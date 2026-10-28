11 Frasa yang Paling Dihindari Orang Berintegritas untuk Diucapkan kepada Siapa Pun

Ilustrasi orang berintegritas saat berinteraksi (magnific)
JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang dipenuhi persaingan, perbedaan pendapat, dan kepentingan pribadi, integritas menjadi salah satu kualitas yang membuat seseorang layak dipercaya.
Orang yang memiliki integritas tidak hanya berusaha melakukan hal yang benar, tetapi juga menjaga perkataan agar selaras dengan tindakan.
Mereka memahami bahwa kalimat sederhana yang diucapkan dalam percakapan sehari-hari dapat mencerminkan karakter, kedewasaan emosional, dan kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab.
Menariknya, integritas tidak selalu terlihat dari nasihat bijak atau pernyataan moral yang terdengar mengesankan.
Karakter seseorang justru sering kali terungkap melalui cara mereka merespons kritik, menghadapi kesalahan, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan orang lain ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginan.
Dilansir dari Your Tango, terdapat 11 frasa yang cenderung dihindari oleh orang-orang dengan integritas karena ungkapan tersebut dapat menunjukkan sikap defensif, pengalihan tanggung jawab, atau keengganan untuk bersikap jujur.
Meski demikian, konteks tetap penting. Satu kalimat tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang tidak berintegritas. Pola perilaku dan maksud di balik perkataan jauh lebih menentukan.
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