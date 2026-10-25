Cuaca Terik Bukan Halangan, Begini Cara Aman dan Nyaman Untuk Tetap Berolahraga

Ilustrasi gym/Magnific

JawaPos.com-Rutinitas olahraga telah menjadi bagian hidup harian bagi banyak orang, berolahraga sering menjadi tantangan, terutama jika cuaca sedang panas terik.

Tantangan ini semakin nyata saat anda menggemari olahraga outdoor, seperti lari, bersepeda, panjat tebing, dan hiking.

Suhu udara tinggi dapat membuat tubuh lebih cepat merasa lelah dan meningkatkan risiko dehidrasi. Sinar matahari yang terik juga bisa mengurangi kenyamanan berolahraga, sehingga anda cenderung lebih malas melakukan aktivitas ini.

Padahal, menjaga kebugaran membutuhkan aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten. Meski begitu, anda tidak perlu mengorbankan kenyamanan berolahraga saat cuaca panas.

Ada sejumlah penyesuaian yang bisa dilakukan yang dapat membuat anda tetap aktif berolahraga di tengah cuaca panas.

Berdasarkan informasi dari laman halodoc. Dan fithub pada(24/10), berikut tips berolahraga di tengah cuaca panas terik dan terhindar dari panas berlebih.

Pilih lokasi yang tepat

Saat cuaca sedang panas terik, pilihlah lokasi berbeda untuk berolahraga. Pertimbangkan untuk berolahraga di tempat yang lebih sejuk. Misalnya gym indoor, taman teduh, track lari yang banyak pohon,sampai area olahraga yang sirkulasi udaranya baik. Dengan memilih lokasi yang tepat, dapat membantu mengurangi paparan panas berlebih, sehingga anda bisa berolahraga dengan lebih nyaman dan menekan risiko dehidrasi.

Perhatikan suhu