, meskipun kebutuhan individual dapat berbeda.



Kedua, sisipkan jeda sesuai kebutuhan, terutama setelah periode kerja yang menuntut konsentrasi tinggi.



Ketiga, hindari menganggap setiap menit waktu luang sebagai kesempatan yang terbuang. Aktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, menghabiskan waktu bersama keluarga, atau menikmati hobi dapat menjadi bagian penting dari kehidupan yang seimbang.



Keempat, periksa apakah beban kerja Anda realistis. Jika setiap hari terasa seperti perlombaan tanpa akhir, masalahnya mungkin bukan kurangnya disiplin, melainkan terlalu banyak tanggung jawab atau prioritas yang tidak jelas.



Terakhir, pahami bahwa istirahat tidak harus selalu menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Anda tidak perlu mengubah setiap kegiatan menjadi proyek pengembangan diri.



Ada kalanya Anda boleh melakukan sesuatu hanya karena menikmatinya.



Beristirahat bukan berarti menyerah pada tujuan. Istirahat berarti mengakui bahwa Anda membutuhkan energi dan kejernihan pikiran untuk terus bergerak menuju tujuan tersebut.



Kesimpulan: Kesuksesan Bukan Hanya tentang Melakukan Lebih Banyak, tetapi Juga Memahami Apa yang Benar-Benar Penting



Kesuksesan sering digambarkan sebagai hasil dari kerja keras tanpa henti, disiplin yang ketat, dan ambisi yang tidak pernah padam. Padahal, kemampuan untuk menentukan batas, mengevaluasi diri, dan mengelola energi juga memiliki peran penting dalam perjalanan seseorang.



Enam aturan di atas menawarkan sudut pandang yang mungkin bertentangan dengan anggapan populer tentang keberhasilan.



Pertama, berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai membangun kemajuan yang konsisten. Tidak semua hal harus sempurna sebelum dimulai. Banyak kemampuan berkembang melalui latihan, umpan balik, dan perbaikan bertahap.



Kedua, belajar mengatakan tidak kepada kesempatan yang tidak sesuai dengan prioritas. Waktu dan energi terbatas, sehingga memilih hal terpenting sering kali lebih bermanfaat daripada mencoba mengerjakan semuanya.



Ketiga, jangan terlalu sibuk membuktikan diri kepada orang lain. Pengakuan dapat menyenangkan, tetapi tujuan yang bermakna dan perkembangan kemampuan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertahankan usaha.



Keempat, berani mengakui ketidaktahuan. Tidak ada orang yang memahami segala sesuatu. Kesediaan untuk bertanya, menerima koreksi, dan mempelajari hal baru membantu seseorang menyesuaikan diri dengan perubahan.



Kelima, perlakukan kegagalan sebagai informasi yang dapat dievaluasi, bukan sebagai vonis terhadap harga diri. Kegagalan tidak menjamin pembelajaran, tetapi evaluasi yang jujur dapat membantu seseorang memperbaiki pendekatan berikutnya.



Keenam, pahami bahwa istirahat merupakan bagian dari kehidupan yang produktif. Kerja keras tetap membutuhkan pemulihan agar dapat dipertahankan tanpa mengorbankan kesehatan dan kualitas hidup.



Tentu saja, tidak semua orang yang sukses menerapkan keenam prinsip tersebut dengan cara yang sama. Tidak ada formula psikologis tunggal yang dapat menjelaskan seluruh bentuk kesuksesan. Kondisi sosial, akses terhadap sumber daya, dukungan lingkungan, dan kesempatan juga memiliki pengaruh besar.



Namun, keenam aturan ini memberikan pelajaran yang relevan: perkembangan bukan hanya tentang menambah usaha, tetapi juga tentang memperbaiki cara kita menggunakan usaha tersebut.



Terkadang, langkah paling bijaksana bukanlah bekerja lebih lama, menerima lebih banyak tanggung jawab, atau terus membuktikan bahwa kita mampu.



Terkadang, langkah terbaik justru adalah berhenti sejenak, mengevaluasi arah, mengakui keterbatasan, dan memilih tindakan yang benar-benar membawa kita lebih dekat pada tujuan.



Pada akhirnya, kesuksesan yang bertahan lama bukan sekadar tentang seberapa tinggi seseorang mencapai puncak. Kesuksesan juga tentang bagaimana ia menjalani perjalanan, mengambil keputusan, menghadapi kegagalan, menjaga hubungan, dan mempertahankan keseimbangan dalam hidupnya.



