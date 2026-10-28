Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.04 WIB

11 Frasa yang Paling Dihindari Orang Berintegritas untuk Diucapkan kepada Siapa Pun

Ilustrasi orang berintegritas saat berinteraksi (magnific) - Image

Ilustrasi orang berintegritas saat berinteraksi (magnific)

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang dipenuhi persaingan, perbedaan pendapat, dan kepentingan pribadi, integritas menjadi salah satu kualitas yang membuat seseorang layak dipercaya. 

Orang yang memiliki integritas tidak hanya berusaha melakukan hal yang benar, tetapi juga menjaga perkataan agar selaras dengan tindakan. 

Mereka memahami bahwa kalimat sederhana yang diucapkan dalam percakapan sehari-hari dapat mencerminkan karakter, kedewasaan emosional, dan kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab.

Menariknya, integritas tidak selalu terlihat dari nasihat bijak atau pernyataan moral yang terdengar mengesankan. 

Karakter seseorang justru sering kali terungkap melalui cara mereka merespons kritik, menghadapi kesalahan, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan orang lain ketika situasi tidak berjalan sesuai keinginan.

Dilansir dari Your Tango, terdapat 11 frasa yang cenderung dihindari oleh orang-orang dengan integritas karena ungkapan tersebut dapat menunjukkan sikap defensif, pengalihan tanggung jawab, atau keengganan untuk bersikap jujur. 

Meski demikian, konteks tetap penting. Satu kalimat tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang tidak berintegritas. Pola perilaku dan maksud di balik perkataan jauh lebih menentukan.

Lantas, apa saja frasa yang sebaiknya dihindari jika ingin membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Berikut ulasannya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Ciri Kebiasaan Orang Tanpa Integritas yang Diam-Diam Menghancurkan Hidup Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Ciri Kebiasaan Orang Tanpa Integritas yang Diam-Diam Menghancurkan Hidup Menurut Psikologi

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Kejar Target 3 Besar di Pemilu 2029, NasDem Ingatkan Kader Muda Harus Kredibel dan Berintegritas - Image
Politik

Kejar Target 3 Besar di Pemilu 2029, NasDem Ingatkan Kader Muda Harus Kredibel dan Berintegritas

Rabu, 22 Juli 2026 | 05.42 WIB

6 Tanda Seseorang Punya Integritas Tinggi dan Dapat Menaruh Kepercayaan dalam Hubungan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Tanda Seseorang Punya Integritas Tinggi dan Dapat Menaruh Kepercayaan dalam Hubungan Menurut Psikologi

Minggu, 31 Mei 2026 | 23.56 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore