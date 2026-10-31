6 Cara Pencahayaan Dalam Ruangan yang Dapat Mengubah Suasana Hati Menurut Psikologi

seseorang yang mengatur cahaya penerangan / foto: Magnific/New Africa

JawaPos.com - Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa lebih tenang, nyaman, atau bahkan bersemangat tanpa mengetahui alasannya? Sebaliknya, pernahkah kamu berada di dalam ruangan yang terasa suram, membosankan, dan membuat pikiran seolah kehilangan energi? Menariknya, perasaan tersebut tidak selalu berasal dari kondisi ruangan, warna dinding, atau perabotan yang digunakan. Salah satu faktor yang sering kali tidak disadari tetapi memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati adalah pencahayaan.

Cahaya bukan sekadar alat untuk membantu manusia melihat dalam kondisi gelap. Dalam kehidupan sehari-hari, pencahayaan juga berperan dalam mengatur ritme biologis tubuh, memengaruhi tingkat kewaspadaan, mendukung konsentrasi, dan membantu menciptakan suasana emosional tertentu. Bahkan, perubahan sederhana pada jenis dan intensitas cahaya di dalam rumah dapat membuat sebuah ruangan terasa jauh lebih nyaman.



Dalam psikologi lingkungan, hubungan antara manusia dan kondisi fisik di sekitarnya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari. Lingkungan yang dirancang dengan baik dapat mendukung kenyamanan psikologis, sementara lingkungan yang kurang sesuai dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau meningkatkan kelelahan mental.



Salah satu unsur lingkungan yang memiliki peran penting adalah cahaya. Cahaya alami maupun buatan dapat memberikan rangsangan visual yang memengaruhi cara otak merespons lingkungan. Intensitas, warna, arah, dan waktu paparan cahaya dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang.



Lalu, bagaimana cara mengatur pencahayaan dalam ruangan agar suasana hati menjadi lebih baik?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (31/10), terdapat enam cara pencahayaan dalam ruangan yang dapat mengubah suasana hati menurut perspektif psikologi.



1. Gunakan Cahaya Hangat untuk Menciptakan Perasaan Tenang dan Nyaman



Pernahkah kamu memperhatikan bahwa restoran, kamar tidur, atau ruang santai sering menggunakan pencahayaan berwarna kekuningan? Hal tersebut bukan sekadar persoalan estetika. Cahaya hangat sering diasosiasikan dengan suasana yang akrab, nyaman, dan menenangkan.



Cahaya hangat biasanya memiliki temperatur warna sekitar 2.700 hingga 3.000 Kelvin. Warnanya cenderung kekuningan sehingga memberikan kesan lembut pada mata. Berbeda dengan cahaya putih kebiruan yang sering digunakan di ruang kerja atau tempat yang membutuhkan kewaspadaan tinggi, cahaya hangat dapat membantu membangun suasana santai.



Dalam psikologi lingkungan, suasana visual dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyamanan sebuah tempat. Ruangan dengan pencahayaan hangat sering kali terasa lebih intim dan bersahabat.



Bayangkan ketika kamu pulang setelah menjalani hari yang melelahkan. Kamu memasuki kamar dengan lampu putih yang sangat terang. Ruangan tersebut mungkin terlihat jelas, tetapi belum tentu memberikan kesan nyaman untuk beristirahat.



Sekarang bayangkan kamar yang sama menggunakan lampu hangat dengan intensitas lebih lembut. Suasana ruangan terasa berbeda. Pikiran mungkin lebih mudah beralih dari aktivitas yang melelahkan menuju waktu istirahat.



Cahaya hangat sangat cocok digunakan pada:



Kamar tidur.



Ruang keluarga.



Ruang santai.



Sudut membaca santai.



Area makan yang ingin dibuat lebih akrab.



Namun, bukan berarti seluruh ruangan harus menggunakan cahaya kuning. Untuk aktivitas yang membutuhkan ketelitian, pencahayaan yang terlalu redup justru dapat membuat mata cepat lelah.



Kuncinya adalah menyesuaikan temperatur warna dengan fungsi ruangan dan aktivitas yang dilakukan.



2. Manfaatkan Cahaya Alami untuk Meningkatkan Energi dan Semangat



Salah satu cara paling sederhana untuk memperbaiki suasana hati adalah membiarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan.



Cahaya alami memiliki peran penting dalam mengatur jam biologis atau ritme sirkadian manusia. Ritme ini membantu tubuh menentukan kapan harus merasa terjaga dan kapan waktunya beristirahat.



Paparan cahaya pada pagi hari membantu memberi sinyal kepada otak bahwa hari telah dimulai. Proses ini berkaitan dengan pengaturan hormon dan sistem biologis yang memengaruhi kewaspadaan serta siklus tidur-bangun.



Tidak mengherankan jika ruangan yang mendapatkan cukup cahaya matahari sering terasa lebih hidup dibandingkan ruangan yang selalu tertutup dan gelap.



Ketika seseorang menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan dengan pencahayaan yang kurang memadai, pola aktivitas dan waktu tidur dapat ikut terpengaruh. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan keseimbangan rutinitas sehari-hari.



Untuk mendapatkan manfaat cahaya alami, kamu bisa melakukan beberapa hal sederhana.



Pertama, buka tirai atau gorden pada pagi hari agar sinar matahari dapat masuk. Kedua, letakkan meja kerja di dekat jendela jika memungkinkan. Ketiga, hindari menutup seluruh akses cahaya dengan furnitur berukuran besar.



Jika privasi menjadi pertimbangan, kamu dapat menggunakan tirai tipis yang tetap memungkinkan cahaya masuk tanpa membuat ruangan terasa terlalu terbuka.



Cahaya alami juga dapat membantu membuat ruangan terlihat lebih luas, bersih, dan segar. Efek visual tersebut dapat meningkatkan kenyamanan ketika kamu beraktivitas di dalam rumah.



Jadi, jika kamu sering merasa lesu ketika berada di rumah, cobalah memperhatikan apakah ruanganmu mendapatkan cukup paparan cahaya pada siang hari.



3. Pilih Cahaya Putih Netral untuk Mendukung Konsentrasi dan Produktivitas



Pencahayaan tidak hanya berhubungan dengan relaksasi, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk tetap fokus.



Ketika bekerja, belajar, membaca, atau menyelesaikan tugas yang membutuhkan ketelitian, cahaya yang sesuai dapat membantu menciptakan kondisi visual yang lebih nyaman.



Cahaya putih netral umumnya berada pada temperatur warna sekitar 3.500 hingga 4.000 Kelvin. Warna ini tidak terlalu kekuningan dan tidak terlalu kebiruan sehingga memberikan kesan seimbang.



Dalam konteks psikologi kognitif, lingkungan yang mendukung kenyamanan visual dapat membantu seseorang mempertahankan perhatian pada tugas yang sedang dikerjakan.



Sebagai contoh, ketika kamu bekerja di meja dengan pencahayaan yang terlalu redup, mata harus berusaha lebih keras untuk melihat tulisan atau objek kecil. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu konsentrasi.



Sebaliknya, pencahayaan yang cukup dan merata membantu mengurangi bayangan yang mengganggu serta membuat objek lebih mudah terlihat.



Untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman, perhatikan beberapa hal berikut:



Gunakan lampu putih netral untuk area kerja.



Pastikan cahaya tidak langsung menyilaukan mata.



Hindari pantulan cahaya berlebihan pada layar komputer.



Letakkan lampu meja pada posisi yang tidak menghasilkan bayangan mengganggu.



Sesuaikan tingkat kecerahan dengan kebutuhan pekerjaan.



Menariknya, pencahayaan yang terlalu terang juga tidak selalu baik. Jika cahaya mengenai mata secara langsung atau menghasilkan pantulan yang kuat, seseorang justru dapat merasa tidak nyaman.



Oleh karena itu, tujuan utama pencahayaan ruang kerja bukan membuat ruangan seterang mungkin, melainkan menciptakan kondisi visual yang mendukung produktivitas.



4. Gunakan Pencahayaan Bertingkat untuk Menciptakan Suasana Emosional yang Berbeda



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika mengatur pencahayaan rumah adalah hanya mengandalkan satu lampu utama di tengah ruangan.



Padahal, penggunaan beberapa sumber cahaya dengan fungsi berbeda dapat membuat ruangan terasa lebih dinamis dan nyaman.



Dalam desain interior, pendekatan ini dikenal sebagai layered lighting atau pencahayaan berlapis.



Ada tiga jenis pencahayaan yang dapat dikombinasikan.



Pertama, ambient lighting.



Ini merupakan pencahayaan utama yang berfungsi menerangi seluruh ruangan. Contohnya adalah lampu plafon atau lampu utama yang dipasang di tengah kamar.



Kedua, task lighting.



Pencahayaan ini digunakan untuk mendukung aktivitas tertentu, seperti membaca, menulis, memasak, atau bekerja. Contohnya adalah lampu meja dan lampu baca.



Ketiga, accent lighting.



Jenis pencahayaan ini digunakan untuk menonjolkan elemen tertentu dalam ruangan. Misalnya, lampu yang diarahkan pada lukisan, rak buku, tanaman hias, atau dekorasi dinding.



Mengapa pencahayaan bertingkat dapat memengaruhi suasana hati?



Sebab, setiap jenis pencahayaan menciptakan pengalaman visual yang berbeda. Ruangan yang hanya memiliki satu lampu utama mungkin terasa datar dan kurang memiliki kedalaman visual.



Sementara itu, kombinasi beberapa sumber cahaya dapat membuat ruangan terasa lebih hidup, hangat, dan memiliki karakter.



Sebagai contoh, ruang keluarga dapat menggunakan lampu utama dengan tingkat kecerahan sedang, lampu sudut dengan cahaya hangat, dan lampu aksen untuk menonjolkan dekorasi.



Ketika ingin menonton film, kamu cukup mengurangi pencahayaan utama dan mempertahankan lampu aksen yang lembut.



Ketika ingin membersihkan ruangan atau melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian, pencahayaan utama dapat dinyalakan kembali.



Dengan demikian, satu ruangan dapat memiliki beberapa suasana berbeda tanpa perlu mengubah furnitur atau dekorasi.



5. Sesuaikan Intensitas Cahaya dengan Waktu dan Aktivitas



Pernahkah kamu merasa sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah? Salah satu faktor yang mungkin berperan adalah paparan cahaya pada malam hari.



Tubuh manusia memiliki mekanisme biologis yang mengatur siklus tidur dan bangun. Salah satu hormon yang berperan dalam proses ini adalah melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur waktu tidur.



Paparan cahaya, terutama cahaya dengan kandungan panjang gelombang pendek yang cukup kuat pada malam hari, dapat menekan produksi melatonin dan memengaruhi kesiapan tubuh untuk tidur.



Karena itulah, pencahayaan sebaiknya tidak dibuat sama sepanjang hari.



Pada pagi dan siang hari, gunakan pencahayaan yang cukup terang untuk mendukung kewaspadaan dan aktivitas. Ketika memasuki sore dan malam hari, kurangi intensitas cahaya secara bertahap.



Misalnya, kamu dapat menerapkan pola berikut:



Pagi hari: Buka jendela dan manfaatkan cahaya matahari untuk membantu tubuh mengenali waktu memulai aktivitas.



Siang hari: Gunakan pencahayaan yang cukup untuk mendukung pekerjaan dan kegiatan sehari-hari.



Sore hari: Mulai gunakan pencahayaan yang lebih lembut ketika aktivitas mulai berkurang.



Malam hari: Redupkan lampu utama dan gunakan cahaya hangat dengan intensitas rendah, terutama menjelang waktu tidur.



Pola tersebut membantu menciptakan perbedaan yang jelas antara waktu aktif dan waktu beristirahat.



Hal penting lainnya adalah memperhatikan penggunaan perangkat elektronik. Layar ponsel, tablet, dan komputer juga memancarkan cahaya yang dapat memengaruhi kenyamanan serta kesiapan tidur.



Mengurangi kecerahan layar dan membatasi paparan perangkat elektronik menjelang tidur dapat menjadi bagian dari kebiasaan malam yang lebih sehat.



Dengan mengatur pencahayaan berdasarkan waktu, rumah tidak hanya menjadi tempat untuk beraktivitas, tetapi juga lingkungan yang mendukung ritme alami tubuh.



6. Manfaatkan Cahaya Tidak Langsung untuk Mengurangi Stres Visual



Pencahayaan yang baik bukan selalu pencahayaan yang paling terang. Terkadang, cahaya yang diarahkan secara tidak langsung justru memberikan kenyamanan lebih besar.



Cahaya tidak langsung adalah pencahayaan yang dipantulkan terlebih dahulu melalui dinding, plafon, atau permukaan tertentu sebelum menyebar ke seluruh ruangan.



Berbeda dengan lampu yang diarahkan langsung ke mata, pencahayaan tidak langsung biasanya menghasilkan distribusi cahaya yang lebih lembut.



Dalam psikologi lingkungan, kenyamanan visual merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pengalaman seseorang ketika berada di suatu tempat.



Cahaya yang terlalu tajam, silau, atau menghasilkan kontras berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat membuat seseorang lebih cepat merasa lelah ketika membaca atau bekerja.



Sebaliknya, pencahayaan yang tersebar dengan baik membantu menciptakan suasana visual yang lebih seimbang.



Ada beberapa cara sederhana untuk menerapkan pencahayaan tidak langsung di rumah.



Pertama, gunakan lampu yang diarahkan ke dinding atau plafon. Kedua, manfaatkan lampu dengan penutup atau diffuser agar cahaya tersebar lebih merata. Ketiga, pilih posisi lampu yang tidak langsung mengarah ke mata ketika kamu duduk atau berbaring.



Kamu juga dapat menggunakan lampu LED tersembunyi di balik rak, bagian bawah kabinet, atau sepanjang tepian plafon.



Selain memberikan kenyamanan visual, teknik ini dapat menciptakan kesan ruangan yang lebih modern dan elegan.



Pencahayaan tidak langsung sangat cocok untuk kamar tidur, ruang keluarga, ruang santai, dan area lain yang digunakan untuk beristirahat.



Namun, pastikan tingkat penerangannya tetap memadai untuk aktivitas yang dilakukan. Cahaya lembut bukan berarti ruangan harus menjadi terlalu gelap.



Mengapa Pencahayaan Dapat Memengaruhi Suasana Hati?



Untuk memahami hubungan antara pencahayaan dan suasana hati, kita perlu melihat bagaimana tubuh manusia merespons cahaya.



Cahaya diterima oleh mata dan diproses melalui sistem visual. Selain membantu penglihatan, informasi cahaya juga diteruskan melalui jalur biologis yang berhubungan dengan pengaturan ritme sirkadian.



Sistem tersebut berperan dalam mengatur berbagai proses tubuh, termasuk waktu tidur, kewaspadaan, dan perubahan hormon sepanjang hari.



Selain mekanisme biologis, cahaya juga memiliki makna psikologis dan emosional.



Sebagai contoh, cahaya hangat sering dikaitkan dengan suasana nyaman karena banyak ditemukan dalam lingkungan yang identik dengan relaksasi dan kebersamaan. Sementara itu, cahaya alami yang terang pada siang hari dapat membuat ruangan terasa lebih terbuka dan mendukung aktivitas.



Namun, perlu dipahami bahwa respons setiap orang terhadap pencahayaan tidak selalu sama. Pengalaman pribadi, kondisi lingkungan, kebiasaan, dan preferensi visual juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang merasakan suatu ruangan.



Artinya, tidak ada satu jenis pencahayaan yang secara otomatis membuat semua orang bahagia, tenang, atau produktif.



Yang terpenting adalah menemukan kombinasi pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan aktivitas sehari-hari.



Kesalahan Pencahayaan Dalam Ruangan yang Sebaiknya Dihindari



Meskipun terlihat sederhana, pengaturan pencahayaan yang kurang tepat dapat membuat ruangan terasa tidak nyaman.



Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi.



1. Menggunakan lampu terlalu terang sepanjang hari



Cahaya yang terlalu terang, terutama jika menyilaukan, dapat mengganggu kenyamanan visual. Sesuaikan tingkat kecerahan dengan aktivitas.



2. Membiarkan kamar terlalu gelap pada siang hari



Kurangnya cahaya alami dapat membuat ruangan terasa suram. Usahakan membuka jendela atau tirai pada pagi dan siang hari.



3. Menggunakan cahaya putih kebiruan menjelang tidur



Paparan cahaya pada malam hari dapat mengganggu sinyal biologis yang berkaitan dengan tidur. Gunakan pencahayaan lebih lembut menjelang waktu istirahat.



4. Mengandalkan satu sumber cahaya



Satu lampu utama terkadang menghasilkan bayangan yang kurang nyaman. Pertimbangkan kombinasi lampu utama, lampu meja, dan lampu aksen.



5. Tidak memperhatikan arah lampu



Lampu yang mengarah langsung ke mata dapat menimbulkan silau. Atur posisi lampu agar cahaya menyebar dengan lebih nyaman.



Kesimpulan



Pencahayaan dalam ruangan ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar membantu manusia melihat. Cahaya dapat memengaruhi kenyamanan visual, suasana emosional, tingkat kewaspadaan, konsentrasi, hingga ritme tidur seseorang.



Enam cara yang dapat diterapkan adalah menggunakan cahaya hangat untuk menciptakan suasana nyaman, memanfaatkan cahaya alami untuk mendukung energi, memilih cahaya putih netral untuk aktivitas produktif, menerapkan pencahayaan bertingkat, menyesuaikan intensitas cahaya dengan waktu, serta menggunakan pencahayaan tidak langsung untuk mengurangi silau.



Hal yang perlu diingat adalah setiap ruangan memiliki fungsi dan kebutuhan berbeda. Kamar tidur membutuhkan suasana yang mendukung istirahat, sedangkan ruang kerja membutuhkan pencahayaan yang membantu konsentrasi.



Kamu tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk mengubah suasana rumah. Terkadang, membuka tirai pada pagi hari, mengganti temperatur warna lampu, atau menambahkan lampu kecil di sudut ruangan sudah cukup untuk menciptakan pengalaman yang berbeda.



Pada akhirnya, rumah yang nyaman bukan hanya tentang furnitur mahal, dekorasi menarik, atau desain interior yang indah. Rumah yang baik juga merupakan tempat yang mampu mendukung kesehatan, kenyamanan, dan keseimbangan psikologis penghuninya.



