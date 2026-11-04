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Penulis: Rabbany Wanadriani
Kamis, 5 November 2026 | 04.45 WIB

Tak Selalu Jago Akademik, Ini 8 Tanda Seseorang Memiliki Kecerdasan di Atas Rata-Rata

ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kecerdasan kerap dikaitkan dengan prestasi akademis, kemampuan menguasai pelajaran, atau keahlian menyelesaikan persoalan yang sulit. Padahal, seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi tidak selalu menunjukkan kemampuan tersebut secara terang-terangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan justru bisa tercermin melalui kebiasaan sederhana, cara berpikir, hingga bagaimana seseorang memperlakukan orang lain.

Menariknya, orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi terkadang tidak menyadari potensi yang ada dalam dirinya. Mereka mungkin terlihat biasa saja, tetapi mempunyai sejumlah karakteristik yang mencerminkan kecerdasan.

Dilansir dari Geediting, ada beberapa perilaku yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang sebenarnya memiliki kecerdasan yang tinggi, meskipun dirinya sendiri belum menyadarinya.

Berikut delapan tanda yang patut dikenali.

1. Menyadari Bahwa Dirinya Masih Memiliki Banyak Hal untuk Dipelajari

Salah satu karakter orang cerdas adalah tidak merasa dirinya mengetahui segalanya. Mereka memahami bahwa pengetahuan yang dimiliki masih terbatas dan selalu ada hal baru yang bisa dipelajari.

Kesadaran tersebut membuat mereka tidak mudah merasa paling benar ketika berdiskusi dengan orang lain.

Sikap rendah hati ini bukan berarti kurang percaya diri, melainkan menunjukkan kemampuan untuk menilai diri sendiri secara objektif. Mereka mampu mengakui kekurangan tanpa merasa harga dirinya berkurang.

2. Selalu Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Orang dengan kecerdasan tinggi biasanya mempunyai ketertarikan besar terhadap berbagai hal. Mereka tidak puas hanya mengetahui suatu informasi, tetapi juga ingin memahami alasan dan proses di baliknya.

Misalnya, ketika menemukan sesuatu yang menarik, mereka akan mencari tahu lebih jauh melalui bacaan, diskusi, maupun pengalaman langsung.

Rasa penasaran tersebut membuat mereka terus memperluas wawasan. Mereka juga cenderung menikmati proses belajar, bahkan ketika topik yang dipelajari berada di luar bidang keahliannya.

3. Lebih Senang Mendengarkan daripada Mendominasi Pembicaraan

Tidak semua orang cerdas merasa perlu menunjukkan kemampuannya melalui percakapan panjang. Sebagian justru lebih memilih menjadi pendengar yang baik.

Mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat sebelum memberikan tanggapan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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