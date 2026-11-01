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Penulis: Lania Monica
Senin, 2 November 2026 | 03.45 WIB

Meski Sering Minder, 7 Tanda Ini Bisa Menunjukkan Kemampuan Berpikirmu Lebih Tajam

ilustrasi tanda seseorang lebih cerdas dari yang dia pikirkan (freepik) - Image

ilustrasi tanda seseorang lebih cerdas dari yang dia pikirkan (freepik)

JawaPos.com – Tidak semua orang yang memiliki kemampuan berpikir tajam menyadari potensi besar dalam dirinya. Sebagian justru sering merasa kurang pintar, takut melakukan kesalahan, bahkan menganggap pencapaian yang berhasil diraih hanya terjadi karena faktor keberuntungan.

Padahal, kecerdasan seseorang tidak selalu terlihat dari nilai akademis, banyaknya pengetahuan, ataupun kemampuan menjawab pertanyaan dengan cepat. Cara seseorang memahami informasi, menyelesaikan persoalan, dan mengevaluasi dirinya sendiri juga bisa memberikan gambaran mengenai kemampuan berpikirnya.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan berpikir lebih baik daripada yang selama ini disadarinya. Menariknya, beberapa karakter tersebut justru sering muncul pada orang yang kerap meragukan kemampuan sendiri.

Lantas, apa saja tanda yang dimaksud? Berikut tujuh kebiasaan yang bisa menjadi gambaran kecerdasan seseorang menurut psikologi populer.

1. Mudah Menemukan Hubungan antara Berbagai Hal

Salah satu kemampuan yang sering dimiliki orang dengan pola pikir analitis adalah menghubungkan informasi yang sekilas terlihat tidak berkaitan.

Mereka dapat memahami suatu persoalan dengan melihat berbagai petunjuk kecil yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Ketika menghadapi situasi tertentu, mereka juga cenderung mampu mengenali pola dan memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi.

Menariknya, kemampuan tersebut terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena sudah menjadi bagian dari cara berpikir sehari-hari.

Padahal, kemampuan mengenali hubungan antarinformasi merupakan salah satu keterampilan penting dalam proses pemecahan masalah.

2. Selalu Memiliki Standar Tinggi terhadap Diri Sendiri

Editor: Setyo Adi Nugroho
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