Daur Ulang Botol Plastik Jadi Activewear, Dorong Sustainable Fashion

JawaPos.com - Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna terus berkembang, termasuk di industri fesyen.

Salah satunya melalui kolaborasi Manzone dan Cleo Pure Water yang mengolah botol plastik bekas menjadi bahan pakaian olahraga alias activewear

Kolaborasi bertajuk Make It Happen tersebut mengangkat konsep ekonomi sirkular, yakni pemanfaatan kembali material agar memiliki nilai guna baru. Botol plastik bekas Cleo diproses menjadi serat kain yang digunakan dalam koleksi activewear.

Direktur Utama PT Mega Perintis Tbk Afat Adinata mengatakan, pemanfaatan material daur ulang membuka peluang bagi industri fesyen untuk menghadirkan produk yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.

“Botol plastik bekas dapat bertransformasi menjadi pakaian activewear yang keren, nyaman, dan fungsional,” ujar Afat.

Upaya tersebut sejalan dengan tantangan industri fesyen dalam mengurangi dampak lingkungan, termasuk melalui penggunaan bahan daur ulang. Meski demikian, manfaat lingkungan dari produk semacam ini juga bergantung pada proses produksi, daya tahan pakaian, serta pengelolaan produk setelah masa pakainya berakhir.

Direktur Utama PT Sariguna Primatirta Tbk Melisa Patricia mengatakan, kolaborasi ini menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali kemasan plastik. “Setiap langkah kecil untuk bumi memiliki dampak yang besar,” kata Melisa.

Peluncuran koleksi Manzone x Cleo berlangsung pada 10 Oktober 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan aktivasi di ajang Cleo Smart Run di Taman Dayu pada 11 Oktober 2026.