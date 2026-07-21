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Sabik Aji Taufan
Rabu, 22 Juli 2026 | 05.42 WIB

Kejar Target 3 Besar di Pemilu 2029, NasDem Ingatkan Kader Muda Harus Kredibel dan Berintegritas

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. (Istimewa) - Image

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai pemuda memiliki peran penting bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, para pemuda harus dirawat agar terus berkembang menjadi lebih baik.

Hal itu dia sampaikan dalam Kongres II Garda Pemuda NasDem yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-15 Garda Pemuda NasDem di Jakarta Utara, Selasa (21/7).

Menurutnya, Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2045. Oleh karena itu, generasi muda akan menjadi penetu arah bangsa. 

Meski begitu, para pemuda diharapkan oleh tantangan yang semakin kompleks. Disrupsi teknologi hingga dinamika global menuntut para pemuda memiliki pemikiran kritis dan bertindak Mandiri.

Saan menilai, masa depan Partai NasDem bergantung kepada para pemuda saat ini yang tergabung dalam Garda Pemuda NasDem. Oleh karena itu, kaderisasi perlu dimaksimalkan agar SDM yang dihasilkan berkualitas.

"Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dan berintegritas, maka kita harus menjaga Garda Pemuda ini agar tetap bersih. Garda Pemuda adalah sumber mata air lahirnya kepemimpinan Partai NasDem. Kalau sumber mata airnya jernih, maka aliran yang dihasilkan juga akan tetap jernih," kata Saan.

Kongres ini diharapkan Saan bisa menjadi penguat organisasi. Para pemuda NasDem harus siap menghadapi kompetisi politik yang akan datang.

"Kita ingin pada Pemilu 2029 Partai NasDem berada di posisi tiga besar. Untuk mencapai target itu, harapan terbesar kita ada pada Garda Pemuda Partai NasDem," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menilai, perjalan 8 tahun organisasi ini diwarnai banyak dinamika. Namun, kaderisasi harus terus berjalan demi menjadi motor perubahan partai.

Editor: Sabik Aji Taufan
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