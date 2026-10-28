Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Siti Wardatul Jannah
Rabu, 28 Oktober 2026 | 17.53 WIB

7 Manfaat Bernyanyi yang Bisa Bantu Jaga Kesehatan Mental

Ilustrasi bernyanyi.&nbsp; - Image

Ilustrasi bernyanyi.&nbsp;

JawaPos.com - Bernyanyi sering dianggap sebagai kegiatan untuk mengibur diri atau sekedar mengisi waktu luang. Tak disangka, aktivitas ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan mental. 

Bernyanyi dapat merangsang aktivitas otak dan sistem saraf yang berperan dalam mengatur emosi. Aktivitas ini juga dapat memicu pelepasan zat kimia di otak yang membantu memperbaiki suasana hati dan mendukung kesejahteraan mental.

Ketika merasa sedih, seseorang mungkin lebih memilih menyanyikan lagu bernada sendu dengan lirik yang sesuai dengan perasaannya. Sebaliknya, saat suasana hati sedang gembira, lagu dengan irama ceria terasa lebih menyenangkan untuk dinyanyikan. Hal ini menunjukkan bahwa bernyanyi memiliki kaitan dengan kondisi emosional dan kesehatan mental seseorang.

Lantas, apa saja manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental? Melansir dari Alodokter dan HelloSehat, Selasa (28/10), berikut manfaatnya. 

1. Membantu Meredakan Stres

Bernyanyi dapat menjadi cara sederhana untuk melepas ketegangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Menyanyikan lagu yang disukai membantu mengalihkan perhatian sejenak dari pekerjaan, tugas, atau berbagai persoalan yang sedang dipikirkan.

Ketika dilakukan dalam suasana yang nyaman, aktivitas ini dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari rutinitas yang melelahkan.

2. Mendukung Kesehatan Emosional 

Bernyanyi dapat memengaruhi respons tubuh melalui aktivitas saraf vagus, yaitu saraf yang berperan dalam mengatur detak jantung dan fungsi tubuh lainnya. Menurut peneliti musik dari University of Gothenburg, Swedia, Björn Vickhoff, saraf ini aktif ketika seseorang bernyanyi dan mengembuskan napas.

Aktivasi saraf vagus dapat membantu memperlambat detak jantung sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, pengaturan napas selama bernyanyi turut mendukung kerja sistem pernapasan. Respons tubuh tersebut dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih tenang dan mendukung kesehatan emosional.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Manfaat Kesehatan Mental dari Minat dan Hobi Baru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu? - Image
Lifestyle

5 Manfaat Kesehatan Mental dari Minat dan Hobi Baru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Benarkah Makanan Bisa Memengaruhi Suasana Hati? Ini Hubungan Diet dan Kesehatan Mental - Image
Kesehatan

Benarkah Makanan Bisa Memengaruhi Suasana Hati? Ini Hubungan Diet dan Kesehatan Mental

Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.32 WIB

7 Cara Menjaga Kesehatan Mental Anak saat Pasangan Memiliki Sifat Narsistik NPD - Image
Parenting

7 Cara Menjaga Kesehatan Mental Anak saat Pasangan Memiliki Sifat Narsistik NPD

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore