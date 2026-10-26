6 Alasan Mengapa Sifat-Sifat yang Membantu Orang Sukses Ternyata Juga Membuat Mereka Kelelahan

seseorang yang kelelahan saat bekerja / foto: Magnific/senivpetro

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks menarik dalam kehidupan orang-orang yang dianggap sukses.

Mereka sering memiliki sifat-sifat yang sangat kita kagumi: disiplin, bertanggung jawab, ambisius, perfeksionis, mampu bekerja keras, mandiri, dan memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri.



Sifat-sifat tersebut memang dapat membantu seseorang mencapai banyak hal.



Orang yang disiplin lebih mudah mempertahankan kebiasaan. Orang yang ambisius memiliki dorongan untuk berkembang. Orang yang bertanggung jawab dapat dipercaya. Orang yang memiliki standar tinggi cenderung menghasilkan pekerjaan berkualitas.



Namun, ada sisi lain yang jarang dibicarakan.



Sifat yang membuat seseorang berhasil tidak selalu merupakan sifat yang membuat seseorang merasa baik.



Bahkan, ketika sifat-sifat tersebut digunakan terus-menerus tanpa batas, sesuatu yang awalnya menjadi kekuatan dapat berubah menjadi sumber kelelahan psikologis.



Seseorang bisa terlihat sangat produktif dari luar, tetapi sebenarnya terus-menerus merasa tertekan dari dalam.



Ia mencapai target, tetapi tidak merasa puas.



Ia menyelesaikan satu masalah, lalu langsung memikirkan masalah berikutnya.



Ia mendapatkan pujian, tetapi justru merasa takut suatu hari nanti tidak mampu memenuhi ekspektasi.



Inilah salah satu alasan mengapa kesuksesan dan kelelahan psikologis terkadang berjalan beriringan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat enam alasan psikologis mengapa sifat-sifat yang membantu seseorang menjadi sukses juga dapat membuat mereka kelelahan.



1. Ambisi Membuat Seseorang Sulit Merasa "Sudah Cukup"



Ambisi adalah salah satu karakteristik yang sering diasosiasikan dengan kesuksesan.



Orang yang ambisius biasanya tidak puas hanya dengan keadaan sekarang. Mereka ingin berkembang, mendapatkan hasil yang lebih baik, mencapai target yang lebih tinggi, atau membangun sesuatu yang lebih besar.



Dalam kadar yang sehat, ambisi sangat berguna.



Masalah muncul ketika "ingin berkembang" berubah menjadi "saya tidak boleh berhenti."



Seseorang mungkin awalnya berkata:



"Saya ingin mencapai target ini."



Setelah target tercapai, muncul target berikutnya:



"Sekarang saya harus mencapai yang lebih tinggi."



Kemudian:



"Kalau orang lain bisa lebih jauh, saya juga seharusnya bisa."



Akhirnya, hidup berubah menjadi rangkaian target yang tidak pernah selesai.



Kesuksesan menciptakan standar baru



Salah satu hal yang menarik dalam psikologi adalah bahwa manusia relatif mudah beradaptasi dengan pencapaian.



Apa yang dulu terasa luar biasa lama-kelamaan dapat terasa normal.



Gaji yang dulu dianggap besar menjadi standar baru.



Posisi yang dulu dianggap impian menjadi sesuatu yang biasa.



Prestasi yang dulu dirayakan akhirnya menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kewajiban.



Akibatnya, seseorang dapat mengalami fenomena psikologis sederhana:



pencapaian meningkat, tetapi rasa puas tidak meningkat dengan kecepatan yang sama.



Inilah yang membuat orang ambisius terkadang merasa seperti sedang mengejar garis finis yang terus bergerak menjauh.



Mereka bukan tidak berhasil.



Justru sebaliknya.



Mereka berhasil berkali-kali.



Namun, otak mereka segera menjadikan keberhasilan tersebut sebagai "normal" dan mulai mencari tantangan berikutnya.



Ketika ambisi kehilangan batas



Ambisi yang sehat mengatakan:



"Saya ingin berkembang."



Ambisi yang mulai menguras diri mengatakan:



"Saya harus terus berkembang, kalau tidak berarti saya gagal."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar.



Pada kalimat pertama, perkembangan adalah pilihan.



Pada kalimat kedua, perkembangan menjadi syarat untuk merasa berharga.



Dan ketika harga diri mulai bergantung pada pencapaian, istirahat dapat terasa seperti kemunduran.



Seseorang akhirnya bukan hanya bekerja untuk mencapai sesuatu.



Ia bekerja untuk mempertahankan perasaan bahwa dirinya cukup baik.



2. Perfeksionisme Membuat Keberhasilan Terasa Seperti Kegagalan



Perfeksionisme sering disalahpahami sebagai sekadar "ingin melakukan sesuatu dengan baik."



Padahal, secara psikologis, perfeksionisme dapat menjadi jauh lebih kompleks.



Ada orang yang memiliki standar tinggi sekaligus mampu menerima kesalahan.



Namun ada juga orang yang memiliki standar sangat tinggi dan menilai dirinya secara keras ketika standar tersebut tidak terpenuhi.



Kelompok kedua inilah yang rentan mengalami kelelahan.



Bayangkan seseorang menyelesaikan sebuah proyek dengan sangat baik.



Sembilan puluh lima persen pekerjaannya berjalan sempurna.



Namun ada satu kesalahan kecil.



Orang lain mungkin berkata:



"Secara keseluruhan, hasilnya luar biasa."



Tetapi pikirannya justru terpaku pada satu kesalahan tersebut.



"Kenapa saya bisa melakukan kesalahan itu?"



"Seharusnya saya lebih teliti."



"Bagaimana kalau orang lain menyadarinya?"



"Ini seharusnya bisa lebih baik."



Akhirnya, keberhasilan 95 persen tidak terasa sebagai keberhasilan.



Satu kesalahan mengambil seluruh perhatian.



Perfeksionisme membuat otak sulit menutup pekerjaan



Orang yang sangat perfeksionis sering mengalami kesulitan untuk merasa bahwa sebuah pekerjaan benar-benar selesai.



Secara objektif, tugasnya sudah selesai.



Namun secara subjektif, masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki.



Satu kalimat dapat diedit lagi.



Satu presentasi dapat diperiksa lagi.



Satu email dapat dibaca berkali-kali.



Satu keputusan dapat dipikirkan berulang-ulang.



Masalahnya bukan sekadar waktu yang terbuang.



Ada beban mental yang terus berjalan.



Tubuh mungkin sudah berada di rumah, tetapi pikirannya masih berada di kantor.



Laptop sudah ditutup, tetapi otak masih melakukan evaluasi.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang dapat merasa lelah bahkan ketika jam kerjanya sebenarnya tidak terlalu panjang.



Beban psikologis tidak selalu terlihat dari jumlah jam seseorang bekerja.



Kadang-kadang, beban tersebut berasal dari ketidakmampuan untuk berhenti memikirkan pekerjaan.



3. Rasa Tanggung Jawab yang Tinggi Bisa Berubah Menjadi Beban



Menjadi orang yang bertanggung jawab tentu merupakan kualitas yang positif.



Orang yang bertanggung jawab biasanya dapat diandalkan.



Ketika ada masalah, mereka tidak mudah menghindar.



Ketika membuat kesalahan, mereka berusaha memperbaikinya.



Ketika mendapatkan tugas, mereka berusaha menyelesaikannya.



Tetapi ada perbedaan antara:



"Saya bertanggung jawab atas bagian saya."



dan



"Saya harus memastikan semuanya berjalan dengan baik."



Orang yang sangat bertanggung jawab terkadang perlahan mengambil beban yang sebenarnya bukan miliknya.



Di tempat kerja, misalnya, ia mulai merasa bertanggung jawab atas pekerjaan rekan kerja.



Dalam keluarga, ia merasa harus memastikan semua orang baik-baik saja.



Dalam sebuah tim, ia merasa harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah terakhir.



Lama-kelamaan, muncul pola:



"Kalau saya tidak melakukannya, siapa lagi?"



Kalimat tersebut terdengar seperti dedikasi.



Tetapi jika terus-menerus digunakan, kalimat tersebut dapat menjadi jebakan.



Orang yang dapat diandalkan sering sulit mengatakan "tidak"



Ada konsekuensi sosial dari menjadi orang yang selalu bisa diandalkan.



Orang lain belajar bahwa ketika membutuhkan bantuan, mereka dapat menghubungi kita.



Awalnya terasa menyenangkan.



Kita merasa berguna.



Kita mendapatkan kepercayaan.



Namun lama-kelamaan, permintaan semakin banyak.



Masalahnya, kapasitas manusia terbatas.



Waktu terbatas.



Energi terbatas.



Perhatian terbatas.



Jika seseorang terus mengatakan "ya" kepada orang lain, sering kali ia sebenarnya sedang mengatakan "tidak" kepada kebutuhan dirinya sendiri.



Tidak untuk istirahat.



Tidak untuk waktu pribadi.



Tidak untuk pemulihan.



Tidak untuk kehidupan di luar pekerjaan.



Karena itu, kemampuan mengatakan "tidak" bukan tanda bahwa seseorang tidak bertanggung jawab.



Dalam banyak situasi, justru sebaliknya.



Batasan yang sehat memungkinkan seseorang mempertahankan tanggung jawab dalam jangka panjang tanpa menghancurkan dirinya sendiri.



4. Kemandirian Membuat Seseorang Terbiasa Menanggung Semuanya Sendirian



Kemandirian adalah sifat yang sangat berharga.



Orang yang mandiri biasanya mampu mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan tidak selalu bergantung pada orang lain.



Namun kemandirian juga memiliki sisi gelap.



Seseorang yang terlalu terbiasa mandiri dapat mulai percaya bahwa:



"Saya harus bisa mengatasi semuanya sendiri."



Ketika menghadapi kesulitan, ia tidak meminta bantuan.



Ketika kewalahan, ia diam.



Ketika lelah, ia tetap berjalan.



Ketika membutuhkan dukungan, ia merasa tidak enak untuk mengatakannya.



Bahkan ketika orang lain menawarkan bantuan, ia mungkin menjawab:



"Tidak apa-apa, saya bisa."



Kalimat tersebut terdengar kuat.



Tetapi jika terus digunakan, seseorang dapat kehilangan salah satu mekanisme penting manusia untuk menghadapi tekanan: dukungan sosial.



Mandiri tidak sama dengan harus sendirian



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kemampuan untuk meminta bantuan bukan kelemahan psikologis.



Justru kemampuan mengenali kapan diri sendiri membutuhkan dukungan merupakan bentuk kesadaran diri.



Sayangnya, orang yang sejak lama mendapatkan penghargaan karena "kuat" terkadang kesulitan menunjukkan sisi rentannya.



Ia takut terlihat tidak mampu.



Ia takut mengecewakan orang lain.



Ia takut merepotkan.



Akhirnya, ia membangun identitas:



"Saya adalah orang yang selalu bisa mengatasi semuanya."



Identitas seperti ini dapat menjadi penjara ketika hidup mulai memberikan masalah yang memang terlalu berat untuk ditanggung sendirian.



Karena itu, ada perbedaan penting antara:



mandiri dan terisolasi.



Mandiri berarti mampu berdiri sendiri.



Terisolasi berarti merasa harus berdiri sendiri bahkan ketika sebenarnya membutuhkan orang lain.



5. Disiplin yang Membantu Sukses Bisa Berubah Menjadi Ketidakmampuan untuk Beristirahat



Disiplin sering dianggap sebagai salah satu kunci utama keberhasilan.



Dan memang benar.



Kemampuan melakukan sesuatu meskipun sedang tidak termotivasi sangat berguna.



Orang yang disiplin mampu mempertahankan rutinitas ketika orang lain sudah menyerah.



Namun disiplin memiliki satu jebakan:



seseorang bisa menjadi sangat pandai memaksa dirinya untuk terus berjalan, tetapi tidak pernah belajar kapan harus berhenti.



Ia tahu bagaimana bekerja.



Ia tahu bagaimana mengejar target.



Ia tahu bagaimana bangun pagi.



Ia tahu bagaimana menyelesaikan tugas.



Tetapi ia tidak tahu bagaimana benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah.



Istirahat dianggap sebagai hadiah



Bagi sebagian orang, istirahat hanya dianggap pantas jika semua pekerjaan sudah selesai.



Masalahnya, pekerjaan hampir tidak pernah benar-benar selesai.



Selalu ada email.



Selalu ada target berikutnya.



Selalu ada sesuatu yang dapat diperbaiki.



Akibatnya, istirahat terus ditunda.



"Setelah ini selesai."



"Setelah proyek ini selesai."



"Setelah target ini tercapai."



"Setelah keadaan lebih tenang."



Namun keadaan tenang mungkin tidak pernah datang.



Akhirnya seseorang mendapatkan pola hidup seperti ini:



bekerja → lelah → memaksa diri → mencapai sesuatu → bekerja lagi.



Tubuh mungkin meminta pemulihan, tetapi pikiran berkata:



"Belum waktunya."



Padahal istirahat bukan lawan dari produktivitas.



Istirahat adalah bagian dari produktivitas yang berkelanjutan.



Manusia bukan mesin yang dapat bekerja terus-menerus tanpa konsekuensi.



Kemampuan untuk berhenti bukan kebalikan dari disiplin.



Dalam jangka panjang, kemampuan berhenti pada waktu yang tepat juga merupakan bentuk disiplin.



6. Ketakutan Gagal Dapat Menyamar sebagai Dorongan untuk Berprestasi



Ini mungkin alasan yang paling sulit dikenali.



Tidak semua orang yang bekerja sangat keras didorong oleh keinginan untuk berhasil.



Sebagian orang sebenarnya didorong oleh ketakutan untuk gagal.



Dari luar, keduanya terlihat hampir sama.



Sama-sama bekerja keras.



Sama-sama mengejar target.



Sama-sama memiliki standar tinggi.



Sama-sama sulit berhenti.



Tetapi sumber energinya berbeda.



Orang pertama berpikir:



"Saya ingin melihat sejauh apa saya bisa berkembang."



Orang kedua berpikir:



"Saya tidak boleh gagal."



Perbedaan ini sangat penting.



Karena ketika motivasi utama berasal dari ketakutan, pencapaian tidak selalu memberikan ketenangan.



Setiap keberhasilan hanya memberikan kelegaan sementara.



Setelah itu muncul ketakutan baru.



"Bagaimana kalau lain kali saya tidak berhasil?"



"Bagaimana kalau orang lain ternyata lebih baik?"



"Bagaimana kalau saya kehilangan posisi ini?"



"Bagaimana kalau saya mengecewakan orang?"



Akhirnya seseorang terjebak dalam siklus:



tekanan → bekerja keras → berhasil → lega sebentar → takut lagi → bekerja lebih keras.



Ia terlihat sangat termotivasi.



Padahal sebenarnya ia sedang berusaha melarikan diri dari kemungkinan merasa gagal.



Mengapa hal ini sangat melelahkan?



Karena ketakutan tidak memiliki titik akhir yang jelas.



Jika seseorang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, setelah tujuan tercapai ia bisa berhenti.



Tetapi jika seseorang bekerja untuk menghindari rasa gagal, selalu ada kemungkinan baru yang harus dihindari.



Satu pencapaian tidak pernah terasa cukup.



Karena masalah sebenarnya bukan targetnya.



Masalahnya adalah keyakinan yang berada di balik target tersebut:



"Kalau saya gagal, berarti saya tidak cukup baik."



Ketika nilai diri seseorang terlalu bergantung pada prestasi, kehidupan dapat berubah menjadi ujian yang tidak pernah selesai.



Ketika Kekuatan Berubah Menjadi Beban



Enam sifat di atas sebenarnya bukan sifat buruk.



Ambisi bukan sesuatu yang buruk.



Perfeksionisme tidak selalu buruk.



Tanggung jawab adalah kualitas penting.



Kemandirian sangat berguna.



Disiplin membantu seseorang mencapai tujuan.



Dorongan untuk berprestasi juga dapat menghasilkan perubahan besar.



Masalahnya muncul ketika sebuah kekuatan digunakan tanpa batas.



Ambisi tanpa batas dapat menjadi tekanan.



Standar tinggi tanpa belas kasih terhadap diri sendiri dapat menjadi perfeksionisme yang melelahkan.



Tanggung jawab tanpa batas dapat berubah menjadi beban.



Kemandirian tanpa kemampuan menerima bantuan dapat menjadi isolasi.



Disiplin tanpa pemulihan dapat menjadi kelelahan.



Dorongan berprestasi yang didorong oleh ketakutan dapat membuat seseorang tidak pernah merasa aman.



Dengan kata lain, terkadang masalahnya bukan pada sifat yang kita miliki.



Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus melepaskannya.



Kesuksesan Tidak Harus Dibayar dengan Kelelahan Permanen



Ada sebuah gagasan yang perlu kita pertanyakan:



"Kalau saya ingin sukses, saya harus selalu bekerja lebih keras."



Dalam situasi tertentu, kerja keras memang diperlukan.



Namun kerja keras bukan satu-satunya variabel yang menentukan keberhasilan.



Ada juga pemulihan.



Ada batasan.



Ada hubungan sosial.



Ada kesehatan psikologis.



Ada kemampuan mengambil keputusan dengan tenang.



Ada kemampuan mengatakan tidak.



Ada kemampuan menerima bahwa sesuatu sudah cukup baik.



Dan ada kemampuan untuk berhenti tanpa merasa bersalah.



Seseorang mungkin bisa memaksa dirinya bekerja 12 jam sehari selama beberapa waktu.



Pertanyaannya bukan hanya:



"Seberapa banyak yang bisa saya hasilkan?"



Tetapi juga:



"Apakah cara hidup ini bisa saya pertahankan selama bertahun-tahun?"



Itulah perbedaan antara sukses jangka pendek dan keberhasilan yang berkelanjutan.



Belajar Memisahkan Nilai Diri dari Pencapaian



Salah satu perubahan psikologis yang paling penting adalah menyadari bahwa:



Anda memiliki nilai sebagai manusia bahkan ketika Anda tidak sedang berprestasi.



Anda tidak harus selalu produktif untuk menjadi berharga.



Anda tidak harus selalu berguna bagi orang lain.



Anda tidak harus selalu menjadi yang terbaik.



Anda tidak harus selalu kuat.



Dan Anda tidak harus membuktikan diri setiap hari.



Ironisnya, ketika seseorang tidak lagi merasa harus membuktikan nilai dirinya melalui setiap pencapaian, ia sering kali justru dapat bekerja dengan lebih sehat.



Ia masih memiliki ambisi.



Tetapi ambisinya tidak lagi menjadi hukuman.



Ia masih memiliki standar tinggi.



Tetapi kesalahan tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap harga dirinya.



Ia masih disiplin.



Tetapi ia memahami bahwa tubuh dan pikirannya juga membutuhkan pemulihan.



Ia masih bertanggung jawab.



Tetapi ia tahu bahwa tidak semua masalah harus menjadi tanggung jawabnya.



Ia masih mandiri.



Tetapi ia tidak malu meminta bantuan.



Pada Akhirnya, Kesuksesan Bukan Hanya Tentang Seberapa Jauh Kita Bisa Pergi



Ada orang yang sangat sukses tetapi tidak pernah merasa cukup.



Ada orang yang mencapai banyak hal tetapi tidak pernah benar-benar menikmati hidupnya.



Ada orang yang dikagumi karena kekuatannya, sementara diam-diam ia sedang kehabisan tenaga.



Dan mungkin inilah salah satu pelajaran psikologis yang paling penting:



Kemampuan untuk terus berjalan adalah kekuatan. Tetapi kemampuan untuk berhenti juga merupakan kekuatan.



Tidak semua kelelahan berarti kita bekerja terlalu keras.



Terkadang kita lelah karena terlalu lama merasa harus menjadi versi terbaik dari diri kita setiap saat.



Kita lelah karena tidak memberi ruang bagi kesalahan.



Kita lelah karena selalu merasa bertanggung jawab.



Kita lelah karena tidak bisa mengatakan tidak.



Kita lelah karena merasa harus kuat.



Kita lelah karena menjadikan pencapaian sebagai bukti bahwa diri kita cukup berharga.



Maka mungkin pertanyaan yang lebih sehat bukan:



"Bagaimana saya bisa menjadi lebih produktif?"



Tetapi sesekali:



"Bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya inginkan tanpa kehilangan diri saya sendiri?"



Karena pada akhirnya, kehidupan yang sukses bukan hanya kehidupan yang menghasilkan banyak pencapaian.



