8 Tanda yang Memperlihatkan Bahwa Kamu Memikul Kecemasan Orang Lain Menurut Psikologi

Seseorang yang memikul kecemasan orang lain. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa lelah secara emosional, padahal tidak ada sesuatu yang benar-benar buruk terjadi dalam hidupmu? Kamu mudah gelisah ketika seseorang sedang menghadapi masalah, merasa bersalah saat tidak bisa membantu orang lain, atau terus memikirkan perasaan seseorang bahkan ketika orang tersebut tidak berada di dekatmu.



Menariknya, terkadang kecemasan yang kamu rasakan bukan sepenuhnya berasal dari dirimu sendiri. Bisa jadi, tanpa disadari, kamu terlalu banyak menyerap kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan emosional orang-orang di sekitarmu.



Dalam psikologi, fenomena ini dapat berkaitan dengan beberapa konsep, seperti emotional contagion (penularan emosi), emotional labor (kerja emosional), empati yang berlebihan, serta kesulitan menetapkan batasan emosional atau emotional boundaries.



Manusia memang memiliki kemampuan alami untuk merasakan dan merespons emosi orang lain. Kemampuan ini penting dalam membangun hubungan sosial. Namun, ketika kamu terus-menerus merasa bertanggung jawab atas ketenangan dan kebahagiaan orang lain, empati dapat berubah menjadi beban psikologis.



Kamu mungkin mulai mengabaikan kebutuhan sendiri demi memastikan orang lain baik-baik saja. Bahkan, terkadang kamu merasa tidak berhak bahagia ketika seseorang yang kamu sayangi sedang mengalami kesulitan.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat delapan tanda yang bisa memperlihatkan bahwa kamu sedang memikul kecemasan orang lain.



1. Kamu Ikut Gelisah Ketika Orang Lain Sedang Menghadapi Masalah



Salah satu tanda paling jelas adalah ketika suasana hati dan kondisi emosionalmu sangat mudah berubah mengikuti keadaan orang lain.



Ketika temanmu sedang cemas, kamu ikut merasa tidak tenang. Ketika pasanganmu sedang menghadapi masalah pekerjaan, pikiranmu ikut dipenuhi kekhawatiran. Bahkan, ketika anggota keluargamu sedang bersedih, kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang buruk juga sedang terjadi dalam hidupmu.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan emotional contagion, yaitu proses ketika seseorang secara tidak sadar ikut mengalami atau meniru emosi orang lain.



Kamu mungkin memiliki kepekaan tinggi terhadap ekspresi wajah, nada bicara, bahasa tubuh, dan perubahan suasana hati orang-orang di sekitarmu.



Masalahnya muncul ketika kamu kesulitan membedakan antara perasaan orang lain dan perasaanmu sendiri.



Kamu tidak hanya memahami bahwa seseorang sedang mengalami kecemasan, tetapi juga ikut membawa kecemasan tersebut ke dalam pikiranmu.



Akibatnya, kamu bisa merasa lelah tanpa benar-benar mengetahui penyebabnya.



Kamu perlu memahami bahwa merasakan kesedihan seseorang tidak berarti kamu harus ikut tenggelam di dalamnya. Kamu boleh peduli tanpa harus mengalami semua penderitaan yang sedang mereka rasakan.



2. Kamu Merasa Bertanggung Jawab untuk Membuat Semua Orang Baik-Baik Saja



Apakah kamu sering merasa harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah semua orang?



Ketika teman sedang bertengkar dengan pasangannya, kamu berusaha menjadi penengah. Ketika keluarga sedang mengalami konflik, kamu merasa harus memperbaiki keadaan. Ketika seseorang merasa sedih, kamu langsung mencari cara agar suasana hatinya kembali membaik.



Kamu bahkan mungkin merasa gagal ketika tidak berhasil membuat seseorang merasa lebih tenang.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan over-responsibility, yaitu kecenderungan mengambil tanggung jawab secara berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali diri sendiri.



Ada pula konsep people-pleasing, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan orang lain demi menghindari penolakan, konflik, atau perasaan tidak disukai.



Kamu mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik berarti selalu tersedia, selalu membantu, dan tidak boleh mengecewakan siapa pun.



Padahal, tidak semua masalah membutuhkan campur tanganmu.



Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kamu bisa memberikan dukungan, mendengarkan, dan menawarkan bantuan, tetapi kamu tidak harus menjadi penyelamat bagi semua orang.



Ingatlah bahwa kegagalan seseorang untuk merasa bahagia bukan otomatis menjadi kegagalanmu.



3. Kamu Sulit Merasa Tenang Ketika Ada Orang yang Sedang Marah atau Kecewa



Bagi sebagian orang, kemarahan orang lain mungkin hanya dianggap sebagai bagian biasa dari hubungan sosial.



Namun, bagi kamu, perubahan ekspresi, nada bicara yang meninggi, atau pesan singkat yang terdengar dingin bisa langsung memicu kecemasan.



Ketika seseorang terlihat kecewa, kamu mulai bertanya-tanya apakah kamu telah melakukan kesalahan.



Ketika seseorang tidak membalas pesan, pikiranmu dipenuhi berbagai kemungkinan negatif. Kamu mungkin mengulang percakapan sebelumnya untuk mencari tahu apakah ada perkataanmu yang membuat mereka tersinggung.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan hypervigilance, yaitu keadaan ketika seseorang terlalu waspada terhadap kemungkinan adanya ancaman di lingkungan sekitarnya.



Dalam konteks hubungan interpersonal, kewaspadaan tersebut bisa membuat seseorang terus memantau perubahan suasana hati orang lain.



Kamu merasa harus mengetahui apakah semua orang sedang baik-baik saja agar dirimu sendiri bisa merasa aman.



Kondisi seperti ini terkadang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, terutama apabila seseorang pernah hidup dalam lingkungan yang penuh konflik, kritik, atau ketidakpastian emosional.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak setiap orang yang marah sedang marah kepadamu.



Kamu tidak harus selalu memperbaiki suasana. Orang lain berhak memiliki perasaan, termasuk rasa kecewa dan marah, tanpa kamu harus menganggapnya sebagai tanggung jawab pribadi.



4. Kamu Sering Memikirkan Masalah Orang Lain Bahkan Ketika Sedang Sendirian



Kamu sudah pulang ke rumah, pekerjaan selesai, dan tidak ada siapa pun yang meminta bantuanmu. Namun, pikiranmu masih sibuk memikirkan masalah orang lain.



Kamu mengingat cerita teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kamu memikirkan pasangan yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Kamu bahkan membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada orang-orang yang kamu sayangi.



Padahal, saat itu mereka mungkin sedang beristirahat atau menjalani aktivitas seperti biasa.



Kebiasaan ini dapat berkaitan dengan rumination, yaitu pola berpikir berulang mengenai masalah, pengalaman, atau kekhawatiran tertentu tanpa menghasilkan penyelesaian yang jelas.



Ketika kecenderungan tersebut diarahkan pada kehidupan orang lain, kamu bisa terjebak dalam lingkaran pikiran yang melelahkan.



Kamu terus mencari solusi untuk masalah yang bahkan tidak sedang kamu hadapi secara langsung.



Ironisnya, semakin banyak kamu memikirkannya, semakin besar pula kemungkinan kecemasan tersebut memengaruhi kondisi emosionalmu.



Kamu mungkin merasa sulit menikmati waktu istirahat karena pikiranmu seolah-olah selalu memiliki pekerjaan tambahan: mengkhawatirkan kehidupan orang lain.



Belajarlah membedakan antara membantu dan memikirkan sesuatu secara terus-menerus.



Mengingat seseorang bukan berarti kamu harus terus mencemaskan kehidupannya. Terkadang, bentuk kepedulian terbaik adalah memberikan ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.



5. Kamu Merasa Bersalah Ketika Memilih Kebahagiaanmu Sendiri



Ini merupakan salah satu tanda yang sering tidak disadari.



Kamu sedang menikmati hari yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba merasa tidak enak karena mengetahui seseorang yang kamu kenal sedang mengalami masa sulit.



Kamu ingin berlibur, tetapi merasa bersalah karena keluarga sedang menghadapi masalah. Kamu ingin beristirahat, tetapi merasa tidak pantas melakukannya karena temanmu membutuhkan bantuan.



Bahkan, kamu mungkin menunda kebahagiaan sendiri karena merasa harus memastikan semua orang di sekitarmu baik-baik saja terlebih dahulu.



Dalam psikologi, pola tersebut dapat berkaitan dengan guilt atau rasa bersalah yang tidak proporsional, serta kesulitan dalam menetapkan batasan emosional.



Ada kemungkinan kamu menghubungkan kepedulian dengan pengorbanan diri.



Seolah-olah, jika kamu benar-benar menyayangi seseorang, kamu harus selalu mengutamakan kebutuhan mereka dibandingkan kebutuhanmu sendiri.



Padahal, mencintai dan peduli kepada orang lain tidak mengharuskanmu mengorbankan seluruh kebahagiaan pribadi.



Kamu tetap boleh tertawa ketika orang lain sedang bersedih. Kamu tetap boleh beristirahat ketika seseorang sedang sibuk menghadapi masalah. Kamu juga tetap boleh membangun kehidupan yang menyenangkan meskipun orang-orang di sekitarmu belum menemukan kebahagiaan mereka.



Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus kamu tunda sampai semua orang selesai menghadapi kesulitannya.



6. Kamu Selalu Menjadi Tempat Curhat, tetapi Jarang Menceritakan Perasaan Sendiri



Orang-orang sering datang kepadamu ketika mereka sedang menghadapi masalah.



Mereka merasa nyaman menceritakan ketakutan, kekecewaan, konflik, dan berbagai persoalan pribadi kepadamu.



Kamu mendengarkan dengan sabar, memberikan perhatian, dan berusaha memahami sudut pandang mereka.



Namun, ketika giliran kamu mengalami kesulitan, kamu justru memilih diam.



Kamu mungkin merasa tidak ingin membebani orang lain. Kamu juga bisa berpikir bahwa masalahmu tidak terlalu penting dibandingkan masalah yang sedang mereka hadapi.



Dalam psikologi, pengalaman ini dapat berkaitan dengan emotional labor, terutama ketika seseorang terus melakukan pekerjaan emosional untuk menjaga kenyamanan dan kestabilan hubungan.



Kamu terbiasa menjadi pendengar, penenang, dan pemberi dukungan, tetapi tidak terbiasa menerima dukungan dengan cara yang sama.



Lama-kelamaan, hubungan sosialmu bisa menjadi tidak seimbang.



Kamu mengetahui banyak hal tentang kehidupan emosional orang lain, tetapi mereka mungkin tidak benar-benar mengetahui apa yang sedang kamu rasakan.



Kamu terlihat kuat karena selalu mampu mendengarkan masalah orang lain. Padahal, bisa saja kamu sedang menyimpan banyak hal yang tidak pernah mendapatkan ruang untuk diungkapkan.



Ingatlah bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan perhatian.



Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang paling kuat dalam setiap hubungan. Sesekali, kamu berhak menjadi seseorang yang didengarkan, dipahami, dan ditenangkan.



7. Kamu Sulit Mengatakan Tidak karena Takut Membuat Orang Lain Kecewa



Ketika seseorang meminta bantuan, kamu sering langsung menyetujuinya meskipun sebenarnya sedang lelah.



Kamu menerima permintaan tambahan, mendengarkan keluhan hingga larut malam, atau mengubah rencana pribadi hanya karena tidak ingin membuat orang lain kecewa.



Bahkan, ketika tubuh dan pikiranmu sudah membutuhkan istirahat, kamu tetap memaksakan diri untuk hadir.



Kamu mungkin tahu bahwa seharusnya kamu mengatakan tidak, tetapi perasaan bersalah membuatmu mengurungkan niat tersebut.



Dalam psikologi, hal ini dapat berhubungan dengan kesulitan menetapkan personal boundaries atau batasan pribadi.



Batasan pribadi merupakan pemahaman mengenai apa yang dapat dan tidak dapat kamu terima dalam hubungan dengan orang lain.



Orang yang memiliki batasan emosional kurang sehat terkadang merasa bahwa menolak permintaan sama dengan menolak orang yang meminta bantuan.



Padahal, kedua hal tersebut sangat berbeda.



Kamu bisa menyayangi seseorang tanpa harus menyetujui semua permintaannya. Kamu bisa menjadi teman yang baik tanpa harus selalu tersedia selama 24 jam.



Mengatakan tidak bukan berarti kamu egois. Justru, kemampuan menetapkan batasan membantu menjaga hubungan agar tidak berubah menjadi sumber kelelahan emosional.



Kamu perlu menyadari bahwa kebutuhanmu sendiri juga memiliki nilai.



Jika kamu terus mengorbankan energi demi menjaga kenyamanan orang lain, pada akhirnya kamu mungkin kehilangan kemampuan untuk menjaga dirimu sendiri.



8. Kamu Merasa Lelah secara Emosional Setelah Berinteraksi dengan Orang Lain



Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah mendengarkan cerita seseorang yang sedang mengalami banyak masalah?



Kamu mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tetapi setelah percakapan panjang, tubuh dan pikiranmu terasa terkuras.



Kamu membutuhkan waktu sendirian untuk memulihkan suasana hati. Terkadang, kamu bahkan merasa ingin menghindari percakapan karena tidak memiliki cukup energi untuk menerima cerita dan emosi orang lain.



Fenomena ini dapat berkaitan dengan emotional exhaustion atau kelelahan emosional.



Kelelahan emosional dapat muncul ketika seseorang terus-menerus menghadapi tuntutan psikologis tanpa mendapatkan kesempatan pemulihan yang memadai.



Dalam hubungan interpersonal, terlalu sering menjadi tempat menampung keluhan, konflik, dan kekhawatiran orang lain dapat menambah beban emosional.



Ada pula istilah empathic distress, yaitu tekanan yang muncul ketika seseorang sangat terpengaruh oleh penderitaan orang lain hingga kesulitan mengelola respons emosionalnya sendiri.



Perlu dibedakan bahwa empati yang sehat membantu kita memahami penderitaan orang lain sekaligus tetap mampu menjaga kestabilan diri. Sebaliknya, tekanan empatik dapat membuat kita ikut kewalahan oleh penderitaan tersebut.



Jika kamu sering mengalami kelelahan setelah berinteraksi, bukan berarti kamu tidak menyukai orang lain.



Bisa jadi, kamu membutuhkan batasan yang lebih sehat, waktu istirahat, dan ruang untuk kembali terhubung dengan kebutuhan emosionalmu sendiri.



Kamu tidak harus membawa pulang semua cerita yang didengar sepanjang hari.



Mengapa Seseorang Bisa Terbiasa Memikul Kecemasan Orang Lain?



Ada beberapa kemungkinan faktor psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang memiliki kecenderungan seperti ini.



Pertama, pengalaman masa kecil.



Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh konflik mungkin terbiasa membaca perubahan suasana hati orang lain demi menjaga keamanan emosionalnya.



Ketika dewasa, kebiasaan tersebut bisa terbawa ke dalam pertemanan, hubungan romantis, dan lingkungan pekerjaan.



Kedua, kebutuhan untuk diterima.



Sebagian orang merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika mampu membantu, menyenangkan, atau memenuhi kebutuhan orang lain.



Akibatnya, mereka kesulitan menolak permintaan karena takut kehilangan penerimaan dan kasih sayang.



Ketiga, empati yang tinggi tanpa batasan emosional yang memadai.



Memiliki empati merupakan hal positif. Namun, seseorang tetap membutuhkan kemampuan membedakan perasaan pribadi dan perasaan orang lain.



Tanpa batasan yang sehat, kepedulian dapat berubah menjadi beban yang terus menumpuk.



Keempat, ketakutan terhadap konflik dan penolakan.



Orang yang sangat menghindari konflik mungkin merasa harus menjaga suasana hati semua orang agar hubungan tetap aman.



Mereka lebih memilih mengorbankan kebutuhan sendiri daripada menghadapi kemungkinan seseorang merasa kecewa.



Namun, faktor-faktor tersebut bukan diagnosis psikologis. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga penyebabnya perlu dipahami secara individual.



Bagaimana Cara Berhenti Memikul Kecemasan Orang Lain?



Menyadari bahwa kamu terlalu banyak membawa beban emosional orang lain merupakan langkah awal yang penting.



Kamu tidak perlu berubah menjadi pribadi yang tidak peduli. Kamu hanya perlu belajar membangun hubungan yang lebih sehat dengan emosi sendiri maupun emosi orang lain.



Berikut beberapa hal yang bisa mulai kamu lakukan.



1. Belajar membedakan perasaan sendiri dan perasaan orang lain.



Ketika mulai merasa gelisah, tanyakan kepada diri sendiri: apakah aku benar-benar sedang menghadapi masalah, atau aku sedang ikut mengkhawatirkan masalah seseorang?



Kesadaran ini membantu kamu mengenali sumber emosi sebelum bereaksi.



2. Berhenti merasa harus menyelesaikan semua masalah.



Tidak semua orang membutuhkan solusi. Terkadang, mereka hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan.



Kamu bisa memberikan dukungan tanpa mengambil alih tanggung jawab mereka.



3. Berlatih mengatakan tidak.



Mulailah dari hal sederhana. Jika sedang lelah, kamu boleh menunda percakapan. Jika tidak memiliki waktu, kamu boleh menolak permintaan bantuan.



Batasan yang sehat tidak menghancurkan hubungan yang baik. Justru, batasan membantu menjaga hubungan agar tetap seimbang.



4. Berikan ruang untuk kebutuhan emosional sendiri.



Jangan hanya menyediakan waktu untuk mendengarkan orang lain. Sediakan juga waktu untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan.



Kamu bisa menulis jurnal, beristirahat, melakukan aktivitas yang disukai, atau berbicara dengan seseorang yang kamu percaya.



5. Pahami bahwa kebahagiaan orang lain bukan sepenuhnya tanggung jawabmu.



Kamu dapat menjadi bagian dari perjalanan seseorang tanpa harus menjadi penentu seluruh kebahagiaannya.



Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupannya sendiri.



Jika kecemasan dan kelelahan emosional terus mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berbicara dengan psikolog dapat membantu memahami pola tersebut dan menemukan cara mengelolanya.



Penutup: Kamu Boleh Peduli Tanpa Harus Ikut Menanggung Semuanya



Memiliki empati adalah salah satu kualitas manusia yang sangat berharga.



Kemampuan memahami perasaan orang lain membuat hubungan menjadi lebih hangat, membantu kita membangun kedekatan, dan menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung.



Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: kamu juga berhak mendapatkan ketenangan yang selama ini berusaha kamu berikan kepada orang lain.



Kamu tidak harus selalu menjadi penengah ketika ada konflik. Kamu tidak harus selalu menjadi pendengar ketika seseorang sedang bersedih. Kamu juga tidak harus mengorbankan kebahagiaan sendiri hanya karena orang lain sedang menghadapi masa sulit.



Belajarlah memahami bahwa empati bukan berarti mengambil seluruh beban emosional seseorang dan menjadikannya bagian dari kehidupanmu.



Kamu bisa mendengarkan tanpa harus menyelesaikan semuanya. Kamu bisa menyayangi tanpa harus mengorbankan diri. Kamu bisa hadir tanpa harus selalu tersedia.



Dan yang paling penting, kamu boleh memilih untuk bahagia meskipun masih ada orang-orang di sekitarmu yang sedang berjuang.



Sebab, menjaga kesehatan emosional diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Justru, ketika kamu mampu menjaga dirimu dengan baik, kamu akan memiliki ruang yang lebih sehat untuk peduli kepada orang lain.



