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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 4 November 2026 | 02.47 WIB

Waspada! 10 Frasa Ini Bisa Menjadi Tanda Seseorang Sedang Memanipulasi Anda

ilustrasi orang yang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com Manipulasi emosional tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang terlihat kasar atau mengancam. Dalam banyak situasi, perilaku ini justru muncul melalui ucapan sederhana yang sekilas terdengar biasa, tetapi dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, hingga mengambil keputusan.

Orang yang memiliki kecenderungan manipulatif biasanya menggunakan kata-kata tertentu untuk membangkitkan rasa bersalah, menurunkan kepercayaan diri, atau membuat orang lain merasa bertanggung jawab atas keinginan mereka.

Jika tidak disadari, pola komunikasi seperti ini bisa membuat seseorang terus-menerus meragukan penilaian dan perasaannya sendiri.

Dilansir dari Geediting, terdapat sepuluh frasa yang kerap digunakan manipulator untuk memengaruhi emosi dan perilaku orang lain. Berikut penjelasannya.

1. "Kalau Kamu Benar-Benar Peduli..."

Kalimat ini sering digunakan untuk menguji rasa sayang atau kepedulian seseorang. Manipulator seolah-olah menjadikan tindakan Anda sebagai tolok ukur seberapa besar perhatian yang diberikan kepadanya.

Akibatnya, Anda bisa merasa harus memenuhi permintaan mereka demi membuktikan bahwa hubungan tersebut memang berarti.

Padahal, kepedulian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan.

2. "Kamu Terlalu Sensitif..."

Ucapan ini dapat menjadi cara untuk mengecilkan perasaan orang lain. Ketika Anda menyampaikan ketidaknyamanan atau keberatan, manipulator justru menganggap reaksi tersebut berlebihan.

Lama-kelamaan, Anda mungkin mulai mempertanyakan apakah perasaan sendiri memang pantas untuk disampaikan.

Padahal, setiap orang berhak mengungkapkan emosi dan menyampaikan keberatan tanpa harus merasa bersalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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