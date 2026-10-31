Daur Ulang Botol Plastik Jadi Activewear, Dorong Sustainable Fashion

Botol plastik diolah menjadi pakaian olahraga sebagai bagian dari upaya mendorong fesyen berkelanjutan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna terus berkembang, termasuk di industri fesyen.
Salah satunya melalui kolaborasi Manzone dan Cleo Pure Water yang mengolah botol plastik bekas menjadi bahan pakaian olahraga alias activewear
Kolaborasi bertajuk Make It Happen tersebut mengangkat konsep ekonomi sirkular, yakni pemanfaatan kembali material agar memiliki nilai guna baru. Botol plastik bekas Cleo diproses menjadi serat kain yang digunakan dalam koleksi activewear.
Direktur Utama PT Mega Perintis Tbk Afat Adinata mengatakan, pemanfaatan material daur ulang membuka peluang bagi industri fesyen untuk menghadirkan produk yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Botol plastik bekas dapat bertransformasi menjadi pakaian activewear yang keren, nyaman, dan fungsional,” ujar Afat.
Upaya tersebut sejalan dengan tantangan industri fesyen dalam mengurangi dampak lingkungan, termasuk melalui penggunaan bahan daur ulang. Meski demikian, manfaat lingkungan dari produk semacam ini juga bergantung pada proses produksi, daya tahan pakaian, serta pengelolaan produk setelah masa pakainya berakhir.
Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk Melisa Patricia mengatakan, kolaborasi ini menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali kemasan plastik. “Setiap langkah kecil untuk bumi memiliki dampak yang besar,” kata Melisa.
Peluncuran koleksi Manzone x Cleo berlangsung pada 10 Oktober 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan aktivasi di ajang Cleo Smart Run di Taman Dayu pada 11 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan pemanfaatan bahan daur ulang kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjalani gaya hidup aktif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022