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Penulis: Dadang Kurnia
Selasa, 3 November 2026 | 15.58 WIB

Hujan Reda, Cuaca Panas Terik Kembali Melanda Sejumlah Daerah di Jawa Timur

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Cuaca panas menyelimuti Kota Surabaya dan memunculkan berbagai risiko bagi kesehatan warga. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Setelah sempat diguyur hujan dan mengalami penurunan suhu pada awal pekan, kondisi cuaca di sebagian besar Jawa Timur kembali berbalik drastis.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan cuaca Jatim bakal didominasi langit cerah tanpa awan di hampir seluruh kabupaten dan kota pada Selasa (3/11).

Kembalinya dominasi sinar matahari secara penuh sejak pagi hingga malam hari membuat hawa panas kembali mendera masyarakat Jatim. Suhu tertinggi hari ini tercatat menyentuh angka 35 derajat Celsius di Jombang, Kota Mojokerto, dan Lamongan.

Begitu pun daerah perkotaan besar seperti Surabaya dan Sidoarjo sama-sama mencatatkan suhu maksimum di angka 34 derajat Celsius dengan kondisi cuaca yang sepenuhnya cerah.

Sementara itu, daerah yang berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tercatat hanya Lumajang, yang diprakirakan turun pada sore hingga malam hari.

Beberapa dataran tinggi dan perbukitan juga terpantau mengalami potensi penurunan jarak pandang akibat fenomena udara kabur menjelang sore dan malam hari.

Beberapa daerah yang terdampak fenomena ini di antaranya Kota Batu, Pacitan, Banyuwangi, Lumajang, Jember, Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo.

Editor: Bintang Pradewo
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