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Rabbany Wanadriani
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.05 WIB

Tak Hanya Vitamin A, Ini 8 Sumber Vitamin E untuk Melindungi Mata

ilustrasi alpukat untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi alpukat untuk kesehatan mata. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Saat membahas nutrisi untuk kesehatan mata, vitamin A dan asam lemak omega-3 sering menjadi perhatian utama. Padahal, vitamin E juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga fungsi penglihatan dan melindungi mata dari berbagai gangguan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa vitamin E dapat membantu menurunkan risiko terjadinya degenerasi makula akibat penuaan serta katarak. Nutrisi ini bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat paparan radikal bebas yang dapat menumpuk seiring bertambahnya usia.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah makanan yang kaya vitamin E dan dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan mata dalam jangka panjang. Berikut delapan di antaranya.

1. Almond

Segenggam kecil kacang almond dapat memenuhi hampir setengah dari kebutuhan vitamin E harian.

Kacang almond mengandung alfa-tokoferol, bentuk vitamin E paling aktif, yang membantu mencegah stres oksidatif pada retina.

Merendam kacang almond semalaman dapat membuatnya lebih mudah dicerna dan diserap.

2. Biji bunga matahari

Biji bunga matahari mengandung sekitar 7 mg vitamin E dalam 30 gram.

Antioksidannya membantu menjaga sirkulasi darah yang baik di mata, yang mendukung pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel-sel retina.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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