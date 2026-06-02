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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.12 WIB

9 Kebiasaan Buruk di Rutinitas Pagi yang Secara Psikologi Buat Seseorang Tidak Bahagia Sepanjang Hari

Kebiasaan buruk di rutinitas pagi yang buat seseorang tidak bahagia kata psikologi (Magnific/ benzoix) - Image

Kebiasaan buruk di rutinitas pagi yang buat seseorang tidak bahagia kata psikologi (Magnific/ benzoix)

JawaPos.com – Rutinitas pagi yang dipilih seseorang secara psikologi memiliki dampak langsung pada kualitas suasana hati dan energi sepanjang hari.

Kebiasaan buruk yang terus diulang setiap pagi bukan hanya membuang waktu, melainkan secara aktif menyabotase kebahagiaan dan kesehatan mental seseorang.

Orang yang merasa tidak bahagia hampir setiap hari sering kali tidak menyadari bahwa sumber masalahnya dimulai dari pilihan-pilihan kecil di pagi hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sembilan hal yang hampir selalu dilakukan orang-orang yang tidak bahagia setiap pagi dan terus membuat mereka sengsara sepanjang hari.

1. Langsung menggulir media sosial dari tempat tidur

Memulai hari dengan menatap layar ponsel menempatkan sistem saraf dalam kondisi waspada berlebih dan langsung meningkatkan kecemasan sejak dini hari.

Berita dan perbandingan yang diserap dari media sosial di pagi hari mengubah seseorang menjadi versi terburuk dirinya bahkan sebelum hari benar-benar dimulai.

Hanya lima menit ketenangan sebelum membuka media sosial sudah bisa membuat perbedaan besar pada kesejahteraan emosional sepanjang hari.

2. Melewatkan sarapan

Studi dari Frontiers in Psychiatry menemukan bahwa melewatkan sarapan setiap hari secara signifikan meningkatkan risiko seseorang mengembangkan depresi.

Editor: Novia Tri Astuti
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