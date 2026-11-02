Sampah Karton Bekas Bisa Diolah Jadi Meja Sekolah melalui Proses Daur Ulang

JawaPos.com - Sampah kemasan karton bekas tidak harus berakhir di tempat pembuangan.

Material tersebut masih bisa diolah melalui proses daur ulang menjadi PolyAl, yakni material hasil pengolahan kemasan karton yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai barang, seperti meja sekolah dan kotak pengumpul sampah (dropbox).

Proses pemanfaatan ini menjadi salah satu upaya mengurangi sampah kemasan sekaligus memperpanjang masa gunanya.

Sebelum diolah, kemasan bekas perlu dipilah terlebih dahulu dari jenis sampah lainnya. Setelah terkumpul, material tersebut dikelola untuk diproses lebih lanjut hingga menghasilkan bahan yang dapat digunakan kembali sebagai produk baru.

Pengolahan sampah karton menjadi PolyAl diperkenalkan dalam kegiatan Beach Clean Up di Ancol, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Kampanye Generasi Prima 2026 tersebut juga memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah kemasan.

Dalam kegiatan tersebut, sampah yang terkumpul akan dikelola oleh Ancol dan Sosro DAURI (Daur Untuk Negeri). Peserta juga mendapat edukasi mengenai cara memilah kemasan bekas, mulai dari botol plastik, kotak karton minuman, hingga alat makan sekali pakai.

Head of Marcomm dan PR Sinar Sosro Gunung Slamat Devyana Tarigan mengatakan, pengelolaan sampah perlu dimulai dari kebiasaan memilah kemasan sejak dari sumbernya.