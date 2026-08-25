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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.35 WIB

10 Ciri Kebiasaan Orang Tanpa Integritas yang Diam-Diam Menghancurkan Hidup Menurut Psikologi

Kebiasaan orang tanpa integritas yang diam-diam menghancurkan hidup menurut psikologi./Magnific/ KamranAydinov - Image

Kebiasaan orang tanpa integritas yang diam-diam menghancurkan hidup menurut psikologi./Magnific/ KamranAydinov

JawaPos.com – Kepribadian tanpa integritas sering tercermin dari kebiasaan kecil yang perlahan merusak kepercayaan orang di sekitarnya.

Integritas menjadi hal yang semakin sulit ditemukan karena banyak orang mulai mengabaikan nilai kejujuran dan komitmen.

Ketiadaan kepedulian terhadap prinsip moral biasanya terlihat jelas dari kebiasaan yang akhirnya merugikan diri sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), berikut sepuluh kebiasaan psikologi tanpa integritas yang secara diam-diam menghancurkan hidup seseorang dalam jangka panjang.

1. Memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi

Orang tanpa integritas tidak segan memanipulasi orang lain demi mendapatkan apa yang diinginkannya.

Mereka hanya peduli ketika membutuhkan bantuan, tanpa pernah menawarkan dukungan sebagai balasannya.

Ketika hubungan tersebut tidak lagi menguntungkan, mereka bersikap seolah orang itu tidak pernah ada.

2. Menghilang saat seseorang membutuhkan percakapan penting

Seseorang tanpa integritas sulit diandalkan, terutama ketika harus membicarakan hal yang serius bersama.

Editor: Hanny Suwindari
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