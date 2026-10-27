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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.45 WIB

5 Hobi Seru yang Bantu Tingkatkan Suasana Hati dan Bikin Bahagia

ilustrasi orang yang mendengarkan musik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tindakan yang Anda lakukan setiap hari memiliki dampak langsung pada kesehatan mental.

Keterlibatan rutin dalam hobi tertentu, mulai dari aktivitas fisik hingga kegiatan kreatif secara signifikan meningkatkan kepuasan hidup.

Untuk meningkatkan kadar dopamine dan suasana hati, banyak orang beralih ke makanan atau menjelajahi media sosial. Namun, aktivitas praktis adalah pilihan yang lebih baik.

Melansir realsimple, berikut lima hobi yang bisa memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala stres.

1. Ubah hobi Anda yang biasa

Tempat dan aktivitas yang Anda sukai terkadang terasa terlalu familiar.

Alih-alih mencoba sesuatu yang benar-benar baru, tambahkan sentuhan baru pada hobi favorit Anda saat ini.

Sebagai contoh, jika Anda senang memasak, cobalah resep baru yang berbeda.

2. Terapi paparan dingin

Editor: Setyo Adi Nugroho
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