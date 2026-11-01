Rahasia Panjang Umur dan Hati Bahagia, Ini 8 Rutinitas Pagi yang Sering Dilakukan Lansia

Ilustrasi kebiasaan pagi yang bikin orang tetap bahagia di usia 70 tahunan (Freepik)
JawaPos.com – Memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Justru, masa tua bisa menjadi waktu untuk menikmati berbagai hal sederhana, lebih dekat dengan keluarga, serta menjalani hari dengan perasaan yang lebih damai.
Banyak orang yang tetap terlihat ceria ketika menginjak usia 70 tahun atau lebih. Kondisi tersebut tidak selalu berkaitan dengan kekayaan maupun pencapaian besar. Kebahagiaan mereka sering kali terbentuk dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, terutama ketika mengawali hari.
Dilansir dari laman Geediting, ada delapan rutinitas pagi yang kerap dikaitkan dengan kebahagiaan orang-orang di usia 70-an. Kebiasaan ini tidak membutuhkan biaya besar dan relatif mudah diterapkan untuk membantu menjaga suasana hati, kesehatan tubuh, serta ketenangan pikiran.
Berikut delapan kebiasaan pagi yang bisa menjadi inspirasi agar masa tua terasa lebih menyenangkan.
1. Mengawali Pagi Tanpa Terburu-buru
Orang yang menikmati masa tua dengan bahagia biasanya tidak langsung memaksakan diri melakukan banyak aktivitas setelah bangun tidur. Mereka memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beradaptasi sebelum memulai kesibukan.
Sebagian memilih duduk sejenak, melakukan peregangan ringan, menghirup udara segar, atau menikmati suasana pagi di sekitar rumah.
Rutinitas sederhana tersebut dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih nyaman. Dengan memulai hari secara perlahan, seseorang juga memiliki waktu untuk mempersiapkan pikiran sebelum menghadapi berbagai aktivitas.
2. Melakukan Aktivitas Fisik Ringan
Menjaga tubuh tetap aktif merupakan salah satu kebiasaan penting bagi mereka yang ingin menikmati masa tua dengan kondisi lebih bugar.
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