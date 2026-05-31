6 Tanda Seseorang Punya Integritas Tinggi dan Dapat Menaruh Kepercayaan dalam Hubungan Menurut Psikologi

Tanda seseorang punya integritas tinggi dan dapat menaruh kepercayaan dalam hubungan kata Psikologi ( Magnific/ katemangostar)
JawaPos.com – Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang bermakna, dan secara psikologi ia dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Orang dengan integritas tinggi tidak sekadar mengklaim diri mereka bisa dipercaya, melainkan membuktikannya lewat pola perilaku yang bisa diamati setiap hari.
Hubungan yang kuat, baik dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja, selalu bertumpu pada konsistensi antara kata-kata dan tindakan nyata seseorang.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (31/5), berikut enam tanda orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka..
1. Selalu menepati janji yang sudah dibuat
Studi tahun 2023 mengonfirmasi bahwa konsistensi adalah prediktor utama kepercayaan, karena orang cenderung mempercayai mereka yang kata-katanya sesuai dengan tindakannya.
Menepati janji bukan hanya soal hal-hal besar, karena setiap tindakan kecil pun dirasakan dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar secara nyata.
Gagal menepati janji secara terus-menerus, sekecil apa pun, akan membuat orang lain kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadapmu secara perlahan.
