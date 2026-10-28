7 Manfaat Bernyanyi yang Bisa Bantu Jaga Kesehatan Mental

Ilustrasi bernyanyi.
JawaPos.com - Bernyanyi sering dianggap sebagai kegiatan untuk mengibur diri atau sekedar mengisi waktu luang. Tak disangka, aktivitas ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan mental.
Bernyanyi dapat merangsang aktivitas otak dan sistem saraf yang berperan dalam mengatur emosi. Aktivitas ini juga dapat memicu pelepasan zat kimia di otak yang membantu memperbaiki suasana hati dan mendukung kesejahteraan mental.
Ketika merasa sedih, seseorang mungkin lebih memilih menyanyikan lagu bernada sendu dengan lirik yang sesuai dengan perasaannya. Sebaliknya, saat suasana hati sedang gembira, lagu dengan irama ceria terasa lebih menyenangkan untuk dinyanyikan. Hal ini menunjukkan bahwa bernyanyi memiliki kaitan dengan kondisi emosional dan kesehatan mental seseorang.
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Lantas, apa saja manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental? Melansir dari Alodokter dan HelloSehat, Selasa (28/10), berikut manfaatnya.
1. Membantu Meredakan Stres
Bernyanyi dapat menjadi cara sederhana untuk melepas ketegangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Menyanyikan lagu yang disukai membantu mengalihkan perhatian sejenak dari pekerjaan, tugas, atau berbagai persoalan yang sedang dipikirkan.
Ketika dilakukan dalam suasana yang nyaman, aktivitas ini dapat memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari rutinitas yang melelahkan.
2. Mendukung Kesehatan Emosional
Bernyanyi dapat memengaruhi respons tubuh melalui aktivitas saraf vagus, yaitu saraf yang berperan dalam mengatur detak jantung dan fungsi tubuh lainnya. Menurut peneliti musik dari University of Gothenburg, Swedia, Björn Vickhoff, saraf ini aktif ketika seseorang bernyanyi dan mengembuskan napas.
Aktivasi saraf vagus dapat membantu memperlambat detak jantung sehingga tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, pengaturan napas selama bernyanyi turut mendukung kerja sistem pernapasan. Respons tubuh tersebut dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih tenang dan mendukung kesehatan emosional.
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Jawa Pos
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