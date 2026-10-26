5 Vitamin Wajib untuk Lansia agar Tetap Aktif, Kuat, dan Sehat

JawaPos.com – Setelah menginjak usia 60 tahun, tubuh membutuhkan dukungan khusus.
Selain itu, penuaan membawa perubahan fisiologis yang dapat mempersulit tubuh untuk menyerap dan memanfaatkan nutrisi tertentu.
Kendati demikian beberapa vitamin dikenal mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh, mendukung tulang dan jantung, serta menjaga kejernihan dan vitalitas mental.
Melansir eatingwell, berikut lima vitamin yang direkomendasikan oleh ahli gizi untuk dipertimbangkan setelah Anda mencapai usia 60 tahun.
1. Vitamin D
Bagi lansia, paparan sinar matahari mungkin tidak cukup untuk menjaga kadar vitamin D tetap stabil.
Hal ini karena seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi kurang efisien dalam mensintesis vitamin D dari sinar matahari.
Menjaga kadar vitamin D yang optimal penting tidak hanya untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh, tetapi juga mengatur kadar gula darah dan mendukung kesehatan jantung.
Hanya sedikit makanan yang menyediakan vitamin D yang cukup dan paparan sinar matahari yang berlebihan dapat berbahaya.
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