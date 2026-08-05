Punya Karisma Menghibur, 6 Zodiak Ini Disebut Paling Lucu Menurut Astrologi

JawaPos.com – Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kemampuan alami untuk menciptakan suasana menyenangkan lewat humor mereka.

Mereka dikenal mampu membuat orang lain tertawa, mencairkan suasana yang kaku, hingga menghadirkan energi positif dalam sebuah pertemuan.

Dengan cara bercanda yang unik, spontan, dan penuh kreativitas, orang-orang dari zodiak ini sering menjadi sosok yang paling dinantikan dalam sebuah lingkungan pergaulan.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki selera humor tinggi dan pandai menghibur orang di sekitarnya.

1. Gemini Gemini dikenal sebagai sosok yang cepat berpikir dan memiliki kemampuan komunikasi yang kuat.

Mereka mudah menemukan sisi lucu dari berbagai situasi dan mampu mengubah percakapan biasa menjadi lebih menarik.

Dengan spontanitas serta permainan kata yang kreatif, Gemini sering membuat orang tertawa tanpa perlu berusaha terlalu keras.

Kemampuan mereka membaca suasana membuat Gemini menjadi teman ngobrol yang seru dan tidak mudah membuat orang merasa bosan.

2. Leo Leo memiliki kepercayaan diri tinggi dan senang menjadi pusat perhatian.