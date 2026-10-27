5 Manfaat Kesehatan Mental dari Minat dan Hobi Baru Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang menemukan minat baru / foto: Magnific/suranualpradid

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, belajar, mengurus keluarga, dan menyelesaikan berbagai kewajiban. Akibatnya, aktivitas yang dilakukan semata-mata karena kesenangan pribadi sering kali menjadi hal yang dikesampingkan.



Padahal, memiliki minat atau mencoba hobi baru bukan hanya cara untuk mengisi waktu luang. Dari sudut pandang psikologi, aktivitas yang kita lakukan karena ketertarikan dan kesenangan dapat memberikan pengalaman positif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis.



Hobi tidak harus sesuatu yang mahal, rumit, atau menghasilkan prestasi. Membaca buku, memasak, berkebun, menggambar, bermain musik, fotografi, olahraga, menulis, belajar bahasa baru, membuat kerajinan tangan, hingga mencoba kegiatan komunitas dapat menjadi bentuk hobi yang memberikan manfaat bagi kehidupan mental.



Yang menarik, mencoba sesuatu yang baru juga dapat memberikan pengalaman psikologis yang berbeda dibandingkan sekadar mengulang rutinitas sehari-hari.



Lalu, apa saja manfaat kesehatan mental dari memiliki minat dan hobi baru?



1. Membantu Mengurangi Stres dan Memberikan Jeda dari Rutinitas



Salah satu manfaat paling mudah dirasakan dari memiliki hobi adalah kesempatan untuk beristirahat secara mental dari berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari.



Stres sering muncul ketika seseorang merasa harus terus-menerus menghadapi tuntutan, target, masalah, atau tanggung jawab tanpa memiliki cukup kesempatan untuk memulihkan diri. Dalam kondisi seperti ini, melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan jeda psikologis.



Ketika seseorang membaca novel, berkebun, bermain gitar, menggambar, memasak, atau melakukan aktivitas lain yang benar-benar disukai, perhatian dapat dialihkan dari pekerjaan dan masalah yang sedang dihadapi.



Bukan berarti hobi otomatis menghilangkan sumber stres. Masalah pekerjaan, tekanan finansial, konflik hubungan, atau persoalan lainnya tetap ada. Namun, hobi dapat memberikan ruang sementara bagi pikiran untuk tidak terus-menerus berfokus pada masalah tersebut.



Mengapa jeda mental penting?



Otak manusia membutuhkan periode pemulihan. Jika seseorang terus bekerja atau memikirkan masalah tanpa memberikan waktu untuk beristirahat, kelelahan mental dapat semakin menumpuk.



Hobi dapat menjadi semacam "ruang bernapas" dalam rutinitas.



Misalnya, seseorang yang bekerja di depan komputer sepanjang hari mungkin memilih berkebun setelah pulang kerja. Aktivitas tersebut membuatnya bergerak, berinteraksi dengan lingkungan fisik, dan memusatkan perhatian pada sesuatu yang berbeda dari pekerjaan.



Orang lain mungkin memilih membaca, bermain musik, memasak, atau berolahraga.



Kuncinya bukan pada jenis hobinya, melainkan pada pengalaman yang diberikan aktivitas tersebut. Hobi yang sehat biasanya membuat seseorang merasa lebih rileks, tertarik, atau mendapatkan kepuasan setelah melakukannya.



Dengan demikian, memiliki aktivitas yang menyenangkan dapat menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara tuntutan hidup dan kebutuhan untuk memulihkan diri.



2. Meningkatkan Rasa Percaya Diri melalui Pengalaman Belajar



Mencoba hobi baru berarti bersedia menjadi pemula.



Pada awalnya, seseorang mungkin tidak mahir. Ketika pertama kali belajar menggambar, misalnya, hasilnya mungkin jauh dari yang diharapkan. Saat belajar memasak, makanan mungkin terlalu asin. Ketika belajar bermain alat musik, seseorang mungkin berkali-kali salah memainkan nada.



Namun, justru proses tersebut dapat memberikan pengalaman psikologis yang berharga.



Ketika seseorang berlatih dan perlahan melihat perkembangan kemampuannya, muncul pengalaman bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang.



Misalnya:



hari pertama hanya mampu memainkan satu akor;



beberapa minggu kemudian mampu memainkan sebuah lagu sederhana;



beberapa bulan kemudian mungkin sudah mampu memainkan beberapa lagu.



Perkembangan kecil seperti itu dapat memberikan rasa pencapaian.



Dalam psikologi, pengalaman berhasil menyelesaikan sesuatu dapat berkontribusi terhadap keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Konsep ini sering dikaitkan dengan self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan.



Hobi memberikan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keberhasilan dalam skala kecil.



Seseorang tidak harus memenangkan kompetisi atau menjadi profesional untuk mendapatkan manfaat tersebut. Menyelesaikan sebuah buku, berhasil membuat resep baru, menyelesaikan lukisan, menumbuhkan tanaman dari bibit, atau berhasil menyelesaikan latihan olahraga pun dapat menjadi pencapaian personal.



Hobi juga mengajarkan bahwa kemampuan dapat berkembang



Salah satu pengalaman yang berharga dari memulai hobi baru adalah menyadari bahwa ketidakmampuan pada awalnya tidak selalu berarti seseorang tidak berbakat.



Sering kali, kemampuan muncul melalui latihan.



Pemahaman tersebut dapat membantu seseorang memiliki cara pandang yang lebih fleksibel terhadap kegagalan.



Daripada berpikir, "Saya tidak bisa melakukan ini," seseorang perlahan dapat belajar berpikir, "Saya belum bisa melakukannya."



Perbedaan kecil dalam cara berpikir tersebut dapat membuat proses belajar menjadi lebih sehat.



3. Membantu Membangun Rasa Makna dan Kepuasan dalam Kehidupan



Kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya stres atau gangguan psikologis. Kesejahteraan psikologis juga berkaitan dengan pengalaman positif seperti kepuasan, keterlibatan, hubungan sosial, pencapaian, dan rasa bahwa hidup memiliki makna.



Di sinilah hobi dapat memiliki peran yang menarik.



Pekerjaan dan kewajiban sehari-hari memang penting, tetapi tidak semua aktivitas dalam hidup harus dilakukan karena kewajiban.



Ada aktivitas yang dilakukan semata-mata karena kita menikmati prosesnya.



Misalnya, seseorang mungkin bekerja sebagai akuntan tetapi menikmati fotografi di akhir pekan. Orang lain mungkin bekerja di bidang teknologi tetapi merasa bahagia ketika merawat tanaman. Ada pula yang memiliki kesibukan sebagai orang tua tetapi menemukan kepuasan melalui kegiatan melukis atau menulis.



Hobi dapat memberikan identitas tambahan di luar pekerjaan dan kewajiban.



Seseorang bukan hanya "pegawai", "mahasiswa", "orang tua", atau "pengusaha". Ia juga dapat menjadi pembaca buku, pelari, fotografer, musisi, pembuat kerajinan, pemain catur, atau pekebun.



Identitas yang lebih beragam dapat membantu kehidupan terasa lebih kaya.



Hobi dapat menjadi sumber pengalaman "flow"



Beberapa aktivitas yang sesuai dengan kemampuan seseorang dan cukup menantang dapat membuat seseorang begitu terlibat hingga kehilangan kesadaran terhadap waktu. Pengalaman semacam ini sering dikaitkan dengan konsep flow yang dipopulerkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi.



Ketika mengalami flow, seseorang biasanya memiliki perhatian yang sangat terfokus pada aktivitas yang sedang dilakukan.



Contohnya dapat ditemukan ketika seseorang:



terlalu fokus melukis hingga tidak sadar waktu;



tenggelam dalam proses menulis;



sangat berkonsentrasi ketika bermain musik;



menikmati proses memasak;



fokus ketika menyelesaikan teka-teki;



atau sangat menikmati latihan olahraga.



Pengalaman keterlibatan seperti ini dapat terasa memuaskan karena perhatian tidak terus-menerus terbagi antara berbagai kekhawatiran.



Tentu, tidak setiap hobi selalu menghasilkan flow. Namun, aktivitas yang sesuai dengan minat dan memberikan tantangan yang seimbang dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pengalaman keterlibatan yang mendalam.



4. Membuka Kesempatan untuk Bersosialisasi dan Memperkuat Hubungan



Tidak semua hobi harus dilakukan sendirian.



Banyak minat dapat menjadi pintu masuk untuk bertemu orang lain yang memiliki ketertarikan serupa.



Seseorang yang mulai menyukai fotografi, misalnya, dapat bergabung dengan komunitas fotografi. Orang yang tertarik berlari dapat mengikuti kelompok lari. Mereka yang menyukai membaca dapat bergabung dengan klub buku. Penggemar tanaman dapat bertukar pengalaman dengan komunitas berkebun.



Hal ini penting karena hubungan sosial merupakan salah satu bagian penting dari kesejahteraan psikologis.



Memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang lain mengenai sesuatu yang disukai dapat memberikan rasa keterhubungan.



Yang menarik, hobi juga dapat membuat interaksi sosial terasa lebih alami.



Bagi seseorang yang merasa sulit memulai percakapan, membicarakan minat yang sama dapat menjadi titik awal yang lebih mudah.



Misalnya:



"Tanaman ini kamu beli di mana?"



atau:



"Kamu biasanya lari berapa kilometer?"



Pertanyaan sederhana seperti itu dapat berkembang menjadi percakapan dan bahkan hubungan pertemanan.



Hobi juga dapat mengurangi rasa terisolasi



Kesibukan, pekerjaan jarak jauh, perubahan lingkungan, atau fase kehidupan tertentu dapat membuat seseorang memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain.



Hobi yang melibatkan komunitas dapat memberikan struktur sosial tambahan.



Namun, hobi tidak harus selalu dilakukan dalam kelompok. Bahkan hobi yang dilakukan sendiri dapat memiliki manfaat sosial secara tidak langsung, misalnya ketika seseorang mengikuti forum, komunitas daring, kelas, atau kelompok diskusi yang berkaitan dengan hobinya.



Yang penting adalah terciptanya kesempatan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu.



5. Melatih Fleksibilitas Mental dan Membantu Otak Tetap Aktif



Mempelajari sesuatu yang baru berarti menghadapkan diri pada informasi, aturan, keterampilan, dan pola berpikir yang sebelumnya mungkin belum dikenal.



Karena itu, hobi baru dapat menjadi bentuk stimulasi mental.



Belajar bahasa baru, memainkan alat musik, mempelajari fotografi, mencoba menggambar, bermain strategi, memasak resep baru, atau mempelajari keterampilan digital semuanya membutuhkan proses belajar.



Aktivitas semacam ini membuat seseorang menggunakan perhatian, memori, koordinasi, pemecahan masalah, atau kemampuan lainnya sesuai dengan jenis hobinya.



Namun, penting untuk tidak berlebihan dalam mengklaim bahwa setiap hobi pasti "mencegah penyakit otak" atau menjamin seseorang memiliki fungsi kognitif tertentu. Hubungan antara aktivitas mental, penuaan, dan kesehatan kognitif jauh lebih kompleks.



Manfaat yang lebih realistis adalah bahwa hobi memberikan kesempatan untuk terus belajar dan menggunakan kemampuan mental dalam konteks yang menyenangkan.



Belajar sesuatu yang baru juga dapat melatih toleransi terhadap ketidaknyamanan



Ada aspek psikologis lain yang sering dilupakan.



Ketika seseorang memulai sesuatu yang baru, ia hampir pasti mengalami kesalahan.



Ia mungkin merasa canggung, lambat, bingung, atau frustrasi.



Tetapi jika tetap berlatih, seseorang belajar bahwa rasa tidak nyaman tersebut dapat dilewati.



Pengalaman seperti ini dapat membantu membangun toleransi terhadap proses belajar dan ketidakpastian.



Dengan kata lain, hobi baru bukan hanya mengajarkan keterampilan tertentu. Ia juga dapat mengajarkan seseorang bagaimana menghadapi posisi sebagai pemula.



Bagaimana Memilih Hobi Baru yang Baik untuk Kesehatan Mental?



Tidak ada satu hobi yang cocok untuk semua orang.



Hobi yang membuat satu orang merasa rileks belum tentu memberikan pengalaman yang sama bagi orang lain.



Karena itu, jangan memilih hobi hanya karena sedang populer.



Pertimbangkan beberapa pertanyaan berikut:



Apa yang membuat saya penasaran?



Rasa ingin tahu merupakan titik awal yang baik. Tidak perlu langsung memiliki tujuan besar. Cukup pilih sesuatu yang membuat Anda berpikir, "Saya ingin tahu bagaimana cara melakukannya."



Apakah aktivitas ini membuat saya menikmati prosesnya?



Hobi tidak harus selalu produktif. Anda tidak harus menghasilkan uang, memenangkan kompetisi, atau membuat sesuatu yang sempurna.



Menikmati proses juga merupakan alasan yang cukup.



Apakah tingkat kesulitannya sesuai?



Jika terlalu mudah, Anda mungkin cepat bosan. Jika terlalu sulit, Anda mungkin cepat menyerah.



Cobalah menemukan aktivitas yang cukup menantang tetapi masih memungkinkan untuk dipelajari secara bertahap.



Apakah hobi ini sesuai dengan kehidupan saya?



Hobi yang membutuhkan waktu tiga jam setiap hari mungkin tidak realistis bagi seseorang dengan jadwal sangat padat.



Sebaliknya, aktivitas 15–30 menit beberapa kali seminggu mungkin lebih mudah dipertahankan.



Konsistensi sering kali lebih penting daripada intensitas.



Tidak Perlu Menjadi Ahli untuk Mendapatkan Manfaatnya



Salah satu kesalahan ketika memulai hobi adalah mengubahnya menjadi proyek pencapaian.



Baru belajar fotografi, langsung ingin memiliki kamera profesional.



Baru mulai olahraga, langsung ingin mencapai target ekstrem.



Baru belajar menggambar, langsung membandingkan hasil dengan seniman profesional.



Cara berpikir seperti ini dapat membuat aktivitas yang awalnya menyenangkan berubah menjadi sumber tekanan.



Hobi seharusnya tidak selalu menjadi kompetisi.



Anda boleh menjadi pemula.



Anda boleh menghasilkan karya yang kurang bagus.



Anda boleh melakukan kesalahan.



Anda bahkan boleh mencoba sebuah hobi selama beberapa minggu lalu menyadari bahwa ternyata Anda tidak menyukainya.



Tujuan utamanya adalah menemukan aktivitas yang membuat kehidupan terasa sedikit lebih seimbang, bermakna, atau menyenangkan.



Hobi Baru Tidak Menggantikan Bantuan Profesional



Meskipun hobi dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan mental, penting untuk memahami batasannya.



Hobi bukan pengganti psikoterapi, konsultasi dengan psikolog, pengobatan medis, atau bentuk bantuan profesional lainnya ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental yang membutuhkan penanganan.



Jika seseorang mengalami kesedihan berkepanjangan, kecemasan berat, kehilangan fungsi sehari-hari, perubahan tidur atau nafsu makan yang signifikan, atau kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional merupakan langkah yang lebih tepat.



Hobi dapat menjadi bagian dari kehidupan yang sehat, tetapi bukan satu-satunya solusi untuk semua persoalan psikologis.



Kesimpulan



Mencoba minat dan hobi baru mungkin terlihat seperti aktivitas sederhana. Namun, dari perspektif psikologi, kegiatan tersebut dapat memberikan berbagai pengalaman yang mendukung kesejahteraan mental.



Lima manfaat yang dapat diperoleh antara lain:



Memberikan jeda dari stres dan rutinitas.



Meningkatkan rasa percaya diri melalui pengalaman belajar dan pencapaian.



Memberikan rasa makna, kepuasan, dan keterlibatan dalam kehidupan.



Membuka kesempatan untuk membangun hubungan sosial.



Memberikan stimulasi mental melalui proses belajar dan eksplorasi.



Yang terpenting, tidak ada keharusan untuk menemukan "hobi terbaik".



Mulailah dari sesuatu yang membuat penasaran.



Cobalah dengan skala kecil.



Berikan waktu untuk belajar.



Dan jangan terlalu cepat menilai diri sendiri berdasarkan hasil.



Karena pada akhirnya, nilai sebuah hobi bukan hanya terletak pada seberapa mahir kita melakukannya, tetapi juga pada bagaimana aktivitas tersebut membuat kita menjalani kehidupan dengan lebih seimbang, terlibat, dan menikmati prosesnya.