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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 05.38 WIB

Tak Haus Pujian dan Pengakuan, Ini 7 Tanda Seseorang Punya Mental yang Kuat

seseorang yang tidak merasa perlu membuktikan diri./Freepik/freepik - Image

seseorang yang tidak merasa perlu membuktikan diri./Freepik/freepik

JawaPos.com – Di tengah kehidupan yang semakin kompetitif, tidak sedikit orang merasa harus selalu menunjukkan kemampuan agar mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.

Pencapaian karier, pendidikan, kekayaan, hingga popularitas di media sosial sering kali dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan seseorang. Akibatnya, sebagian orang tanpa sadar terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dan berusaha mendapatkan validasi dari orang lain.

Namun, ada pula individu yang menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Mereka tetap memiliki ambisi untuk berkembang, tetapi tidak merasa harus memamerkan setiap pencapaian atau membuktikan kelebihannya kepada siapa pun.

Dalam perspektif psikologi, sikap tersebut dapat berkaitan dengan kematangan emosional, penerimaan diri, dan kemampuan mengenali nilai pribadi. Dilansir dari Geediting, orang yang tidak terus-menerus merasa perlu membuktikan dirinya umumnya memiliki sejumlah kualitas yang mencerminkan kepribadian lebih matang.

Lantas, apa saja karakteristik yang dimaksud? Berikut tujuh kualitas yang menarik untuk diketahui.

1. Memiliki Kepercayaan Diri yang Tidak Bergantung pada Pujian

Orang yang nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tidak menjadikan pengakuan orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.

Mereka tentu senang ketika mendapatkan apresiasi atas usaha yang dilakukan. Namun, ketika tidak menerima pujian, mereka tetap mampu menghargai diri sendiri.

Hal ini berkaitan dengan harga diri yang sehat atau healthy self-esteem. Mereka memahami bahwa nilai dirinya tidak semata-mata ditentukan oleh pendapat maupun penilaian orang lain.

2. Mengenali Kelebihan dan Kekurangan Diri Sendiri

Editor: Setyo Adi Nugroho
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