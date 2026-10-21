Panas Menyengat 37 Derajat Masih Bayangi Sidoarjo dan Mojokerto

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo memprakirakan kondisi langit di hampir seluruh kabupaten/ kota di Jatim cerah sejak pagi hingga malam har, Rabu (21/10).

Minimnya tutupan awan membuat suhu panas terik masih akan menyelimuti sebagian besar wilayah Jatim. Suhu udara tertinggi pada hari ini tercatat di angka 37 derajat Celsius yang membayangi Sidoarjo dan Kota Mojokerto.

Selain dua daerah tersebut, gelombang panas dengan suhu puncak 36 derajat Celsius juga merata memanggang sejumlah daerah lainnya.

Meliouti Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Situbondo, serta Surabaya.

Sementara itu, untuk dinamika pergerakan angin yang di hari sebelumnya menyentuh angka 38 kilometer per jam, terpantau mulai mereda. Kecepatan angin tertinggi pada hari ini terpantau di Kediri di angka 25,6 kilometer per jam dari arah Selatan.

Kemudian disusul Ngawi dengan kecepatan 24,4 kilometer per jam, Ponorogo 24,3 kilometer per jam, serta Nganjuk sebesar 23,7 kilometer per jam.