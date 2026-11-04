8 Alasan Mengapa Orang Terkasih Mungkin Tidak Menjaga Kesehatan Mental Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pasangan yang tidak menjaga kesehatan mental / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Kesehatan mental merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang sering kali kurang mendapatkan perhatian. Banyak orang memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik, seperti berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat dengan cukup. Namun, ketika berbicara tentang kesehatan mental, tidak semua orang memiliki kesadaran atau kemauan yang sama untuk merawat kondisi emosional dan psikologis mereka.

Hal ini terkadang menjadi sesuatu yang membingungkan, terutama ketika kita melihat orang-orang terkasih, seperti pasangan, anggota keluarga, sahabat, atau seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita, terus mengabaikan kesehatan mentalnya.



Kita mungkin melihat mereka sering memendam perasaan, menghindari percakapan tentang masalah pribadi, mengabaikan stres, atau tetap memaksakan diri meskipun secara emosional terlihat kelelahan. Bahkan, ketika diberikan perhatian dan dukungan, mereka mungkin justru menolak bantuan atau menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diperbaiki.



Menurut perspektif psikologi, perilaku tersebut tidak selalu berarti seseorang tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Ada banyak faktor psikologis, pengalaman masa lalu, pola asuh, lingkungan sosial, hingga mekanisme pertahanan diri yang dapat memengaruhi cara seseorang memperlakukan kesehatan mentalnya.



Memahami alasan di balik perilaku ini dapat membantu kita menjadi lebih empatik. Daripada langsung menghakimi atau memaksa orang terkasih untuk berubah, kita dapat mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (4/11), terdapat delapan alasan mengapa orang terkasih mungkin tidak menjaga kesehatan mental menurut psikologi.



1. Mereka Terbiasa Menganggap Bahwa Mengabaikan Perasaan Adalah Hal yang Normal



Salah satu alasan seseorang tidak menjaga kesehatan mentalnya adalah karena sejak kecil mereka terbiasa mengabaikan emosi sendiri.



Dalam psikologi perkembangan, pengalaman masa kanak-kanak memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memahami dan mengelola perasaan ketika dewasa. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi mungkin belajar bahwa menangis, merasa takut, kecewa, atau mengungkapkan kesedihan merupakan sesuatu yang tidak pantas.



Sebagai contoh, seseorang yang sejak kecil sering mendengar kalimat seperti "Jangan cengeng", "Tidak perlu terlalu sensitif", atau "Masalah seperti itu saja dipikirkan" mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa perasaannya tidak penting.



Ketika dewasa, kebiasaan tersebut dapat terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin kesulitan mengenali apa yang sedang dirasakan, tidak terbiasa membicarakan masalah pribadi, dan memilih menyimpan semuanya sendirian.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan emotional suppression, yaitu kecenderungan menekan atau menyembunyikan ekspresi emosi.



Menekan emosi sesekali merupakan respons yang bisa muncul dalam situasi tertentu. Namun, jika dilakukan terus-menerus, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam memahami kebutuhan emosionalnya sendiri.



Orang terkasih yang memiliki kebiasaan ini mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami tekanan psikologis. Mereka menganggap bahwa merasa lelah, cemas, atau sedih dalam waktu lama merupakan bagian biasa dari kehidupan.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan langsung memaksa mereka untuk menceritakan semua perasaannya. Ciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi. Tunjukkan bahwa mereka boleh merasa sedih, kecewa, takut, atau marah tanpa harus merasa bersalah.



Terkadang, mengetahui bahwa ada seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa mengkritik sudah menjadi langkah awal yang berarti.



2. Mereka Menganggap Meminta Bantuan sebagai Tanda Kelemahan



Sebagian orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus mampu menyelesaikan semua masalah sendiri.



Mereka merasa bahwa meminta bantuan menunjukkan ketidakmampuan, kurangnya kemandirian, atau kelemahan karakter. Akibatnya, ketika mengalami tekanan mental, mereka lebih memilih bertahan sendirian daripada mencari dukungan dari orang lain.



Dalam psikologi sosial, perilaku ini dapat dipengaruhi oleh stigma terhadap masalah kesehatan mental dan norma sosial yang menekankan kemandirian secara berlebihan.



Seseorang mungkin merasa malu jika diketahui sedang mengalami kecemasan, depresi, kelelahan emosional, atau kesulitan menghadapi kehidupan.



Mereka khawatir akan dianggap tidak mampu mengendalikan diri, terlalu sensitif, atau menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya.



Bahkan, ada orang yang sebenarnya menyadari bahwa dirinya membutuhkan bantuan profesional, tetapi terus menundanya karena takut mendapatkan penilaian negatif.



Misalnya, seseorang yang mengalami tekanan pekerjaan mungkin mulai kesulitan tidur, kehilangan motivasi, dan merasa kewalahan. Namun, ketika ditanya apakah membutuhkan bantuan, ia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja.



Di balik jawaban tersebut, mungkin terdapat keyakinan bahwa dirinya harus selalu terlihat kuat.



Padahal, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Justru, kemampuan mengenali keterbatasan dan mencari dukungan merupakan bagian dari keterampilan menjaga kesehatan mental.



Apa yang bisa dilakukan?



Bantu mereka memahami bahwa setiap orang memiliki batas kemampuan. Tidak ada manusia yang harus selalu kuat dalam menghadapi semua persoalan.



Hindari mengatakan bahwa mereka terlalu lemah atau tidak mampu mengatasi masalah. Sebaliknya, sampaikan bahwa mencari bantuan merupakan tindakan yang wajar dan dapat dilakukan oleh siapa saja.



3. Mereka Terlalu Sibuk Memenuhi Harapan Orang Lain



Alasan berikutnya adalah kecenderungan seseorang untuk selalu mengutamakan kebutuhan dan harapan orang lain dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri.



Dalam psikologi, pola perilaku ini sering dikaitkan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan berusaha menyenangkan orang lain demi mendapatkan penerimaan, menghindari konflik, atau mempertahankan hubungan.



Orang dengan kecenderungan ini sering merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang-orang di sekitarnya.



Mereka sulit mengatakan tidak, merasa bersalah ketika menolak permintaan, dan terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain meskipun kondisi emosionalnya sendiri sedang tidak baik.



Sebagai contoh, seseorang mungkin tetap menerima pekerjaan tambahan meskipun sudah kelelahan. Ia juga mungkin terus membantu teman atau keluarga meskipun sebenarnya membutuhkan waktu untuk beristirahat.



Dalam hubungan romantis, seseorang bisa terus mengorbankan kebutuhan emosionalnya demi menjaga pasangannya tetap bahagia.



Masalahnya, ketika seseorang terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri, ia dapat kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pikiran dan emosinya.



Lama-kelamaan, pola tersebut dapat berkontribusi terhadap stres berkepanjangan, kelelahan emosional, rasa frustrasi, dan kesulitan menetapkan batasan yang sehat.



Mereka mungkin terlihat sebagai pribadi yang selalu perhatian dan dapat diandalkan. Namun, di balik sikap tersebut, ada kemungkinan mereka sedang mengabaikan dirinya sendiri.



Apa yang bisa dilakukan?



Ingatkan mereka bahwa menjaga diri sendiri bukan tindakan egois. Mereka memiliki hak untuk beristirahat, menolak permintaan yang berlebihan, dan memprioritaskan kebutuhan pribadi.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk memiliki batasan, bukan menuntut pengorbanan tanpa henti.



4. Mereka Tidak Menyadari Bahwa Kondisi Mentalnya Sedang Memburuk



Tidak semua orang mampu mengenali perubahan kondisi psikologis yang sedang dialaminya.



Sebagian orang menganggap bahwa kecemasan, kesedihan berkepanjangan, kehilangan motivasi, atau kelelahan emosional merupakan hal yang biasa.



Mereka mungkin sudah terlalu terbiasa hidup dalam tekanan sehingga tidak menyadari bahwa kondisi tersebut sebenarnya membutuhkan perhatian.



Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan rendahnya kesadaran emosional atau kesulitan mengidentifikasi dan memahami emosi.



Ada pula konsep alexithymia, yaitu karakteristik yang melibatkan kesulitan mengenali dan mendeskripsikan perasaan sendiri. Kondisi ini tidak berarti seseorang tidak memiliki emosi, melainkan mereka mungkin kesulitan memahami dan mengungkapkannya.



Misalnya, seseorang yang mengalami tekanan psikologis mungkin tidak mengatakan bahwa dirinya sedang sedih atau cemas. Sebaliknya, ia hanya merasa mudah marah, cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.



Karena tidak memahami sumber perubahan tersebut, mereka mungkin hanya menganggap dirinya sedang mengalami hari-hari yang buruk.



Padahal, perubahan emosional dan perilaku yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi tanda bahwa seseorang perlu memperhatikan kesehatan mentalnya.



Apa yang bisa dilakukan?



Bantu orang terkasih mengenali perubahan yang terjadi tanpa memberikan diagnosis sendiri.



Ajak mereka memperhatikan pola tidur, suasana hati, energi, konsentrasi, dan kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari.



Jika perubahan tersebut berlangsung lama, semakin berat, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk mengajak mereka berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater.



5. Mereka Menggunakan Kesibukan untuk Menghindari Masalah Emosional



Ada orang yang selalu berusaha membuat dirinya sibuk.



Mereka mengambil banyak pekerjaan, mengisi waktu dengan berbagai aktivitas, terus bermain media sosial, atau mencari kesibukan lain agar tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan masalah pribadi.



Sekilas, perilaku tersebut mungkin terlihat produktif. Namun, dalam beberapa situasi, kesibukan dapat menjadi cara untuk menghindari emosi yang tidak nyaman.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan experiential avoidance, yaitu kecenderungan menghindari pengalaman internal yang tidak menyenangkan, seperti pikiran, perasaan, ingatan, atau sensasi emosional tertentu.



Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kekecewaan dalam hubungan mungkin terus bekerja agar tidak perlu menghadapi kesedihannya.



Seseorang yang memiliki konflik keluarga mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk menghindari percakapan yang sulit.



Ada pula orang yang terus mencari hiburan karena merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan pikirannya sendiri.



Menghindari emosi terkadang memberikan kelegaan sementara. Namun, jika menjadi kebiasaan, seseorang bisa kehilangan kesempatan untuk memproses pengalaman yang menyakitkan dan menemukan penyelesaian yang sehat.



Masalah yang tidak dihadapi bukan berarti menghilang. Dalam beberapa kasus, tekanan tersebut justru dapat muncul kembali dalam bentuk kecemasan, mudah tersinggung, gangguan tidur, atau kelelahan mental.



Apa yang bisa dilakukan?



Dorong mereka untuk memberikan ruang bagi dirinya sendiri.



Tidak semua waktu harus diisi dengan pekerjaan atau aktivitas. Beristirahat, melakukan refleksi, menulis jurnal, dan berbicara dengan orang yang dipercaya dapat membantu seseorang memahami pengalaman emosionalnya.



Namun, jangan memaksa mereka membuka masalah sebelum merasa siap.



6. Mereka Memiliki Pengalaman Masa Lalu yang Membuat Mereka Sulit Mempercayai Orang Lain



Pengalaman masa lalu dapat membentuk cara seseorang memandang hubungan, keamanan emosional, dan kepercayaan terhadap orang lain.



Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, perundungan, kekerasan emosional, atau hubungan yang tidak sehat mungkin mengembangkan kesulitan untuk membuka diri.



Mereka bisa merasa bahwa menunjukkan kerentanan akan membuat dirinya kembali terluka.



Dalam psikologi, pengalaman semacam ini dapat memengaruhi pola keterikatan atau attachment style seseorang.



Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan keterikatan menghindar mungkin merasa tidak nyaman ketika harus bergantung secara emosional kepada orang lain.



Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung menarik diri, menjaga jarak, atau berusaha menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan orang lain.



Bukan berarti mereka tidak membutuhkan kasih sayang. Bisa jadi, mereka justru sangat membutuhkan hubungan yang aman, tetapi pengalaman sebelumnya membuat mereka sulit mempercayai orang lain.



Hal ini juga menjelaskan mengapa sebagian orang terkasih terlihat menolak perhatian meskipun sebenarnya sedang mengalami kesulitan.



Mereka mungkin takut bahwa ketika mulai bercerita, orang lain akan menghakimi, meremehkan, atau menggunakan kelemahannya untuk menyakiti mereka.



Apa yang bisa dilakukan?



Bangun kepercayaan melalui sikap yang konsisten.



Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Hormati batasan pribadi mereka dan hindari memaksa mereka menceritakan pengalaman masa lalu.



Tunjukkan bahwa hubungan yang sehat tidak mengharuskan seseorang selalu terlihat sempurna.



Jika pengalaman traumatis masih mengganggu kehidupan mereka, bantuan psikolog atau tenaga profesional yang memahami trauma dapat sangat membantu.



7. Mereka Merasa Tidak Memiliki Waktu dan Energi untuk Merawat Diri Sendiri



Kesehatan mental tidak hanya dipengaruhi oleh pola pikir, tetapi juga oleh kondisi kehidupan seseorang.



Tanggung jawab pekerjaan, tekanan ekonomi, masalah keluarga, pengasuhan anak, pendidikan, dan tuntutan sosial dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki cukup waktu maupun energi untuk memperhatikan kondisi psikologisnya.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan stres kronis dan beban kognitif.



Ketika seseorang terus-menerus menghadapi tuntutan yang melebihi sumber daya yang dimilikinya, kemampuan untuk mengatur emosi, mengambil keputusan, dan merawat diri dapat ikut terpengaruh.



Misalnya, seseorang yang bekerja sepanjang hari dan masih harus mengurus keluarga mungkin merasa bahwa menjaga kesehatan mental adalah sesuatu yang sulit dilakukan.



Ia mungkin memahami pentingnya istirahat, tetapi tidak memiliki cukup kesempatan untuk melakukannya.



Bahkan, ketika memiliki waktu luang, ia justru menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.



Kondisi ini dapat menciptakan lingkaran yang tidak sehat. Semakin lelah seseorang, semakin sulit ia melakukan aktivitas yang dapat membantu memulihkan dirinya. Akibatnya, kelelahan tersebut terus menumpuk.



Penting untuk memahami bahwa tidak semua orang mengabaikan kesehatan mental karena kurangnya pengetahuan atau kemauan. Terkadang, mereka sedang berjuang menghadapi situasi hidup yang sangat menguras tenaga.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan hanya memberikan nasihat seperti "Kamu harus lebih banyak istirahat" tanpa memahami situasi mereka.



Cobalah menawarkan bantuan yang konkret. Misalnya, membantu pekerjaan rumah, menemani mengurus kebutuhan keluarga, atau memberikan waktu bagi mereka untuk beristirahat.



Dukungan praktis sering kali lebih bermanfaat daripada sekadar menyuruh seseorang mengubah kebiasaannya.



8. Mereka Kehilangan Harapan bahwa Kondisinya Bisa Menjadi Lebih Baik



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah hilangnya harapan.



Ada orang yang sudah terlalu lama menghadapi masalah sehingga mulai merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah kehidupannya.



Mereka mungkin pernah mencoba memperbaiki keadaan, mencari bantuan, atau melakukan berbagai upaya untuk merasa lebih baik, tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.



Akibatnya, mereka mulai berpikir bahwa berusaha pun tidak akan membawa perubahan.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari.



Konsep ini menjelaskan bagaimana pengalaman berulang ketika seseorang merasa tidak memiliki kendali terhadap situasi dapat membuatnya berhenti berusaha, bahkan ketika kesempatan untuk mengubah keadaan sebenarnya tersedia.



Misalnya, seseorang yang berkali-kali mengalami kegagalan mungkin mulai percaya bahwa dirinya memang tidak mampu berhasil.



Seseorang yang terus menghadapi konflik keluarga mungkin merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah menjadi lebih baik.



Dalam kondisi tertentu, perasaan putus asa juga dapat muncul pada orang yang mengalami depresi.



Mereka mungkin kehilangan motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, tidak lagi menikmati aktivitas yang disukai, dan merasa bahwa masa depan tidak memiliki sesuatu yang dapat diharapkan.



Inilah alasan mengapa orang terkasih terkadang sulit diajak menjaga kesehatan mentalnya. Bukan karena mereka tidak ingin bahagia, melainkan karena mereka mungkin sudah kesulitan membayangkan kemungkinan untuk merasa lebih baik.



Apa yang bisa dilakukan?



Jangan meremehkan perasaan mereka dengan mengatakan bahwa semuanya hanya membutuhkan pikiran positif.



Cobalah mendengarkan tanpa menghakimi dan bantu mereka mengambil langkah kecil yang realistis.



Jika mereka menunjukkan tanda-tanda depresi, keputusasaan yang mendalam, atau kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, dorong mereka mendapatkan bantuan profesional.



Apabila mereka berbicara tentang keinginan menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, tanggapi dengan serius, tanyakan secara langsung mengenai keselamatan mereka, dan bantu mendapatkan pertolongan segera. Jangan biarkan mereka menghadapi situasi berbahaya sendirian.



Bagaimana Cara Membantu Orang Terkasih agar Lebih Peduli terhadap Kesehatan Mentalnya?



Setelah memahami berbagai alasan di atas, kita dapat menyadari bahwa mengabaikan kesehatan mental bukanlah perilaku yang selalu muncul karena seseorang tidak peduli terhadap dirinya sendiri.



Ada kemungkinan mereka sedang menghadapi hambatan emosional, pengalaman masa lalu, tekanan kehidupan, atau keyakinan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.



Karena itu, membantu orang terkasih membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman.



Berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan.



1. Dengarkan tanpa terburu-buru memberikan nasihat.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan solusi secara langsung. Mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita tanpa merasa harus membenarkan setiap perasaannya.



2. Hindari meremehkan masalah yang mereka hadapi.



Kalimat seperti "Kamu terlalu banyak berpikir" atau "Orang lain punya masalah yang lebih besar" dapat membuat seseorang semakin enggan terbuka. Setiap orang memiliki kapasitas dan pengalaman emosional yang berbeda.



3. Berikan contoh melalui kebiasaan yang sehat.



Menjaga kesehatan mental dapat dimulai dari aktivitas sederhana, seperti tidur teratur, berolahraga, menjaga hubungan sosial, dan menyediakan waktu untuk beristirahat.



4. Dorong mereka mencari bantuan profesional.



Psikolog dapat membantu seseorang memahami pola pikir, emosi, dan perilaku yang memengaruhi kehidupannya. Sementara itu, psikiater dapat melakukan evaluasi medis dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan.



5. Hormati proses dan batasan mereka.



Perubahan psikologis tidak selalu terjadi dengan cepat. Jangan memaksa seseorang untuk berubah hanya karena kita merasa mereka seharusnya sudah lebih baik.



6. Jangan mengabaikan kesehatan mental sendiri.



Mendampingi seseorang yang sedang mengalami kesulitan emosional dapat menguras energi. Kita juga perlu menjaga batasan, kebutuhan, dan kesejahteraan diri sendiri.



Kesimpulan



Ada banyak alasan mengapa orang terkasih mungkin tidak menjaga kesehatan mentalnya. Mulai dari kebiasaan menekan emosi sejak kecil, takut dianggap lemah, terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain, tidak menyadari kondisi psikologisnya, hingga kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.



Dari perspektif psikologi, perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh kombinasi pengalaman masa lalu, pola pikir, lingkungan sosial, mekanisme pertahanan diri, dan tekanan kehidupan.



Hal terpenting yang perlu kita pahami adalah bahwa seseorang tidak selalu membutuhkan kritik ketika sedang mengalami kesulitan dalam merawat dirinya sendiri. Terkadang, mereka membutuhkan ruang yang aman, seseorang yang bersedia mendengarkan, dan dukungan untuk mengambil langkah pertama.



Mencintai seseorang bukan berarti kita memiliki kendali untuk mengubah seluruh kehidupannya. Namun, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa dihargai, diterima, dan tidak sendirian.



Pada akhirnya, menjaga kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari tanggung jawab seseorang terhadap kehidupannya sendiri.



