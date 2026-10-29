7 Tanda Kesuksesan yang Sering Diabaikan Banyak Orang

JawaPos.com - Kesuksesan bukan hanya tentang uang yang Anda miliki di rekening bank.
Namun kesuksesan mencakup potensi, disiplin, dan pola pikir tertentu.
Psikologi menyebut tanda-tanda bahwa seseorang akan hidup dalam kesuksesan, bahkan jika ia belum mencapai banyak hal.
Melansir inc, berikut tujuh tanda seseorang meraih kesuksesan dalam hidup. Apakah Anda salah satunya?
1. Pembelajaran berkelanjutan
Orang-orang sukses memiliki satu kesamaan yakni mereka tidak pernah berhenti belajar.
Ini bukan hanya tentang pendidikan formal atau mendapatkan gelar, namun rasa ingin tahu yang terus-menerus, keinginan mengetahui lebih banyak dan berbuat baik.
Jika Anda meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru, bidang yang berbeda, atau meningkatkan basis pengetahuannya, itu adalah pertanda baik.
Kebiasaan belajar terus-menerus ini sering kali mengarah pada akumulasi kekayaan dalam jangka panjang.
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