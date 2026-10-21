Benarkah Makanan Bisa Memengaruhi Suasana Hati? Ini Hubungan Diet dan Kesehatan Mental

JawaPos.com - Makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik, tetapi juga berhubungan dengan suasana hati dan kesejahteraan emosional.

Pola makan yang seimbang dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan otak untuk menjalankan fungsinya.

Dalam artikel Healthline berjudul Diet and Mental Health: Can What You Eat Affect How You Feel?, yang ditulis Cecilia Snyder, MS, RD, dan ditinjau secara medis oleh Nicole Washington, DO, MPH, dijelaskan bahwa pilihan makanan berpotensi mendukung kesehatan mental melalui hubungan kompleks antara sistem pencernaan dan otak. <Cite refs={["turn427393search0"]}/>

Salah satu konsep yang banyak diteliti adalah gut-brain axis, yaitu hubungan komunikasi dua arah antara usus dan otak.

Usus memiliki triliunan mikroorganisme yang membantu berbagai proses tubuh, termasuk fungsi pencernaan dan sejumlah proses biologis yang berkaitan dengan sistem saraf.

Kondisi mikrobioma usus dapat dipengaruhi oleh pola makan, sehingga para peneliti terus mempelajari bagaimana perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan stres, suasana hati, dan kondisi psikologis.

Meski demikian, hubungan ini masih kompleks dan tidak berarti satu jenis makanan dapat secara langsung menyembuhkan gangguan mental.

Untuk mendukung kesehatan mental, pola makan yang kaya nutrisi menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan.

Buah, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan, dan sumber lemak tak jenuh menyediakan berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh.